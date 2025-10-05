Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская прогулка по Косе в Астрахани
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
«Парадная в городской усадьбе, где сохранились витражи и росписи 19 века»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
6670 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Архитектурный променад по Астрахани
Погрузитесь в историю Астрахани, любуясь архитектурными шедеврами на набережной Кутума. Узнайте о знаменитых купцах и их наследии
Начало: На набережной реки Кутум
«Вы полюбуетесь пышной отделкой фасада и узнаете, как усадьба связана с комедией Гайдая «Не может быть»
Завтра в 13:30
13 дек в 12:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
«Усадьбу Фёдорова и дом генерал-губернатора»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 октября 2025Всё понравилось. Татьяна рассказывала интересно.
- ЕЕлена31 августа 2025Случайно выбрали эту экскурсию и не ошиблись. Второй раз останавливаемся на набережной Кутума, поэтому было очень интересно узнать истории особняков и их владельцев. Чувствуется, что Нурхат очень любит свой город, глубоко разбирается в теме и с удовольствием делится своими знаниями.
- ААлександра15 июля 2025Были в Астрахани первый раз, поэтому решили взять именно эту экскурсию. Татьяна провела нас по туристическим местам, именно по этому
- ЮЮлия6 июля 2025Очень понравился гид и экскурсия. Были с детьми, гид Татьяна умело заинтересует любого и ответит на все вопросы. Очень познавательно, интересно.
- ДДенис24 июня 2025Отличная легкая экскурсия с хорошей подачей и логически верно выстроенным маршрутом. Рекомендую!
- ААлексей10 июня 2025Огромное спасибо Татьяне. Экскурсия очень понравилась. Всем рекомендуем.
- ЕЕлена30 мая 2025Мы посещали экскурсию "Добро пожаловать в Астрахань" с гидом Татьяной в мае 2025г. Татьяна очень эрудированный, с грамотной русской речью,
- ННадежда20 мая 2025Выражаю огромную благодарность Татьяне.
Если хотите получить от экскурсии положительные эмоции, знания о городе, удовольствие от общения рекомендую Татьяну в качестве
- ААнна13 мая 2025Благодарим Татьяну за профессионализм и талант! ❤️ На её экскурсии нам было невероятно комфортно. Татьяна настолько увлекла нас своим рассказом
- ААрсэн6 мая 2025Несмотря на портившуюся с самого утра погоду, прогулка по астрахани удалась на славу. Мы увидели много красивых локаций, послушали немало
- ДДемидова5 мая 2025Татьяна - очень хороший гид. Экскурсия была насыщенна и увлекательно, материал рассказан доступно. Учитывали наши пожелания. На все вопросы получили ответы. Однозначно: Рекомендую!
Спасибо Татьяне.
- ООксана2 мая 2025Отличная обзорная экскурсия! Начало с романтического места - моста влюбленных! Завершили внутренним двором индийского подворья - настоящая изюминка города. Приятный гид с интересными фактами о городе:)
- ЕЕкатерина1 мая 2025Случилась прекрасная прогулка по городу с гидом Татьяной!
Кроме исторических фактов и стандартного ознакомительного маршрута Татьяна также познакомила с интересными местечками Астрахани, рассказала о современных веяниях, посоветовала интересные музеи (специально собирала отзывы!) и адаптировала экскурсионный маршрут именно под нас.
Спасибо за экскурсию!
- ЕЕкатерина30 апреля 2025Все понравилось. Было очень интересно
- ссветлана14 апреля 2025в принципе, экскурсия понравилась. рассчитана на 2 часа, если группа маленькая, передвигаться быстро, и 3 часа, если ходить неспешно. мне
- ООлег8 января 2025Огромное спасибо Татьяне за возможность познакомиться с Астраханью. Несмотря на то, что погода для прогулок не самая благоприятная, 3 часа
- ООлег5 января 2025Очень очень очень познавательно, содержательно. Много полезной информации увезем с собой.
- ННаталья15 декабря 2024Спасибо Татьяне за экскурсию и прогулку по городу
- ММария17 октября 2024Экскурсия была интересная, познавательная. Экскурсовод рассказывала интересные факты из истории Астрахани, при этом не перегружала датами и цифрами. Охотно отвечала на все вопросы.
- ММарина15 октября 2024Татьяна-лучшая! Интересный рассказчик, искренне любящий свой город.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Усадьбы и дворцы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6670. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 66 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль