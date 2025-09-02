читать дальше уменьшить - профи, спасибо Вам большое!!! Постоянно задавали разные, интересующие нас вопросы и получали ответы. Такой формат пеших экскурсий подойдет тем, кто не любит большие группы, любит гулять пешком, а не на автобусе.

Очень понравилась обзорная экскурсия с гидом Ольгой. Это тот случай, когда гид знает и может рассказать не по шаблону. Ольга