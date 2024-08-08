Астрахань: прогулка по Белому городу

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читать дальше его архитектурные шедевры.



Увидите уцелевшие особняки и услышите истории их владельцев, раскроете особенности стиля "флористический модерн".



За час вы увидите первый театр в Нижнем Поволжье, познакомитесь с шедеврами архитектора Миловидова, дойдёте до места, где располагалась главная площадь города, заглянете на "пряную" улицу Володарского и полюбуетесь пальмами и домом астраханского "пирата"

Прогулка по Белому городу в Астрахани откроет перед вами историю этого удивительного района.Вы узнаете, как начиналось его строительство, чем он удивил Петра I и кто из астраханских купцов помогал создавать