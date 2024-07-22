Наш формат — для тех, кто хочет в деталях рассмотреть город и при этом не устать, не волноваться о превратностях погоды. Вы побываете на набережной, заедете на остров Соломбала, полюбуетесь архитектурой Архангельска и встретите его главные памятники. Дополнят увиденное рассказы о прошлом города, о ключевых личностях и событиях в его судьбе и о повседневной жизни горожан.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На автомобиле вы в компании гида быстро и с комфортом доберетесь до разных достопримечательностей. В программе:

Набережная Северной Двины — здесь находятся туристические хиты города, в том числе памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

— здесь находятся туристические хиты города, в том числе памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство. Мыс Пур-Наволок — место, где был основан Архангельск: гид расскажет в подробностях об этом событии.

Гостиные дворы — вы оцените величие этого архитектурного ансамбля и представите, как в прошлом здесь бойко шла торговля.

— место, где был основан Архангельск: гид расскажет в подробностях об этом событии. Гостиные дворы — вы оцените величие этого архитектурного ансамбля и представите, как в прошлом здесь бойко шла торговля. Успенский собор, а также Никольская церковь — вы услышите истории и этих религиозных сооружений.

— вы услышите истории и этих религиозных сооружений. Множество памятников : Адмирал Кузнецов, Борис Шергин, Степан Писахов и другие — вы услышите самое любопытное о тех, чьи судьбы связаны с Архангельском, а еще побываете у монументов, посвященных событиям Великой отечественной войны.

: Адмирал Кузнецов, Борис Шергин, Степан Писахов и другие — вы услышите самое любопытное о тех, чьи судьбы связаны с Архангельском, а еще побываете у монументов, посвященных событиям Великой отечественной войны. Остров Соломбала — при желании отправимся и сюда: именно это место считают колыбелью российского флота.

Наш гид расскажет об истории города и поможет представить, как он выглядел в прошлом. Кто такие поморы, как протекала повседневная жизнью Архангельска в прошлом и чем сегодня живет город, как проходило освоение Русского севера — эти и другие сюжеты ждут вас на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия возможна и для большего числа человек, для заказа свяжитесь с нами, пожалуйста, через личные сообщения. Стоимость экскурсии для группы:

от 4 до 7 человек — 11 700 ₽

от 8 до 19 человек — 14 200 ₽

от 20 до 35 человек — 22 900 ₽

от 36 до 47 человек — 28 000 ₽

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.