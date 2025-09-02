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Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского» в Архангельске, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туристов
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6500 ₽ за всё до 5 чел.
«Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
«Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия
Начало: Г. Архангелск, Площадь Ленина, д. 4
Расписание: Удобное время без ограничений, обязательно предварительное согласованию сторон.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4700 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

П
«Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия
Очень понравилась обзорная экскурсия с гидом Ольгой. Это тот случай, когда гид знает и может рассказать не по шаблону. Ольга
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- профи, спасибо Вам большое!!! Постоянно задавали разные, интересующие нас вопросы и получали ответы. Такой формат пеших экскурсий подойдет тем, кто не любит большие группы, любит гулять пешком, а не на автобусе.

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Н
«Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия
Очень интересная обзорная экскурсия для формирования начального представления о городе.
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Н
«Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия
Очень интересная и познавательная экскурсия, нешаблонная и незатянутая. Ольга - приятный и интересный гид и собеседник. Подсказала нам интересные места
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с аутентичной кухней. А также благодаря ее рекомендации провели прекрасный вечер в джаз клубе Тима Дорофеева. Нам всё очень понравилось. Однозначно рекомендуем!

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Всего 17 отзывов в Архангельске в категории "Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского"

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Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску;
  2. Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туристов;
  3. «Архангельский город всему морю ворот!»: обзорная экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная Северной Двины;
  2. Северная Двина;
  3. Памятник Петру I;
  4. Остров Ягры;
  5. Гостиный Двор;
  6. Набережная;
  7. Проспект Чумбарова-Лучинского;
  8. Успенский Собор;
  9. Мыс Пур-Наволок;
  10. Памятник тюленю.
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2026
Сейчас в Архангельске в категории "Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 6500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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