Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство...

Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство с культурным наследием города.

В Астрахани много исторических памятников, и с годами город только хорошеет, в нём появляются новые памятники и интересные места.

Автомобильная индивидуальная экскурсия расскажет вам всё про наш удивительный город!
Астрахань сквозь века
Астрахань сквозь века
Астрахань сквозь века
Астрахань сквозь века
Астрахань сквозь века
Астрахань сквозь века

Что вы увидите 🤩

  • Центральные улицы города
  • Белый город
  • Площадь Ленина
  • Лебединое озеро
  • Триумфальная арку
  • Аллея славы героев земли Астраханской
  • Памятник императору Петру I
  • Петровская набережная с видом на Волгу
  • Старинные дома
  • Астраханский кремль

Что вас ожидает:

  • Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с Кремлём, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом, ведь здесь что ни дом, сквер или памятник, то история, окутанная пеленой тайн и загадок.
  • Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдётесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
  • Завершится прогулка в Астраханском кремле. Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль. Построен был в 1580-1620 гг. В 1947 году Астраханский кремль был внесён в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства. С1980-го года является памятником федерального значения.

Важная информация:

  • Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа);
  • В летнее время обязательно берите с собой головной убор и питьевую воду;
  • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии.

Цены на экскурсию

Для 2 человекДля группы 3-4 человек
Билет на группу
7 500 ₽
7 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • трансфер на комфортабельном автомобиле.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Дария–Тур
Дария–Тур
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