Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом

Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Панорамные виды Астрахани на катере с навесом впечатлят каждого.

Вечерняя прогулка вдоль центральной набережной, где старинные здания соседствуют с современной архитектурой, станет идеальным завершением дня.

В лучах закатного солнца вы увидите центр
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и портовые части города, насладитесь прохладой воды и освежитесь на ветерке.

На борту вас будет сопровождать опытный капитан, а для безопасности предусмотрены спасательные жилеты и круги. Дети до 3 лет могут участвовать бесплатно

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌅 Панорамные виды
  2. 🚤 Вечерняя прогулка
  3. 👶 Дети до 3 лет бесплатно
  4. 🛟 Спасательные жилеты
  5. 👨‍✈️ Опытный капитан
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Центральная набережная
  • Старинные здания
  • Современная архитектура

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите центр и портовые части Астрахани в лучах закатного солнца. Также эта прогулка — прекрасная возможность освежиться на ветерке от астраханской жары и насладиться прохладой воды.

Организационные детали

  • Дети до 3 лет — бесплатно
  • С вами будет опытный капитан
  • На борту есть спасательные жилеты и круги

ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный650 ₽
Дети до 12 лет450 ₽
Пенсионеры550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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