Астрахань: прогулка по Белому городу

Прогулка по Белому городу в Астрахани откроет перед вами историю этого удивительного района.
Вы узнаете, как начиналось его строительство, чем он удивил Петра I и кто из астраханских купцов помогал создавать
Вы узнаете, как начиналось его строительство, чем он удивил Петра I и кто из астраханских купцов помогал создавать
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Увлекательная история Белого города
- 🏛️ Уникальные архитектурные шедевры
- 🎭 Первый театр в Нижнем Поволжье
- 🌸 Шедевры архитектора Миловидова
- 🌴 Прогулка по «пряной» улице Володарского
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Первый театр в Нижнем Поволжье
- Дом с бутылками
- Цветочный магазин Нюнина
- Торговая площадь
- Улица Володарского
- Дом астраханского «пирата»
Описание экскурсии
За 1 час вы:
- Увидите первый театр в Нижнем Поволжье и один из старейших театров России
- Познакомитесь с шедеврами архитектора Миловидова: «домом с бутылками» и цветочным магазином Нюнина, фасад которого украшают лепные фризы с листьями каштана
- Дойдёте до места, где располагалась главная площадь города — Торговая. Чуть позже она стала Плац-парадной, потом — Губернаторской
- Заглянете на «пряную» улицу Володарского, где жили индийские купцы
- Полюбуетесь пальмами и домом астраханского «пирата»
Я расскажу:
- Почему Кутум — это не только река
- Какой парк считается самым красивым в Белом городе
- Где в Астрахани растут «макаронные деревья»
- Как и когда в городе появились «шёлковые огороды»
- Почему у Каспийского моря такое обилие названий — около четырёх десятков
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 203 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я коренная астраханка и профессиональный гид. Опыт работы — более 10 лет. С удовольствием проведу для вас экскурсию по моему родному городу. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 авг 2024
Очень понравилось. В часовой экскурсии получили представление о Белом городе, узнали много интересных фактов. Татьяна ответила на все наши вопросы, как по экскурсии, так и о том, что нас интересовало.
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