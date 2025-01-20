Это обзорная экскурсия по Архангельску, на которой мы обсудим историю города и России. Рассмотрим памятники, храмы и старинные здания.
Поговорим о том, почему был основан город и как возрастала роль Архангельска в кризисные для страны времена.
Поговорим о том, почему был основан город и как возрастала роль Архангельска в кризисные для страны времена.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На прогулке вдоль городской набережной вы увидите:
- площадь Ленина и мозаичное панно «Архангельск — первый морской порт России»
- Красную пристань — откуда уходили и куда возвращались корабли
- памятник Петру I — тот самый с 500-рублёвой купюры
- Гостиный двор — старейшее в городе каменное здание 17 века, где сохранились прекрасные галереи
- стеллу «Архангельск — город воинской славы» и площадь Мира с памятниками Великой Отечественной войне
- лютеранскую кирху — храм, который органично смотрелся бы в любом европейском городе
- памятник адмиралу Кузнецову и Арктический университет им. Воронина
- пивзавод и особняк Суркова — восстановленные образцы промышленного модерна
- Успенскую церковь — белоснежный храм на высоком берегу Северной Двины, где любят венчаться влюблённые
- техническое училище — в здании бывшего сахарного завода Вильгельма Брандта
Я расскажу:
- когда и как был основан Архангельск
- каким образом расцвёл город в 17 веке и что он значил для России
- что дал Пётр Великий Архангельску и что забрал у него
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто впервые в Архангельске, — они увидят и услышат главное о городе
- Местным жителям — они расставят новые акценты в старой истории
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 56 туристов
Я родилась и живу в Архангельске, коренная поморка по убеждениям и по дедушкам-бабушкам. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, прошла переподготовку как гид-экскурсовод. Очень люблю Архангельск и окрестности, готова поделиться своими знаниями и любовью. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Sergey
20 янв 2025
Неспешная прогулка по набережной на ~1:20, второй раз я бы не пошел
Л
Людмила
17 янв 2025
Впервые в Архангельске. Очень рада, что обзорная экскурсия с Ариной удалась на отлично. Очень душевный экскурсовод Арина познакомила нас с городом, провела интереснейшую экскурсию по Архангельску, мы окунулись в историю города, оценили его перспективы, короче-влюбились в Архангельск, благодаря Арине, кроме того, она заботливо опекала нас, ведь мы две пожилые женщины. Арина, ещё раз-СПАСИБО.
Anna
11 дек 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия! Впервые приехали с подругой в Архангельск и решили, что обязательно нужно сходить на обзорную экскурсию по городу. Экскурсовод Арина рассказала про Архангельск интересно, познавательно, с
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