Экскурсии с набережной Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Астрахани, цены от 2 888 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты
Начало: В районе Петровской набережной
4 июля в 18:00
5 июля в 16:00
2 888 за всё до 5 чел.
По Астрахани на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
6 июля в 09:00
10 июля в 14:00
8 970 за всё до 3 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
3 июля в 10:00
13 июля в 13:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 июня 2024
    По Астрахани на автомобиле
    Выбирала экскурсию по отзывам и не капельки не пожалела. Дарья замечательный рассказчик, профессионально повествующий об истории, искусстве, о легендах и
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    сказаниях. О людях, живущих на астраханской земле с позиции семейной истории, что всегда привлекает. А ещё Дарья очень позитивный человек, который располагает к себе с первой минуты знакомства. Ну, и кондиционер в автомобиле при 30-ти градусной жаре нас просто спас. Очень рекомендую. Даша, спасибо!

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    По Астрахани на автомобиле
    Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все
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    построено с невероятной теплотой и индивидуальностью. Советую всем попасть именно к ней. Выбрали ее по отзывам на этом сайте. Хотите увидеть Астрахань? Посмотрите глазами Дарьи, она вам очень понравится!!!

  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
    Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
  • Н
    Надежда
    28 февраля 2024
    Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
    Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная девушка, позитивно настроенная на общение. По завершению квеста получили небольшой бонус) Рекомендую квест к прохождению горожанам и гостям города однозначно!
    Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятнаяИнтересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «С набережной»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
  2. По Астрахани на автомобиле
  3. Поэтическая автопрогулка по Астрахани
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Набережная
  4. Белый город
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июле 2024
Сейчас в Астрахани в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 2 888 до 8 970. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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