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сошлись все звезды: волшебная красота урочища Куртяево, исторические деревянные постройки и подробная и интересная информация от Ольги об истории этих мест. Чувствуется, что Ольга - человек, влюбленный в свое дело и в Русский Север, и эту любовь ей удается передать гостям города. Однозначно рекомендуем!