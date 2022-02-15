Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Панорамные виды на городские кварталы

Мы отправимся на прогулку с набережной Северной Двины и полюбуемся на Северодвинский мост, с которого открываются превосходные панорамные виды на городские кварталы. Он был построен ещё в 1958 году и до сих пор считается самым северным разводным мостом в мире. После посещения моста мы пройдемся по набережной, осмотрим Морской речной вокзал, Свято-Никольский храм и мыс Пур-Наволок, где размещается старинный Гостиный двор. Неподалеку от него можно увидеть памятник Тюленю-Спасителю, величественный собор Архангела Михаила постройки 2019 года, памятники Петру I и адмиралу Кузнецову. Вблизи Морского вокзала находится Северный (Арктический) федеральный университет, занимающий более 30 зданий. Перед его главным корпусом высится памятник М. В. Ломоносову, в честь которого названо учебное учреждение.

Панорамные виды на городские кварталы

От набережной мы направимся к площади Ленина, посмотрим по пути на подворье Сурского и Соловецкого монастыря, полюбуемся театром драмы им. Ломоносова. Театр был основан в 1932 году, а его здание строилось из кирпича, взятого с ныне утраченного Святотроицкого собора. На площади Ленина размещается ряд исторических зданий, в том числе Архангельский краеведческий музей, освещающий богатство северной природы. Здесь же можно увидеть памятник Ленину и Обелиск Севера. Далее мы пройдем по проспекту Чумбарова-Лучинского, осмотрим Марфин дом и памятник Степану Писахову. Наша прогулка продолжится у висячего Кузнечевского моста, который связывает центр города с историческим районом Соломбала.

Морская история города

Перебравшись на другой берег, вы окажетесь на Соломбальских островах.

Многовековая история острова связана с морем: Соломбала по праву считается «колыбелью российского флота» и базой снаряжения многих полярных экспедиций. У причалов набережной Георгия Седова, где он готовился к экспедиции на Северный полюс, стоят гидрографические суда, а на судоверфи «Поморский коч» силами арктической школы традиционного деревянного судостроения началось строительство коча — судна, на котором поморы ходили на промысел в арктические моря.

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