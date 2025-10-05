Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Астрахани, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авторская прогулка по Косе
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская прогулка по Косе в Астрахани
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
«Парадная в городской усадьбе, где сохранились витражи и росписи 19 века»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
6670 ₽ за всё до 5 чел.
Архитектурный променад по Астрахани
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Архитектурный променад по Астрахани
Погрузитесь в историю Астрахани, любуясь архитектурными шедеврами на набережной Кутума. Узнайте о знаменитых купцах и их наследии
Начало: На набережной реки Кутум
«Вы полюбуетесь пышной отделкой фасада и узнаете, как усадьба связана с комедией Гайдая «Не может быть»
Завтра в 13:30
13 дек в 12:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Астрахань
Пешая
1.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
«Усадьбу Фёдорова и дом генерал-губернатора»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Всё понравилось. Татьяна рассказывала интересно.
  • Е
    Елена
    31 августа 2025
    Архитектурный променад по Астрахани
    Случайно выбрали эту экскурсию и не ошиблись. Второй раз останавливаемся на набережной Кутума, поэтому было очень интересно узнать истории особняков и их владельцев. Чувствуется, что Нурхат очень любит свой город, глубоко разбирается в теме и с удовольствием делится своими знаниями.
  • А
    Александра
    15 июля 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Были в Астрахани первый раз, поэтому решили взять именно эту экскурсию. Татьяна провела нас по туристическим местам, именно по этому
    читать дальше

    пути мы всегда ходили))) Как гид, Татьяна нам понравилась. Информация была преподнесена интересно и грамотно. Я могу порекомендовать данную экскурсию и Татьяну, как гида

  • Ю
    Юлия
    6 июля 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень понравился гид и экскурсия. Были с детьми, гид Татьяна умело заинтересует любого и ответит на все вопросы. Очень познавательно, интересно.
  • Д
    Денис
    24 июня 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Отличная легкая экскурсия с хорошей подачей и логически верно выстроенным маршрутом. Рекомендую!
  • А
    Алексей
    10 июня 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Огромное спасибо Татьяне. Экскурсия очень понравилась. Всем рекомендуем.
  • Е
    Елена
    30 мая 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Мы посещали экскурсию "Добро пожаловать в Астрахань" с гидом Татьяной в мае 2025г. Татьяна очень эрудированный, с грамотной русской речью,
    читать дальше

    интересный экскурсовод. Татьяна рассказала про историю города, про все известные исторические места, с ней мы заглянули в Астраханские дворики и подворья, по-новому взглянули на культвые особняки и дома известных людей Астрахани. Экскурсия была очень познавательной, насыщенной по полученным знаниям, увлекательной. Три часа пролетели не заметно. От всей души рекомендую данного экскурсовода.

  • Н
    Надежда
    20 мая 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Выражаю огромную благодарность Татьяне.
    Если хотите получить от экскурсии положительные эмоции, знания о городе, удовольствие от общения рекомендую Татьяну в качестве
    читать дальше

    гида.
    Свои пожелания я ей высказала накануне экскурсии, она всё учла. Красивая, молодая девушка, которая любит работу и туристов, т. е. нас.

  • А
    Анна
    13 мая 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Благодарим Татьяну за профессионализм и талант! ❤️ На её экскурсии нам было невероятно комфортно. Татьяна настолько увлекла нас своим рассказом
    читать дальше

    об историческом прошлом Астрахани, о людях, которые жили здесь, что мы совершенно не заметили, как пролетело время!

    Астрахань - это настоящий кладезь архитектурных и культурных памятников. Татьяна с огромным мастерством, художественным вкусом влюбила нас в этот город, направила в музеи Астрахани, на полезные выставки, перенесла нас в века исторических эпох. Мы проникли в тайны архитектурных стилей, ощутили особый колорит и атмосферу в Персидском торговом подворье 👍🏻

    После экскурсии возникло желание вернуться в этот удивительный город снова!

    Однозначно рекомендуем Татьяну! Спасибо огромное за потрясающую экскурсию и прекрасно проведённое время! ❤️

  • А
    Арсэн
    6 мая 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Несмотря на портившуюся с самого утра погоду, прогулка по астрахани удалась на славу. Мы увидели много красивых локаций, послушали немало
    читать дальше

    интересных фактов из богатой истории города, сделали кипу зрелищных фотографий и получили полезные рекомендаций по части того, какие места еще посетить

    Несмотря на портившуюся с самого утра погоду, прогулка по астрахани удалась на славу. Мы увидели многоНесмотря на портившуюся с самого утра погоду, прогулка по астрахани удалась на славу. Мы увидели многоНесмотря на портившуюся с самого утра погоду, прогулка по астрахани удалась на славу. Мы увидели много
  • Д
    Демидова
    5 мая 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Татьяна - очень хороший гид. Экскурсия была насыщенна и увлекательно, материал рассказан доступно. Учитывали наши пожелания. На все вопросы получили ответы. Однозначно: Рекомендую!
    Спасибо Татьяне.
  • О
    Оксана
    2 мая 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Отличная обзорная экскурсия! Начало с романтического места - моста влюбленных! Завершили внутренним двором индийского подворья - настоящая изюминка города. Приятный гид с интересными фактами о городе:)
    Отличная обзорная экскурсия! Начало с романтического места - моста влюбленных! Завершили внутренним двором индийского подворья -
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Случилась прекрасная прогулка по городу с гидом Татьяной!
    Кроме исторических фактов и стандартного ознакомительного маршрута Татьяна также познакомила с интересными местечками Астрахани, рассказала о современных веяниях, посоветовала интересные музеи (специально собирала отзывы!) и адаптировала экскурсионный маршрут именно под нас.

    Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Все понравилось. Было очень интересно
  • с
    светлана
    14 апреля 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    в принципе, экскурсия понравилась. рассчитана на 2 часа, если группа маленькая, передвигаться быстро, и 3 часа, если ходить неспешно. мне
    читать дальше

    кажется, это не то же самое, что заявленная экскурсия на 3 часа. по крайней мере, я считаю, это должно быть указано где-то в описании. Мне ближе формат, когда если написано, что экскурсия длиться 3 часа, значит, она длиться 3 часа, вне зависимости от скорости и желания попить кофе. И экскурсовод подстраивается под группу, что он успеет рассказать и в каком объеме. Но тут уж каждый решает сам.

  • О
    Олег
    8 января 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Огромное спасибо Татьяне за возможность познакомиться с Астраханью. Несмотря на то, что погода для прогулок не самая благоприятная, 3 часа
    читать дальше

    пролетели совершенно незаметно. Да и проводить экскурсию 1-го января - почти подвиг. Захотелось приехать в Астрахань ещё раз, почитать больше про историю города.

  • О
    Олег
    5 января 2025
    Архитектурный променад по Астрахани
    Очень очень очень познавательно, содержательно. Много полезной информации увезем с собой.
  • Н
    Наталья
    15 декабря 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Спасибо Татьяне за экскурсию и прогулку по городу
  • М
    Мария
    17 октября 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Экскурсия была интересная, познавательная. Экскурсовод рассказывала интересные факты из истории Астрахани, при этом не перегружала датами и цифрами. Охотно отвечала на все вопросы.
  • М
    Марина
    15 октября 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Татьяна-лучшая! Интересный рассказчик, искренне любящий свой город.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторская прогулка по Косе
  2. Архитектурный променад по Астрахани
  3. Добро пожаловать в Астрахань
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Успенский Собор
  4. Пыточная башня
  5. Никольская улица
  6. Владимирский собор
  7. Пречистенская колокольня
  8. Морской сад
  9. Набережная
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6670. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 66 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль