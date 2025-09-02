Показать всё
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборОбзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия
Начало: Г. Архангелск, Площадь Ленина, д. 4
Расписание: Удобное время без ограничений, обязательно предварительное согласованию сторон.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
П
Очень понравилась обзорная экскурсия с гидом Ольгой. Это тот случай, когда гид знает и может рассказать не по шаблону. Ольга
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень интересная обзорная экскурсия для формирования начального представления о городе.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень интересная и познавательная экскурсия, нешаблонная и незатянутая. Ольга - приятный и интересный гид и собеседник. Подсказала нам интересные места
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 17 отзывов в Архангельске в категории "Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2026
Сейчас в Архангельске в категории "Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 6500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2026 год по теме «Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского», 17 ⭐ отзывов, цены от 4700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август