Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с Кремлём, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом, ведь здесь что ни дом, сквер или памятник, то история, окутанная пеленой тайн и загадок.
Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдётесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
Завершится прогулка в Астраханском кремле. Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль. Построен был в 1580-1620 гг. В 1947 году Астраханский кремль был внесён в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства. С1980-го года является памятником федерального значения.
Важная информация:
Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа);
В летнее время обязательно берите с собой головной убор и питьевую воду;
Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии.
Цены на экскурсию
Для 2 человек
Для группы 3-4 человек
Билет на группу
7 500 ₽
7 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
трансфер на комфортабельном автомобиле.
Что не входит
личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.