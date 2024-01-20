Необъятные просторы Белого моря, музей деревянного зодчества «Малые Карелы», живописные пейзажи с уникальными архитектурными памятниками деревянного и каменного зодчества, гостеприимство северян – все это заворожит и очарует каждого, кто посетит наши любимые места Поморского края.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Малые Корелы и новогодний Архангельск
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска. Трансфер в гостиницу (за доп. плату). Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.
10:50 Встреча с гидом в холле гостиницы с дегустационной доской.
11:00 Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).
Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.
После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет. Предусмотрено свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров на территории музея.
15:00 Поморский обед в ресторане города.
16:00 Пешеходная экскурсия «Огни Новогоднего Архангельска».
Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова - Лучинского – это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами. А главная лесная новогодняя красавица встретит праздничными огоньками.
17:00 Заселение в гостиницу.
Ужин самостоятельно. Свободное время. Праздничные ночные гуляния и развлекательные мероприятия в центре город.
Обзорная экскурсия по Архангельску
Завтрак в гостинице.
13:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в праздничный Архангельск».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте основания Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом. Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
Обед самостоятельно. Свободное время.
Ужин самостоятельно. Свободное время.
Возможен вечерний выезд на «Охоту за Северным Сиянием» при благоприятном прогнозе и наборе группы (за дополнительную плату 4800 руб. /чел.)
21:00 Выезд из гостиницы на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (4-5 часов).
В наш сервис входит обязательное сопровождение туристов, а также горячий чай и вкусные поморские угощения в дорогу.
И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении.
Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город. Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.
Северодвинск и отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску с заездом в село Заостровье.
Путешествие начинается с осмотра поморского села Заостровье, его красивых церквей: Сретенской и Покровской. Далее мы отправляемся в город Северодвинск, который является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.
Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу.
Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной.
Обед в кафе города.
16:00 Ориентировочное время окончания программы.
Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).
*Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:
|Гостиница
|Двина 3*
|Новотель 4*
|Столица Поморья
|Двухместное размещение
|31 900
|38 000
|33 500
|Доплата за одноместное размещение
|3 500
|5 500
|4 000
Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 26900 руб/чел.
Варианты проживания
Двина
Отель «Двина» расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и в 5 минутах ходьбы от главной улицы города – Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах отеля «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Le Petit подают блюда европейской кухни, а также сервируется завтрак «шведский стол». В 10 минутах ходьбы от отеля находятся другие рестораны.
В 5 минутах ходьбы от отеля «Двина» расположен памятник «Обелиск Севера», а в 2 км – самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.
Главный железнодорожный вокзал Архангельска находится в 6 км. Расстояние до аэропорта Талаги составляет 22 км.
Novotel Архангельск
Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Завтрак «шведский стол», континентальный и американский завтрак сервируют каждое утро. Ресторан «РЕКА» специализируется на европейской кухне. Бар «СВЕТСКИЙ» работает круглосуточно.
Расстояние до аэропорта Талаги составляет 12 км.
Столица Поморья
Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске. К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (2 завтрака, 2 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер в гостиницу/до аэропорта
- Экскурсия «Охота за Северным Сиянием» (при благоприятном прогнозе и наборе группы) - 4800 руб. /чел
- Услуги с указанием «за доп. плату»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе. С собой необходима теплая одежда для длительного пребывания на свежем воздухе!
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Организаторы тура рассчитывают появление Северного сияния и прогноз погоды на специальных ресурсах, чтобы обеспечить успешную «охоту», тем не менее, мы не можем дать 100% гарантию, как и на любой охоте, но сделаем всё возможное, для того, чтобы получить нужный результат и туристы остались с положительными впечатлениями от поездки.