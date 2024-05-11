Летние и осенние месяцы лучше всего подходят для посещения урочища Куртяево, так как в это время можно насладиться красотой природы и комфортной погодой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Урочище Куртяево
Деревянный храм Святого Алексия
Часовня с купелью
Описание экскурсии
Куртяево: что делает это место особенным?
1. Урочище находится на месте потухшего вулкана, который 300 миллионов лет назад пытался выйти на поверхность, но сделать это ему не позволила огромная мощность земной коры. Трещину, проходящую через посёлок Нёнокса по дну Белого моря до Зимнего берега, геологи называют «долиной вулканов» — это вся долина реки Верховки. Вдоль этой реки мы обязательно с вами прогуляемся!
2. А ещё в районе урочища Куртяево была обнаружена стоянка первобытных людей. И по сегодняшний день здесь находят орудия труда, наконечники стрел и копий.
3. По преданию, в местечке рядом с церковью Святого Алексия, на пне, явился образ этого человека Божия — в честь чего была построена часовня. Я покажу вам её и подробнее расскажу о святом и случившемся. А в другой часовне неподалёку есть купель — при желании можно окунуться!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
Я заберу вас из удобного вам места в Архангельске и по окончании отвезу обратно
По запросу предоставлю детское кресло
Дорога в одну сторону займёт около 1,5 часов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 14.5 часов
Провела экскурсии для 891 туриста
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я являюсь аттестованным гидом и с удовольствием расскажу вам о Русском Севере и о столице Поморья — городе Архангельске. Я выросла в Архангельске, изучала его историю и читать дальшеуменьшить
культуру и полагаю, что они не оставят равнодушным ни одного человека. Я увлекаюсь поездками по Архангельской области, ведь Русский Север — это удивительный по своей красоте край! Поэтому мне хочется поделиться своими знаниями и эмоциями, чтобы впечатления от поездки на Русский Север навсегда остались в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
По приезду в Архангельск выяснилось, что весна внесла коррективы в наши планы - река сильно разлилась и затопила деревушки. Татьяна любезно предложила на выбор несколько вариантов, предварительно уточнив, где мы были раньше и наши интересы. И спасибо ей большое за это! Рассказ был интересным, не односторонним. А ещё был маленький бонус… пирожок Лайма 🐶
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Ю
Юлия
Очень красивое и спокойное место - как раз чтобы разбавить экскурсии по городу. Замечательная прогулка по лесу (со сбором грибов и ягод) под интересный рассказ о месте и его истории. читать дальшеуменьшить
Татьяна скрасила часовую дорогу многочисленными фактами об области, Архангельске и собственно, урочище Куртяево. Нам еще очень повезло с погодой - солнце, тепло и практически не было комаров, что добавило дополнительные баллы)))
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Екатерина
Были на экскурсии 23.06.2024. Прекрасная организация, виды из окна машины по пути в Урочище и увлекательный рассказ Татьяны скрасили час езды до Куртяево. Красивые виды, удивительная архитектура, многовековая история. Наш пушистый игривый компаньон добавил +100 к настроению. Татьяна спасибо за путешествие.
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Anna
Дело в том, что на мой приезд дорогу к урочищу размыло, но! Татьяна, как прекрасный организатор, нашла мне другого гида и мы поехали в Малые Карелы и там было супер, плюс вышло солнце (после двух дней метели и непогоды)
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Надежда
Красивая природная локация. Если у вас свободный день - можно поехать. Думаю осень - идеальное время для этой локации.
Татьяна хороший рассказчик, провела по красивому хвойно-смешенному бору к заброшенной (почти) церкви, читать дальшеуменьшить
показала родники с вкусной водой и быструю речку. Собственно это и все пожалуй. Природа, приправленная рукотворным деревянным зодчеством.
Дорога в одну сторону около полутора часов, нас вёз безымянный водитель, которого нам не представили, вождение комфортное.
Две важных детали 1. Лето - сезон комаров и прочих кровососущих гадов. Если едите летом - обязательно берите с собой ведро реппелента, куртку с длинным рукавом и капюшоном, длинные штаны, закрытая обувь. 2. Ещё одна важная деталь, о которой нас не предупредили, а поставили перед фактом - с нами ездила собачка. Если у вас аллергия, или вы боитесь собак - лучше уточнить этот момент перед экскурсией.
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Марина
Экскурсия прошла замечательно. Прошли тропами паломников, посетили намоленные места. Любовались северной природой. Полчища Комаров не были помехой. Татьяне большое спасибо за интересный рассказ.