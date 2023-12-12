В 80 км. от Архангельска находится таинственное место, где обязательно нужно побывать, — урочище Куртяево. Именно здесь из земли бьют более 80 целебных источников. Здесь, среди северных лесов, с 18 века стоит деревянный храм Святого Алексия — по преданию, образ этого святого проявился на пне. Здесь же когда-то был вулкан, а потом жили древние люди. В путь!

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Описание

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Куртяево: что делает это место особенным?

1. Урочище находится на месте потухшего вулкана, который 300 миллионов лет назад пытался выйти на поверхность, но сделать это ему не позволила огромная мощность земной коры. Трещину, проходящую через поселок Нёнокса по дну Белого моря до Зимнего берега, геологи называют «долиной вулканов» — это вся долина реки Верховки. Вдоль этой реки мы обязательно с вами прогуляемся!

2. А ещё в районе урочища Куртяево была обнаружена стоянка первобытных людей. И по сегодняшний день здесь находят орудия труда, наконечники стрел и копий.

3. По преданию, в местечке рядом с церковью Святого Алексия, на пне, явился образ этого человека Божия — в честь чего была построена часовня. Я покажу вам всё это и подробнее расскажу о святом и случившемся. А в другой часовне неподалёку есть купель — при желании можно окунуться!

Организационные детали