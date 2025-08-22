Панорамные виды набережных Астрахани с катера подарят незабываемые впечатления. Старинные здания соседствуют с современной архитектурой, создавая уникальный городской пейзаж. Прогулка мимо центральной набережной позволит насладиться её атмосферой и красотой. Вечерний закат станет идеальным завершением дня, добавив романтики и спокойствия. Опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Вечерние закаты
- 🏛️ Архитектурные виды
- 🚤 Комфортный катер
- 🛟 Безопасность на борту
- 🌬️ Освежающий ветерок
- 🛳️ Опытный капитан
Что можно увидеть
- Центральная набережная
Описание экскурсии
Вы увидите центр и портовые части Астрахани в лучах закатного солнца. Также эта прогулка — прекрасная возможность освежиться на ветерке от астраханской жары и насладиться прохладой воды.
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан
- На борту есть спасательные жилеты и круги
- Все катера оборудованы туалетом
- В прохладную погоду мы предоставим тёплые пледы
- Столовые приборы и бокалы предоставляются комплиментарно
- Аренда возможна от 1 до 8 часов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии на причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Астрахани
Провёл экскурсии для 1247 туристов
Наша компания специализируется на водных прогулках по Волге. С 2020 года мы дарим жителям и гостям Астрахани лучший способ знакомства с нашим городом и природой. Почему мы? Большой выбор водных
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все было супер!
Лучше не придумать
Е
Я считаю, что это не экскурсия, а прогулка на частном катере с водителем. Прогулка прошла успешно. Подошли к назначенному времени, катер уже ждал нас. Что очень удобно. Так как эту же прогулку можно приобрести в кассе на набережной, но вероятность, что вас сразу посадят крайне мала. Прогулка по времени была минут 45. Катер выглядит достойно, приятно покататься.
