Урочище Куртяево – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Урочище Куртяево» в Архангельске, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Куртяево: в жерле древнего вулкана
На машине
24 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 за всё до 4 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
На машине
35 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
Сегодня в 08:00
17 дек в 08:00
7500 за всё до 4 чел.
Древнее урочище Куртяево
На машине
10 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Древнее урочище Куртяево, Архангельск
Погрузитесь в атмосферу древнего Куртяево, где история и природа переплетаются в уникальном танце времён
Сегодня в 09:00
14 дек в 14:00
8000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 декабря 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Мы с мужем большие фанаты подобного формата экскурсий, включающих длительные прогулки по уникальным природным местам и сопровождающихся рассказами гида. Здесь
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    сошлись все звезды: волшебная красота урочища Куртяево, исторические деревянные постройки и подробная и интересная информация от Ольги об истории этих мест. Чувствуется, что Ольга - человек, влюбленный в свое дело и в Русский Север, и эту любовь ей удается передать гостям города. Однозначно рекомендуем!

  • Е
    Елена
    1 ноября 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Огромное спасибо Ольге за чудесный день, проведенный с нами. Отличное знание и любовь к своему краю, которыми Ольга делиться с
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    путешественниками. Отлично продуманная экскурсия, пешая прогулка доставляет удовольствие даже несмотря на возраст, на не очень доброжелательную погоду. Прекрасные виды, интересные исторические события. Хороший автомобиль и прекрасный водитель. Всем рекомендую экскурсии с Ольгой.

  • Н
    Наталья
    6 октября 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Великолепная экскурсия по Урочищу подойдет для людей, любящих природу и пешие прогулки по лесным просторам Севера. Экскурсовод Ольга прекрасно владеет
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    материалом, имея образование историка и дар своим рассказом увлекать путешественников этим прекрасным краем. Около часовни был сделан привал, где Ольга угостила нас вкусным чаем и местными угощениями. А напоследок, умывшись мертвой и живой водой, мы полностью обновились и получили заряд бодрости от такого интересного и насыщенного дня.

    Великолепная экскурсия по Урочищу подойдет для людей, любящих природу и пешие прогулки по лесным просторам СевераВеликолепная экскурсия по Урочищу подойдет для людей, любящих природу и пешие прогулки по лесным просторам СевераВеликолепная экскурсия по Урочищу подойдет для людей, любящих природу и пешие прогулки по лесным просторам СевераВеликолепная экскурсия по Урочищу подойдет для людей, любящих природу и пешие прогулки по лесным просторам СевераВеликолепная экскурсия по Урочищу подойдет для людей, любящих природу и пешие прогулки по лесным просторам СевераВеликолепная экскурсия по Урочищу подойдет для людей, любящих природу и пешие прогулки по лесным просторам СевераВеликолепная экскурсия по Урочищу подойдет для людей, любящих природу и пешие прогулки по лесным просторам Севера
  • К
    Ксения
    29 сентября 2024
    Куртяево: в жерле древнего вулкана
    Экскурсия прошла здорово! Было интересно, познавательно, очень красиво! Экскурсия Сергея качественно продуманна до мелочей, историю мест рассказывал точечно, размеренно. Несмотря
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    на большой объём информации всё запомнила и запечатлила. И, особая благодарность Сергею за классные фотографии и открытки, буду вспоминать и делиться с близкими!

  • С
    Светлана
    15 сентября 2024
    Куртяево: в жерле древнего вулкана
    Хорошая прогулка, красивая природа. В моменте решили еще заехать в Северодвинск и на побережье Белого моря.
  • Г
    Галина
    11 сентября 2024
    Куртяево: в жерле древнего вулкана
    Отличная прогулка по сказочному лесу, святые источники и старинная архитектура. Удачный вариант узнать много нового, отдохнуть от шума городского
    Отличная прогулка по сказочному лесу, святые источники и старинная архитектура. Удачный вариант узнать много нового, отдохнуть от шума городскогоОтличная прогулка по сказочному лесу, святые источники и старинная архитектура. Удачный вариант узнать много нового, отдохнуть от шума городскогоОтличная прогулка по сказочному лесу, святые источники и старинная архитектура. Удачный вариант узнать много нового, отдохнуть от шума городского

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Урочище Куртяево»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куртяево: в жерле древнего вулкана
  2. Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
  3. Древнее урочище Куртяево
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Набережная
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Северная Двина
  7. Проспект Чумбарова-Лучинского
  8. Музей Малые Корелы
  9. Успенский Собор
  10. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в декабре 2024
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