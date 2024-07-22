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Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов

Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Наш формат — для тех, кто хочет в деталях рассмотреть город и при этом не устать, не волноваться о превратностях погоды.

Вы побываете на набережной, заедете на остров Соломбала, полюбуетесь архитектурой Архангельска и встретите его главные памятники.

Дополнят увиденное рассказы о прошлом города, о ключевых личностях и событиях в его судьбе и о повседневной жизни горожан.
4.9
9 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов

Описание экскурсии

На автомобиле вы в компании гида быстро и с комфортом доберетесь до разных достопримечательностей. В программе:

  • Набережная Северной Двины — здесь находятся туристические хиты города, в том числе памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
  • Мыс Пур-Наволок — место, где был основан Архангельск: гид расскажет в подробностях об этом событии.
    Гостиные дворы — вы оцените величие этого архитектурного ансамбля и представите, как в прошлом здесь бойко шла торговля.
  • Успенский собор, а также Никольская церковь — вы услышите истории и этих религиозных сооружений.
  • Множество памятников: Адмирал Кузнецов, Борис Шергин, Степан Писахов и другие — вы услышите самое любопытное о тех, чьи судьбы связаны с Архангельском, а еще побываете у монументов, посвященных событиям Великой отечественной войны.
  • Остров Соломбала — при желании отправимся и сюда: именно это место считают колыбелью российского флота.

Наш гид расскажет об истории города и поможет представить, как он выглядел в прошлом. Кто такие поморы, как протекала повседневная жизнью Архангельска в прошлом и чем сегодня живет город, как проходило освоение Русского севера — эти и другие сюжеты ждут вас на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия возможна и для большего числа человек, для заказа свяжитесь с нами, пожалуйста, через личные сообщения. Стоимость экскурсии для группы:

  • от 4 до 7 человек — 11 700 ₽
  • от 8 до 19 человек — 14 200 ₽
  • от 20 до 35 человек — 22 900 ₽
  • от 36 до 47 человек — 28 000 ₽

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 218 туристов
Главная идея нашего турцентра — развитие человека через путешествия. Открывая новые уголки нашей планеты, мы можем более полно воспринимать этот прекрасный мир и отыскать своё место в нем. И мы
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хотим помочь как можно большему числу людей увидеть всё разнообразие и красоту этого мира. Сегодня нашу команду объединяет любовь к путешествиям и путешественникам: мы любим «копаться», разрабатывать новые маршруты и индивидуальные туры, создавать предложения под определённые запросы. Мы будем рады показать разнообразие и красоту этого мира как можно большему числу людей.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая свой город девушка. Узнали много всего интересного об Архангельске, посетили самые значимые места города и послушали занимательные истории. Экскурсия пешеходно-автомобильная, все было с комфортом.
Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая
Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая
Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая
Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая
Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая
Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая
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Г
Были на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденный рассказ, много нового и нестандартного. Отличный вариант для первого знакомства с городом
Были на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденный
Были на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденный
Были на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденный
Были на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденный
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Ирина
Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
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Алексей
Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в программу экскурсии. В целом все прошло отлично и познавательно!
Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в
Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в
Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в
Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в
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Наталья
Очень положительные впечатления, гид уютный, приятный, хорошая организация и подача информации!
Могу сказать, что за все время заказа экскурсий никаких нареканий к экскурсоводам не было, работают профессионалы:)
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А
Гид прекрасная) не смотря на неудачную погоду (дождь, ветер) крайне позитивно и энергично провела экскурсию! Однозначно рекомендую)
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