Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство с культурным наследием города.
В Астрахани много исторических памятников, и с годами город только хорошеет, в нём появляются новые памятники и интересные места. Автомобильная индивидуальная экскурсия расскажет вам всё про наш удивительный город!
В Астрахани много исторических памятников, и с годами город только хорошеет, в нём появляются новые памятники и интересные места. Автомобильная индивидуальная экскурсия расскажет вам всё про наш удивительный город!
Описание экскурсии
Исторический центр Астрахани Во время экскурсии вас ждёт прогулка по красивым центральным улицам и территории Белого города — старейшего района русской Астрахани. Здесь практически каждый дом, памятник или сквер связан с событиями прошлого и хранит свои тайны и легенды. Главные достопримечательности города Вы увидите Площадь Ленина, Лебединое озеро, Триумфальную арку, Аллею славы героев земли Астраханской, памятник Петру I и Петровскую набережную с видами на Волгу. Также познакомитесь со старинной городской застройкой одной из старейших улиц Астрахани. Астраханский кремль Завершением маршрута станет посещение Астраханского кремля — уникального архитектурного ансамбля и памятника военно-инженерного искусства XVI века. Этот исторический комплекс является главным украшением города и одной из самых известных достопримечательностей Астраханской области. Важная информация:
В летнее время обязательно берите с собой головной убор и питьевую воду.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белый город
- Площадь Ленина
- Лебединое озеро
- Триумфальная арка
- Аллея славы героев земли Астраханской
- Памятник Петру I
- Петровская набережная
- Волга
- Старинные дома Астрахани
- Астраханский кремль
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В летнее время обязательно берите с собой головной убор и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Прекрасная обзорная экскурсия!
Экскурсовод Елена - прекрасна! За довольно короткий срок, чуть более 3-х часов, рассказала о городе, который очень любит. Город был представлен во все красе, несмотря на холодную погоду.
Экскурсовод Елена - прекрасна! За довольно короткий срок, чуть более 3-х часов, рассказала о городе, который очень любит. Город был представлен во все красе, несмотря на холодную погоду.
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Ф
Елена очень увлечённый человек, который знает и любит ❤💛💙 свой город Астрахань! За три часа мы получили массу информации о домах и людях. Экскурсия очень понравилась. Хотим теперь приехать в Астрахань летом.
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С
Большое спасибо гиду Инне за замечательную экскурсию. Рассказ очень интересный с юмором. Время пролетело незаметно. Узнала много интересного об Астрахани и её жителях.
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С
Большое спасибо гиду Инне за замечательную экскурсию. Рассказ очень интересный с юмором. Время пролетело незаметно. Узнала много интересного об Астрахани и её жителях.
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П
Шикарный гид! Великолепная экскурсия! Очень информативно!
Все спокойно, по доброму!
Мы в восторге!
Все спокойно, по доброму!
Мы в восторге!
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Т
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