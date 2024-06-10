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Квест
2.5 часа
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты
Начало: В районе Петровской набережной
4 июля в 18:00
5 июля в 16:00
2 888₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
6 июля в 09:00
10 июля в 14:00
8 970₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
3 июля в 10:00
13 июля в 13:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 июня 2024Выбирала экскурсию по отзывам и не капельки не пожалела. Дарья замечательный рассказчик, профессионально повествующий об истории, искусстве, о легендах и
- ООксана29 мая 2024Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все
- ААндрей13 мая 2024Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
- ННадежда28 февраля 2024Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная девушка, позитивно настроенная на общение. По завершению квеста получили небольшой бонус) Рекомендую квест к прохождению горожанам и гостям города однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «С набережной»
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