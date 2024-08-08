Астрахань: прогулка по Белому городу

Приглашаем на увлекательную прогулку по старинным улицам Белого города в Астрахани. Узнайте, как строился этот район и чем он удивил Петра I
Прогулка по Белому городу в Астрахани откроет перед вами историю этого удивительного района.

Вы узнаете, как начиналось его строительство, чем он удивил Петра I и кто из астраханских купцов помогал создавать
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его архитектурные шедевры.

Увидите уцелевшие особняки и услышите истории их владельцев, раскроете особенности стиля "флористический модерн".

За час вы увидите первый театр в Нижнем Поволжье, познакомитесь с шедеврами архитектора Миловидова, дойдёте до места, где располагалась главная площадь города, заглянете на "пряную" улицу Володарского и полюбуетесь пальмами и домом астраханского "пирата"

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Увлекательная история Белого города
  2. 🏛️ Уникальные архитектурные шедевры
  3. 🎭 Первый театр в Нижнем Поволжье
  4. 🌸 Шедевры архитектора Миловидова
  5. 🌴 Прогулка по «пряной» улице Володарского
Астрахань: прогулка по Белому городу
Астрахань: прогулка по Белому городу
Астрахань: прогулка по Белому городу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Первый театр в Нижнем Поволжье
  • Дом с бутылками
  • Цветочный магазин Нюнина
  • Торговая площадь
  • Улица Володарского
  • Дом астраханского «пирата»

Описание экскурсии

За 1 час вы:

  • Увидите первый театр в Нижнем Поволжье и один из старейших театров России
  • Познакомитесь с шедеврами архитектора Миловидова: «домом с бутылками» и цветочным магазином Нюнина, фасад которого украшают лепные фризы с листьями каштана
  • Дойдёте до места, где располагалась главная площадь города — Торговая. Чуть позже она стала Плац-парадной, потом — Губернаторской
  • Заглянете на «пряную» улицу Володарского, где жили индийские купцы
  • Полюбуетесь пальмами и домом астраханского «пирата»

Я расскажу:

  • Почему Кутум — это не только река
  • Какой парк считается самым красивым в Белом городе
  • Где в Астрахани растут «макаронные деревья»
  • Как и когда в городе появились «шёлковые огороды»
  • Почему у Каспийского моря такое обилие названий — около четырёх десятков

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
8 авг 2024
Очень понравилось. В часовой экскурсии получили представление о Белом городе, узнали много интересных фактов. Татьяна ответила на все наши вопросы, как по экскурсии, так и о том, что нас интересовало.

Входит в следующие категории Астрахани

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеНеобычные домаУлицы и переулкиБелый городПопулярные местаНескучные экскурсииДля студентов

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