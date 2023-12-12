Оказаться там, где раньше был вулкан, попробовать местную минеральную воду и насладиться природой
Здесь, среди северных лесов, с 18 века стоит деревянный храм Святого Алексия — по преданию, образ этого святого проявился на пне. Здесь же когда-то был вулкан, а потом жили древние люди. В путь!
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Описание
Что вас ожидает
Куртяево: что делает это место особенным?
1. Урочище находится на месте потухшего вулкана, который 300 миллионов лет назад пытался выйти на поверхность, но сделать это ему не позволила огромная мощность земной коры. Трещину, проходящую через поселок Нёнокса по дну Белого моря до Зимнего берега, геологи называют «долиной вулканов» — это вся долина реки Верховки. Вдоль этой реки мы обязательно с вами прогуляемся!
2. А ещё в районе урочища Куртяево была обнаружена стоянка первобытных людей. И по сегодняшний день здесь находят орудия труда, наконечники стрел и копий.
3. По преданию, в местечке рядом с церковью Святого Алексия, на пне, явился образ этого человека Божия — в честь чего была построена часовня. Я покажу вам всё это и подробнее расскажу о святом и случившемся. А в другой часовне неподалёку есть купель — при желании можно окунуться!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- Я заберу вас из удобного вам места в Архангельске и по окончании отвезу обратно
- По запросу предоставлю детское кресло
- Дорога в одну сторону займёт около 1,5 часов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.