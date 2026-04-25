Исторический центр Астрахани Во время экскурсии вас ждёт прогулка по красивым центральным улицам и территории Белого города — старейшего района русской Астрахани. Здесь практически каждый дом, памятник или сквер связан с событиями прошлого и хранит свои тайны и легенды. Главные достопримечательности города Вы увидите Площадь Ленина, Лебединое озеро, Триумфальную арку, Аллею славы героев земли Астраханской, памятник Петру I и Петровскую набережную с видами на Волгу. Также познакомитесь со старинной городской застройкой одной из старейших улиц Астрахани. Астраханский кремль Завершением маршрута станет посещение Астраханского кремля — уникального архитектурного ансамбля и памятника военно-инженерного искусства XVI века. Этот исторический комплекс является главным украшением города и одной из самых известных достопримечательностей Астраханской области. Важная информация:

В летнее время обязательно берите с собой головной убор и питьевую воду.