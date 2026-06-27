Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Архангельск во время насыщенной обзорной экскурсии по главным достопримечательностям города.



Вас ждут живописная набережная Северной Двины, старинный Гостиный двор, самый северный разводной мост в мире и историческая Соломбала — колыбель российского флота.



Вы увидите памятники, соборы, купеческие особняки и узнаете, какую роль Архангельск сыграл в освоении Арктики и развитии мореплавания. Отличный маршрут для первого знакомства с северной столицей России. 5 3 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Архангельске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8900 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 3 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Архангельск — город мореплавателей, полярных экспедиций и богатой северной истории. Эта обзорная экскурсия на вашем транспорте позволит увидеть главные достопримечательности города, познакомиться с его архитектурой и узнать, почему именно здесь зарождалась морская слава России. Наше путешествие начнётся на набережной Северной Двины. Мы увидим знаменитый Северодвинский мост, который считается самым северным разводным мостом в мире, и полюбуемся панорамами города. Во время прогулки по набережной вас ждут Морской речной вокзал, Свято-Никольский храм, исторический мыс Пур-Наволок и расположенный здесь Гостиный двор XVII века. Вы также увидите памятник Тюленю-спасителю, Михаило-Архангельский кафедральный собор, памятники Петру I и адмиралу Кузнецову, а также главный корпус Северного (Арктического) федерального университета с памятником Михаилу Ломоносову. Далее маршрут приведёт нас на площадь Ленина, где находятся Архангельский краеведческий музей, памятник Ленину и Обелиск Севера. По пути мы увидим подворья Сурского и Соловецкого монастырей, а также театр драмы имени Ломоносова, история которого тесно связана с прошлым города. Продолжением экскурсии станет прогулка по проспекту Чумбарова-Лучинского, где сохранились старинные деревянные и каменные особняки. Здесь находятся знаменитый Марфин дом и памятник северному сказочнику Степану Писахову. Завершится путешествие в историческом районе Соломбала, который называют колыбелью российского флота. На набережной Георгия Седова вы узнаете о подготовке полярных экспедиций, увидите гидрографические суда и посетите судоверфь «Поморский коч», где возрождаются традиции деревянного судостроения Русского Севера. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат, мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Северодвинский мост

Набережную Северной Двины

Морской речной вокзал

Свято-Никольский храм

Мыс Пур-Наволок

Гостиный двор

Памятник Тюленю-спасителю

Михаило-Архангельский кафедральный собор

Памятник Петру I

Памятник адмиралу Кузнецову

Северный (Арктический) федеральный университет

Памятник М.В. Ломоносову

Площадь Ленина

Архангельский краеведческий музей

Обелиск Севера

Подворье Сурского монастыря

Соловецкое подворье

Театр драмы имени Ломоносова

Проспект Чумбарова-Лучинского

Марфин дом

Памятник Степану Писахову

Кузнечевский мост

Исторический район Соломбала

Набережную Георгия Седова

Судоверфь «Поморский коч»

Гидрографические суда Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Транспортное обслуживание: экскурсия проводится на транспорте туриста Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.