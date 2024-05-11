Первый раз были в Астрахани. Татьяна провела познавательную экскурсию, познакомила нас с великолепной архитектурой города, показала старинные дворики и подворья. С интересом погрузила нас в историю Астраханского Кремля. Три часа пролетели незаметно и мы практически не чувствовали усталости. Если будете в Астрахани, однозначно рекомендуем провести экскурсию по городу с Татьяной.