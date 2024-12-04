5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
Сегодня в 08:00
17 дек в 08:00
7500₽ за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Древнее урочище Куртяево, Архангельск
Погрузитесь в атмосферу древнего Куртяево, где история и природа переплетаются в уникальном танце времён
Сегодня в 09:00
14 дек в 14:00
8000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 декабря 2024Мы с мужем большие фанаты подобного формата экскурсий, включающих длительные прогулки по уникальным природным местам и сопровождающихся рассказами гида. Здесь
- ЕЕлена1 ноября 2024Огромное спасибо Ольге за чудесный день, проведенный с нами. Отличное знание и любовь к своему краю, которыми Ольга делиться с
- ННаталья6 октября 2024Великолепная экскурсия по Урочищу подойдет для людей, любящих природу и пешие прогулки по лесным просторам Севера. Экскурсовод Ольга прекрасно владеет
- ККсения29 сентября 2024Экскурсия прошла здорово! Было интересно, познавательно, очень красиво! Экскурсия Сергея качественно продуманна до мелочей, историю мест рассказывал точечно, размеренно. Несмотря
- ССветлана15 сентября 2024Хорошая прогулка, красивая природа. В моменте решили еще заехать в Северодвинск и на побережье Белого моря.
- ГГалина11 сентября 2024Отличная прогулка по сказочному лесу, святые источники и старинная архитектура. Удачный вариант узнать много нового, отдохнуть от шума городского
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Урочище Куртяево»
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