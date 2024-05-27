Экскурсии к вулкану из Архангельска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулканы» в Архангельске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древнее урочище Куртяево
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Древнее урочище Куртяево, Архангельск
Погрузитесь в атмосферу древнего Куртяево, где история и природа переплетаются в уникальном танце времён
«Урочище находится на месте потухшего вулкана, который 300 миллионов лет назад пытался выйти на поверхность, но сделать это ему не позволила огромная мощность земной коры»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Куртяево: в жерле древнего вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
20 отзывов
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
«Куртяево — уникальное место в 80 км от Архангельска, где когда-то был древний вулкан, а теперь из недр земли вырывается множество источников минерализованной воды»
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Куртяево: в жерле древнего вулкана
    Планируя путешествие по Архангельской области, заранее забронировали экскурсию в Куртяево, и не пожалели. Прогулка по лесу, где в третьей декаде
    читать дальше

    мая еще лежит снег, а на деревьях еще не распустились почки, ярко синее голубое небо, запах проклюнувшегося вереска, а на гребне потухшего вулкана мы увидели это чудо постройки 1721 года. Отдельная благодарность нашему гиду Сергею, за интересную историю здешних мест, заботу о наших ногах. Экскурсия получилась увлекательной и запоминающейся.

    Планируя путешествие по Архангельской области, заранее забронировали экскурсию в Куртяево, и не пожалели. Прогулка по лесу
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Древнее урочище Куртяево
    По приезду в Архангельск выяснилось, что весна внесла коррективы в наши планы - река сильно разлилась и затопила деревушки. Татьяна
    читать дальше

    любезно предложила на выбор несколько вариантов, предварительно уточнив, где мы были раньше и наши интересы. И спасибо ей большое за это! Рассказ был интересным, не односторонним. А ещё был маленький бонус… пирожок Лайма 🐶

  • В
    Вера
    20 апреля 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Поездка очень понравилась! Попали в настоящую снежную сказку в середине апреля!) Напились и "мертвой"и "живой" воды, омолодились, оздоровились, получили массу
    читать дальше

    интересной информации о родном крае. Загорелые и счастливые вернулись в город. Ольга, очень эрудированный человек и интересный рассказчик, слушать её одно удовольствие. Обязательно буду всем её рекомендовать, как экскурсовода! А мы уже планируем следующую поездку!)

  • Н
    Наталья
    18 апреля 2024
    Куртяево: в жерле древнего вулкана
    Всё прошло чудесно, хотя погода пыталась нам помешать. Очень красивый реликтовый лес, природа и история места.
  • А
    Алексей
    8 апреля 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Поездка была объединена с Северодвинском. Очень удобно и не утомительно. Позволяет познакомиться с двумя недалеко расположенными локациями. Гид достаточно последовательно
    читать дальше

    излагает материал. Познания и рассказ о подводном флоте порадовали. В Куртяево приятная прогулка по лесу. Ну и церковь меня лично очень порадовала.

  • Н
    Наталья
    4 апреля 2024
    Куртяево: в жерле древнего вулкана
    Всю жизнь живем в Архангельсе, а в таком замечательном месте до сих пор не были! Накануне был ураган и метель,
    читать дальше

    думали не сможем дойти, но наш гид Сергей был готов ко всем неожиданностям! Он приготовил нам снегоступы! Мы одели их впервые в жизни и были в восторге! Замечательный маршрут и организация!

  • О
    Ольга
    24 февраля 2024
    Древнее урочище Куртяево
    Добрый день! Очень спокойное, душевное посещение Куртяево. Великолепная природа, частичка истории, отличное повествование! Все комфортно и интересно!
  • М
    Маргарита
    25 декабря 2023
    Древнее урочище Куртяево
    Экскурсия была очень интересной, красивые места. Гид Татьяна знает свое дело - не скучно преподносит историю
  • П
    Павел
    22 декабря 2023
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Вчера был на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась четкая организация, все выверено по времени. Ольга замечательный рассказчик прекрасно знающий
    читать дальше

    свой край,, рассказывает очень понятно и доходчиво. Ольга заблаговременно предупредила о том, что нужно тепло одеться, одеть высокие непромокаемые ботинки, потому что в лесу выпало много снега. Она позаботилась даже о теплом чае и перекусе, который организовала в очень красивом месте в беседке у старой часовенки. Спасибо за отличный рассказ и прекрасно проведенное время! Летом собираюсь вновь посетить Архангельск, с удовольствием воспользуюсь услугами экскурсовода Ольги

    Вчера был на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась четкая организация, все выверено по времени. ОльгаВчера был на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась четкая организация, все выверено по времени. ОльгаВчера был на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась четкая организация, все выверено по времени. ОльгаВчера был на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась четкая организация, все выверено по времени. Ольга

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Вулканы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древнее урочище Куртяево
  2. Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
  3. Куртяево: в жерле древнего вулкана
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2024 год по теме «Вулканы», 41 ⭐ отзыв, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам