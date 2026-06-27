Что вы можете увидеть 🤩

Откройте для себя Архангельск во время насыщенной обзорной экскурсии по главным достопримечательностям города.
Вас ждут живописная набережная Северной Двины, старинный Гостиный двор, самый северный разводной мост в мире и историческая Соломбала — колыбель российского флота.
Вы увидите памятники, соборы, купеческие особняки и узнаете, какую роль Архангельск сыграл в освоении Арктики и развитии мореплавания. Отличный маршрут для первого знакомства с северной столицей России.
Вас ждут живописная набережная Северной Двины, старинный Гостиный двор, самый северный разводной мост в мире и историческая Соломбала — колыбель российского флота.
Вы увидите памятники, соборы, купеческие особняки и узнаете, какую роль Архангельск сыграл в освоении Арктики и развитии мореплавания. Отличный маршрут для первого знакомства с северной столицей России.
Описание экскурсииАрхангельск — город мореплавателей, полярных экспедиций и богатой северной истории. Эта обзорная экскурсия на вашем транспорте позволит увидеть главные достопримечательности города, познакомиться с его архитектурой и узнать, почему именно здесь зарождалась морская слава России. Наше путешествие начнётся на набережной Северной Двины. Мы увидим знаменитый Северодвинский мост, который считается самым северным разводным мостом в мире, и полюбуемся панорамами города. Во время прогулки по набережной вас ждут Морской речной вокзал, Свято-Никольский храм, исторический мыс Пур-Наволок и расположенный здесь Гостиный двор XVII века. Вы также увидите памятник Тюленю-спасителю, Михаило-Архангельский кафедральный собор, памятники Петру I и адмиралу Кузнецову, а также главный корпус Северного (Арктического) федерального университета с памятником Михаилу Ломоносову. Далее маршрут приведёт нас на площадь Ленина, где находятся Архангельский краеведческий музей, памятник Ленину и Обелиск Севера. По пути мы увидим подворья Сурского и Соловецкого монастырей, а также театр драмы имени Ломоносова, история которого тесно связана с прошлым города. Продолжением экскурсии станет прогулка по проспекту Чумбарова-Лучинского, где сохранились старинные деревянные и каменные особняки. Здесь находятся знаменитый Марфин дом и памятник северному сказочнику Степану Писахову. Завершится путешествие в историческом районе Соломбала, который называют колыбелью российского флота. На набережной Георгия Седова вы узнаете о подготовке полярных экспедиций, увидите гидрографические суда и посетите судоверфь «Поморский коч», где возрождаются традиции деревянного судостроения Русского Севера. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат, мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Северодвинский мост
- Набережную Северной Двины
- Морской речной вокзал
- Свято-Никольский храм
- Мыс Пур-Наволок
- Гостиный двор
- Памятник Тюленю-спасителю
- Михаило-Архангельский кафедральный собор
- Памятник Петру I
- Памятник адмиралу Кузнецову
- Северный (Арктический) федеральный университет
- Памятник М.В. Ломоносову
- Площадь Ленина
- Архангельский краеведческий музей
- Обелиск Севера
- Подворье Сурского монастыря
- Соловецкое подворье
- Театр драмы имени Ломоносова
- Проспект Чумбарова-Лучинского
- Марфин дом
- Памятник Степану Писахову
- Кузнечевский мост
- Исторический район Соломбала
- Набережную Георгия Седова
- Судоверфь «Поморский коч»
- Гидрографические суда
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание: экскурсия проводится на транспорте туриста
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень понравилась экскурсия. Олеся живет и явно любит свой город. Показала нам такие уголки, куда мы сами бы точно не пошли, просто не подумали бы. Очень много интересной информации узнали о городе. Большое спасибо! Прекрасный экскурсовод!
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О
Очень грамотный и приятный экскурсовод. Экскурсия очень познавательная и подробная.
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Ю
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