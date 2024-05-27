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свой край,, рассказывает очень понятно и доходчиво. Ольга заблаговременно предупредила о том, что нужно тепло одеться, одеть высокие непромокаемые ботинки, потому что в лесу выпало много снега. Она позаботилась даже о теплом чае и перекусе, который организовала в очень красивом месте в беседке у старой часовенки. Спасибо за отличный рассказ и прекрасно проведенное время! Летом собираюсь вновь посетить Архангельск, с удовольствием воспользуюсь услугами экскурсовода Ольги