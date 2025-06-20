Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Архызу с посещением древних храмов
Погрузитесь в атмосферу Архыза: живописные виды, древние храмы и загадочные артефакты ждут вас на этом уникальном маршруте
Начало: Ваш адрес в Железноводске или Ессентуках
«Ключевые точки маршрута: Шоанинский храм X века — один из древнейших христианских храмов на Северном Кавказе, возвышающийся на скалистом утёсе»
Расписание: По договоренности
20 июн в 07:00
21 июн в 07:00
25 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Путешествие в Архыз из Ессентуков подарит вам возможность увидеть древние аланские храмы, мистический лик Христа и насладиться горнолыжным курортом
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
«Шоанинский храм Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Косты Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана»
Расписание: Ежедневно в 7:00
20 июн в 07:00
21 июн в 07:00
18 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище
Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России
«Северный Зеленчукский храм — кафедральный собор Аланской епархии 10–14 веков»
20 июн в 09:00
21 июн в 09:00
36 500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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