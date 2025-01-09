Групповая
до 15 чел.
Северодвинск, Белое море и остров Ягры
Путешествие в Северодвинск откроет тайны атомного судостроения и подарит незабываемые виды Белого моря и острова Ягры. Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии
Начало: Гостиница Пур-Наволок, наб. Северной Двины, 88
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 апр в 09:00
11 мая в 14:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Аудиэкскурсия по маршруту любви в Архангельске (без гида)
Прогуляться по набережной Северной Двины и согреть себя рассказами о настоящих чувствах
Начало: У Красной пристани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
650 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск восьмидесятых: история, тайны и жизнь Поморов
Забудьте о скучных экскурсиях! Архангельск 80-х откроет для вас неизведанные страницы истории и покажет город с новой стороны
Начало: Адрес встречи в пределах города определяет турист
Расписание: гости сами выбирают время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8970 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина9 января 2025Все было хорошо Автобус подали вовремя Адекватный водитель экскурсовод рассказывает очень интересно На белом море много памятников, В музее увидели как собирают подводную лодку В городе погуляли по главной площади
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Северный морской музей»
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