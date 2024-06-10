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сказаниях. О людях, живущих на астраханской земле с позиции семейной истории, что всегда привлекает. А ещё Дарья очень позитивный человек, который располагает к себе с первой минуты знакомства. Ну, и кондиционер в автомобиле при 30-ти градусной жаре нас просто спас. Очень рекомендую. Даша, спасибо!