НИКОЛАЙ — Организатор в Астрахани

читать дальше прогулок. Отправления по расписанию независимо от количества пассажиров на борту. Безопасность. У нас есть лицензия на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом. Все наши катера оборудованы спасательными жилетами, пассажиры и их багаж имеют страховку. Все капитаны — дипломированные специалисты.

Наша компания специализируется на водных прогулках по Волге. С 2020 года мы дарим жителям и гостям Астрахани лучший способ знакомства с нашим городом и природой. Почему мы? Большой выбор водных