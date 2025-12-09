Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
«Отдельный бонус — живописная поездка по руслу реки Белой и потрясающие панорамы горы Пшиш — главного пика Архыза»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза
Ледники, альпийские луга и панорамы Западного Кавказа
«А на самом перевале вас ждут потрясающие панорамы Кавказского хребта с высоты 2800 метров над уровнем моря»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах
Ощутить свободу, скорость и горный воздух - приключение в сердце Кавказа
Начало: У Софийской поляны
«Виды на Софийские водопады, альпийские луга и панорамы горных вершин — отличные точки для передышки и ярких кадров»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.
