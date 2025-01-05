На водной прогулке по Астрахани можно увидеть уникальные здания на набережной реки Кутум. Городская усадьба Губина, связанная с комедией Гайдая, впечатляет своей архитектурой. Демидовское торговое подворье сохранило элементы старины, а Астраханская биржа напоминает корабль, пристывший к берегу. Эти объекты расскажут о прошлом города и его выдающихся жителях. Отличный выбор для тех, кто ценит историю и архитектуру

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Описание водной прогулки

Городская усадьба Губина. Она принадлежала известному астраханскому купцу и меценату. Вы полюбуетесь пышной отделкой фасада и узнаете, как усадьба связана с комедией Гайдая «Не может быть!».

Демидовское торговое подворье. Несмотря на некоторые перестройки, до наших дней дошли два нежилых корпуса трёхсотлетней давности с настоящей черепицей и входы-арки, ведущие во внутренний двор. Всё это вы увидите!

Астраханская биржа. Это каменное здание, построенное в начале 20 века в стиле модерн, напоминает причудливый корабль, приставший к стрелке Кутума.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.