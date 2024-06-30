Панорамные виды Астрахани на катере с навесом впечатлят каждого.
Вечерняя прогулка вдоль центральной набережной, где старинные здания соседствуют с современной архитектурой, станет идеальным завершением дня.
В лучах закатного солнца вы увидите центр
Вечерняя прогулка вдоль центральной набережной, где старинные здания соседствуют с современной архитектурой, станет идеальным завершением дня.
В лучах закатного солнца вы увидите центр
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Панорамные виды
- 🚤 Вечерняя прогулка
- 👶 Дети до 3 лет бесплатно
- 🛟 Спасательные жилеты
- 👨✈️ Опытный капитан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00
Что можно увидеть
- Центральная набережная
- Старинные здания
- Современная архитектура
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите центр и портовые части Астрахани в лучах закатного солнца. Также эта прогулка — прекрасная возможность освежиться на ветерке от астраханской жары и насладиться прохладой воды.
Организационные детали
- Дети до 3 лет — бесплатно
- С вами будет опытный капитан
- На борту есть спасательные жилеты и круги
ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|650 ₽
|Дети до 12 лет
|450 ₽
|Пенсионеры
|550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
НИКОЛАЙ — Организатор в Астрахани
Наша компания специализируется на водных прогулках по Волге. С 2020 года мы дарим жителям и гостям Астрахани лучший способ знакомства с нашим городом и природой. Почему мы? Большой выбор водныхЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астрахани
Похожие экскурсии из Астрахани
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 10:00
1 июля в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
5 июля в 07:30
6 июля в 07:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
8 970₽ за всё до 3 чел.