1 день

Малые Корелы и новогодний Архангельск

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска. Трансфер в гостиницу (за доп. плату). Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

10:50 Встреча с гидом в холле гостиницы с дегустационной доской.

11:00 Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.

После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет. Предусмотрено свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров на территории музея.

15:00 Поморский обед в ресторане города.

16:00 Пешеходная экскурсия «Огни Новогоднего Архангельска».

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова - Лучинского – это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами. А главная лесная новогодняя красавица встретит праздничными огоньками.

17:00 Заселение в гостиницу.

Ужин самостоятельно. Свободное время. Праздничные ночные гуляния и развлекательные мероприятия в центре город.