Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство с культурным наследием города.



В Астрахани много исторических памятников, и с годами город только хорошеет, в нём появляются новые памятники и интересные места.



Автомобильная индивидуальная экскурсия расскажет вам всё про наш удивительный город!