1 чел.
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Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Древнее урочище Куртяево, Архангельск
Погрузитесь в атмосферу древнего Куртяево, где история и природа переплетаются в уникальном танце времён
«Урочище находится на месте потухшего вулкана, который 300 миллионов лет назад пытался выйти на поверхность, но сделать это ему не позволила огромная мощность земной коры»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
«Куртяево — уникальное место в 80 км от Архангельска, где когда-то был древний вулкан, а теперь из недр земли вырывается множество источников минерализованной воды»
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 мая 2024Планируя путешествие по Архангельской области, заранее забронировали экскурсию в Куртяево, и не пожалели. Прогулка по лесу, где в третьей декаде
- ЕЕкатерина11 мая 2024По приезду в Архангельск выяснилось, что весна внесла коррективы в наши планы - река сильно разлилась и затопила деревушки. Татьяна
- ВВера20 апреля 2024Поездка очень понравилась! Попали в настоящую снежную сказку в середине апреля!) Напились и "мертвой"и "живой" воды, омолодились, оздоровились, получили массу
- ННаталья18 апреля 2024Всё прошло чудесно, хотя погода пыталась нам помешать. Очень красивый реликтовый лес, природа и история места.
- ААлексей8 апреля 2024Поездка была объединена с Северодвинском. Очень удобно и не утомительно. Позволяет познакомиться с двумя недалеко расположенными локациями. Гид достаточно последовательно
- ННаталья4 апреля 2024Всю жизнь живем в Архангельсе, а в таком замечательном месте до сих пор не были! Накануне был ураган и метель,
- ООльга24 февраля 2024Добрый день! Очень спокойное, душевное посещение Куртяево. Великолепная природа, частичка истории, отличное повествование! Все комфортно и интересно!
- ММаргарита25 декабря 2023Экскурсия была очень интересной, красивые места. Гид Татьяна знает свое дело - не скучно преподносит историю
- ППавел22 декабря 2023Вчера был на экскурсии с экскурсоводом Ольгой. Очень понравилась четкая организация, все выверено по времени. Ольга замечательный рассказчик прекрасно знающий
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Вулканы»
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