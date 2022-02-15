Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста

Экскурсия по Архангельску позволит вам погрузиться в атмосферу северного города

Индивидуальная
Экскурсия по Архангельску позволит вам погрузиться в атмосферу северного города и познакомиться с его лучшими памятниками архитектуры на вашем автомобиле.
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста

Что вы можете увидеть 🤩

  • Самый северный разводной мост в мире (Северодвинский)
  • Памятник М. В. Ломоносову
  • Северный (Арктический) федеральный университет
  • набережная Северной Двины
  • Морской речной вокзал
  • Собор Архангела Михаила
  • подворье Сурского и Соловецкого монастыря
  • театр драмы им. Ломоносова
  • Памятник Петру I
  • мыс Пур-Наволок
  • Гостиный двор
  • Свято-Никольский храм
  • Краеведческий музей
  • площадь Ленина
  • проспект Чумбарова-Лучинского
  • памятник Тюленю-Спасителю
  • памятник адмиралу Н. Г. Кузнецову
  • Кузнечевский мост
  • исторический район Соломбала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Панорамные виды на городские кварталы
    Мы отправимся на прогулку с набережной Северной Двины и полюбуемся на Северодвинский мост, с которого открываются превосходные панорамные виды на городские кварталы. Он был построен ещё в 1958 году и до сих пор считается самым северным разводным мостом в мире. После посещения моста мы пройдемся по набережной, осмотрим Морской речной вокзал, Свято-Никольский храм и мыс Пур-Наволок, где размещается старинный Гостиный двор. Неподалеку от него можно увидеть памятник Тюленю-Спасителю, величественный собор Архангела Михаила постройки 2019 года, памятники Петру I и адмиралу Кузнецову. Вблизи Морского вокзала находится Северный (Арктический) федеральный университет, занимающий более 30 зданий. Перед его главным корпусом высится памятник М. В. Ломоносову, в честь которого названо учебное учреждение.

    Панорамные виды на городские кварталы

    От набережной мы направимся к площади Ленина, посмотрим по пути на подворье Сурского и Соловецкого монастыря, полюбуемся театром драмы им. Ломоносова. Театр был основан в 1932 году, а его здание строилось из кирпича, взятого с ныне утраченного Святотроицкого собора. На площади Ленина размещается ряд исторических зданий, в том числе Архангельский краеведческий музей, освещающий богатство северной природы. Здесь же можно увидеть памятник Ленину и Обелиск Севера. Далее мы пройдем по проспекту Чумбарова-Лучинского, осмотрим Марфин дом и памятник Степану Писахову. Наша прогулка продолжится у висячего Кузнечевского моста, который связывает центр города с историческим районом Соломбала.

    Морская история города

    Перебравшись на другой берег, вы окажетесь на Соломбальских островах.
    Многовековая история острова связана с морем: Соломбала по праву считается «колыбелью российского флота» и базой снаряжения многих полярных экспедиций. У причалов набережной Георгия Седова, где он готовился к экспедиции на Северный полюс, стоят гидрографические суда, а на судоверфи «Поморский коч» силами арктической школы традиционного деревянного судостроения началось строительство коча — судна, на котором поморы ходили на промысел в арктические моря.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Транспортное обслуживание не включено в стоимость
    Место начала и завершения?
    по согласованию с гидом
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Транспортное обслуживание не включено в стоимость
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно

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