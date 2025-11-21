Астрахань — один из старейших купеческих городов России.
Здесь всё дышит историей: венецианская лепнина на фасадах, изящные козырьки литых балконов, звучные фамилии меценатов и благотворителей.
Чтобы почувствовать, как архитектура хранит время, мы пройдёмся по улицам центральной части города и познакомимся с историями выдающихся астраханских купцов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом Хлебникова — особняк статского советника и дяди поэта Велимира Хлебникова.
- Усадьбу Сундукова — яркий образец купеческого стиля с лепниной, фризом и литым козырьком.
- Дом купца Агамова — след армянской купеческой диаспоры.
- Шоколадную фабрику Шарлау — памятник промышленной архитектуры 19 века.
- «Дом со шлемами» — здание с необычным силуэтом и множеством названий.
- Усадьбу Агамжанова — дом мецената и почётного гражданина Астрахани.
- Особняк Шапошникова — здание в историческом районе Белый город.
Вы узнаете:
- В чём заключалась купеческая традиция градостроительства.
- Кто был назван «беспримерным жертвователем на Руси».
- Чем отличались купцы I, II и III гильдий.
- Откуда пошло выражение «гостиный двор».
- Каково происхождение слова «меценат» и как его понимали в 19 веке.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого дополнительного участника свыше 4 – 500 ₽.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 480 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. Опыт работы более 10 лет. С удовольствием проведу для вас прогулки по моим любимым городам.
