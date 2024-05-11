Летние и осенние месяцы лучше всего подходят для посещения урочища Куртяево, так как в это время можно насладиться красотой природы и комфортной погодой.

В 80 км от Архангельска скрыто место, где каждый камень дышит историей - урочище Куртяево.Здесь, где земля сохранила следы древнего вулкана и первобытных людей, вы сможете прикоснуться к тайнам прошлого.Целебные

источники, деревянный храм Святого Алексия и уникальная природа северных лесов - все это ждёт исследователей и путешественников. Подарите себе не просто путешествие, а погружение в мир, где каждый шаг открывает новую страницу истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Куртяево: что делает это место особенным?

1. Урочище находится на месте потухшего вулкана, который 300 миллионов лет назад пытался выйти на поверхность, но сделать это ему не позволила огромная мощность земной коры. Трещину, проходящую через посёлок Нёнокса по дну Белого моря до Зимнего берега, геологи называют «долиной вулканов» — это вся долина реки Верховки. Вдоль этой реки мы обязательно с вами прогуляемся!

2. А ещё в районе урочища Куртяево была обнаружена стоянка первобытных людей. И по сегодняшний день здесь находят орудия труда, наконечники стрел и копий.

3. По преданию, в местечке рядом с церковью Святого Алексия, на пне, явился образ этого человека Божия — в честь чего была построена часовня. Я покажу вам её и подробнее расскажу о святом и случившемся. А в другой часовне неподалёку есть купель — при желании можно окунуться!

Организационные детали