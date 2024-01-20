Встречаем Новый Год в Архангельске

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
Подарите себе настоящее путешествие на Русский Север в новогодние праздники! Вас ждет сказочный, но удивительно чистый и вольный мир Поморья.

Необъятные просторы Белого моря, музей деревянного зодчества «Малые Карелы», живописные пейзажи с уникальными архитектурными памятниками деревянного и каменного зодчества, гостеприимство северян – все это заворожит и очарует каждого, кто посетит наши любимые места Поморского края.
Встречаем Новый Год в Архангельске
Встречаем Новый Год в Архангельске
Встречаем Новый Год в Архангельске
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Аутентичная поморская кухня
Аутентичная поморская кухня
Местная кухня усилит ваши впечатления от путешествия на Русский север
Атмосфера Нового года
Атмосфера Нового года
Пройдете по улицам Архангельска, окруженным новогодней иллюминацией и праздничной атмосферой
Малые Корелы
Малые Корелы
Погрузитесь в северную культуру и исследуете богатое наследие этого региона в музее-заповеднике под открытым небом

Программа тура по дням

1 день

Малые Корелы и новогодний Архангельск

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска. Трансфер в гостиницу (за доп. плату). Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

10:50 Встреча с гидом в холле гостиницы с дегустационной доской.

11:00 Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.

После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет. Предусмотрено свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров на территории музея.

15:00 Поморский обед в ресторане города.

16:00 Пешеходная экскурсия «Огни Новогоднего Архангельска».

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова - Лучинского – это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами. А главная лесная новогодняя красавица встретит праздничными огоньками.

17:00 Заселение в гостиницу.

Ужин самостоятельно. Свободное время. Праздничные ночные гуляния и развлекательные мероприятия в центре город.

Малые Корелы и новогодний АрхангельскМалые Корелы и новогодний АрхангельскМалые Корелы и новогодний АрхангельскМалые Корелы и новогодний Архангельск
2 день

Обзорная экскурсия по Архангельску

Завтрак в гостинице.

13:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в праздничный Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте основания Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом. Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Обед самостоятельно. Свободное время.

Ужин самостоятельно. Свободное время.

Возможен вечерний выезд на «Охоту за Северным Сиянием» при благоприятном прогнозе и наборе группы (за дополнительную плату 4800 руб. /чел.)

21:00 Выезд из гостиницы на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (4-5 часов).

В наш сервис входит обязательное сопровождение туристов, а также горячий чай и вкусные поморские угощения в дорогу.

И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении.

Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город. Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.

3 день

Северодвинск и отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску с заездом в село Заостровье.

Путешествие начинается с осмотра поморского села Заостровье, его красивых церквей: Сретенской и Покровской. Далее мы отправляемся в город Северодвинск, который является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу.

Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной.

Обед в кафе города.

16:00 Ориентировочное время окончания программы.

Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).

*Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:

ГостиницаДвина 3*Новотель 4*Столица Поморья
Двухместное размещение31 90038 00033 500
Доплата за одноместное размещение3 5005 5004 000

Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 26900 руб/чел.

Варианты проживания

Двина

2 ночи

Отель «Двина» расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и в 5 минутах ходьбы от главной улицы города – Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.

В номерах отеля «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Le Petit подают блюда европейской кухни, а также сервируется завтрак «шведский стол». В 10 минутах ходьбы от отеля находятся другие рестораны.

В 5 минутах ходьбы от отеля «Двина» расположен памятник «Обелиск Севера», а в 2 км – самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.

Главный железнодорожный вокзал Архангельска находится в 6 км. Расстояние до аэропорта Талаги составляет 22 км.

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Novotel Архангельск

2 ночи

Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Завтрак «шведский стол», континентальный и американский завтрак сервируют каждое утро. Ресторан «РЕКА» специализируется на европейской кухне. Бар «СВЕТСКИЙ» работает круглосуточно.

Расстояние до аэропорта Талаги составляет 12 км.

Novotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel АрхангельскNovotel Архангельск

Столица Поморья

2 ночи

Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске. К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.

Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.

Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Столица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица ПоморьяСтолица Поморья

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (2 завтрака, 2 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер в гостиницу/до аэропорта
  • Экскурсия «Охота за Северным Сиянием» (при благоприятном прогнозе и наборе группы) - 4800 руб. /чел
  • Услуги с указанием «за доп. плату»
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе. С собой необходима теплая одежда для длительного пребывания на свежем воздухе!

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Организаторы тура рассчитывают появление Северного сияния и прогноз погоды на специальных ресурсах, чтобы обеспечить успешную «охоту», тем не менее, мы не можем дать 100% гарантию, как и на любой охоте, но сделаем всё возможное, для того, чтобы получить нужный результат и туристы остались с положительными впечатлениями от поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 янв 2024
Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
Т
16 янв 2024
Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
Д
14 янв 2024
Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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