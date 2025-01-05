На водной прогулке по Астрахани можно увидеть уникальные здания на набережной реки Кутум. Городская усадьба Губина, связанная с комедией Гайдая, впечатляет своей архитектурой.
Демидовское торговое подворье сохранило элементы старины, а Астраханская биржа напоминает корабль, пристывший к берегу. Эти объекты расскажут о прошлом города и его выдающихся жителях. Отличный выбор для тех, кто ценит историю и архитектуру
Демидовское торговое подворье сохранило элементы старины, а Астраханская биржа напоминает корабль, пристывший к берегу. Эти объекты расскажут о прошлом города и его выдающихся жителях. Отличный выбор для тех, кто ценит историю и архитектуру
5 причин купить эту прогулку
- 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
- 🚤 Индивидуальная водная прогулка
- 📜 Интересные исторические факты
- 🎭 Связь с известными фильмами
- 🌟 Погружение в атмосферу старины
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Городская усадьба Губина
- Демидовское торговое подворье
- Астраханская биржа
Описание водной прогулки
Городская усадьба Губина. Она принадлежала известному астраханскому купцу и меценату. Вы полюбуетесь пышной отделкой фасада и узнаете, как усадьба связана с комедией Гайдая «Не может быть!».
Демидовское торговое подворье. Несмотря на некоторые перестройки, до наших дней дошли два нежилых корпуса трёхсотлетней давности с настоящей черепицей и входы-арки, ведущие во внутренний двор. Всё это вы увидите!
Астраханская биржа. Это каменное здание, построенное в начале 20 века в стиле модерн, напоминает причудливый корабль, приставший к стрелке Кутума.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Кутум
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурхат — ваш гид в Астрахани
Здравствуйте! Меня зовут Нурхат, я выпускник школы гида «Глазами инженера». Моё имя в переводе означает «вестник света». Я помогу вам пролить свет на судьбы людей, историю домов и улиц родной Астрахани.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
5 янв 2025
Очень очень очень познавательно, содержательно. Много полезной информации увезем с собой.
Входит в следующие категории Астрахани
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