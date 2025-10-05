читать дальше

об историческом прошлом Астрахани, о людях, которые жили здесь, что мы совершенно не заметили, как пролетело время!



Астрахань - это настоящий кладезь архитектурных и культурных памятников. Татьяна с огромным мастерством, художественным вкусом влюбила нас в этот город, направила в музеи Астрахани, на полезные выставки, перенесла нас в века исторических эпох. Мы проникли в тайны архитектурных стилей, ощутили особый колорит и атмосферу в Персидском торговом подворье 👍🏻



После экскурсии возникло желание вернуться в этот удивительный город снова!



Однозначно рекомендуем Татьяну! Спасибо огромное за потрясающую экскурсию и прекрасно проведённое время! ❤️