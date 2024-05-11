Приглашаем на увлекательную экскурсию по Астрахани! Вы сможете посетить территорию кремля, прогуляться по старинному району Белый город и набережной Волги. Полюбуетесь уцелевшими особняками и услышите истории их владельцев. Также увидите колоритные Армянское и Персидское торговые подворья. Узнаете интересные городские сюжеты, факты и легенды. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать этот удивительный город
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
- 📜 Интересные городские легенды
- 🌉 Прогулка по набережной Волги
- 🛍️ Колоритные торговые подворья
Что можно увидеть
- Астраханский кремль
- Белый город
- Дом купца Сундукова
- Дом семьи Ульяновых
- Особняк Шарлау
- Первая частная аптека
- Армянское торговое подворье
- Персидское торговое подворье
- Гостиница «Астраханская»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Астраханский кремль и Белый город.
- Дома купца Сундукова и семьи Ульяновых.
- Городской особняк Шарлау с удивительным оформлением фасада.
- Первую частную аптеку в Астрахани, открытую в 1830-х годах.
- Армянское и Персидское торговые подворья.
- Гостиницу «Астраханская», где останавливались многие известные личности.
Вы узнаете:
- Как Астрахань стала центром торговли с Востоком.
- Где пролегала одна из первых трамвайных линий города.
- Где снимали знаменитый фильм Леонида Гайдая «Не может быть!».
- Как с городом связаны Горький, Шаляпин, Гиляровский и Писемский.
- Зачем в Астрахани построили тюремный замок.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- Если вас больше 4 человек, доплата за каждого гостя составит 500 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 59 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я коренная астраханка и профессиональный гид. Опыт работы — более 10 лет. С удовольствием проведу для вас экскурсию по моему родному городу. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нарек
11 мая 2024
Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места
Спасибо, Татьяна!
Спасибо, Татьяна!
Н
Наталия
9 мая 2024
Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и людей, ставших частью этой истории.
Маршрут получился насыщенным и увлекательным. Особая благодарность Татьяне за рекомендации по выбору сувениров, кафе и мест для самостоятельных прогулок!
Маршрут получился насыщенным и увлекательным. Особая благодарность Татьяне за рекомендации по выбору сувениров, кафе и мест для самостоятельных прогулок!
А
Александр
3 мая 2024
Первый раз были в Астрахани. Татьяна провела познавательную экскурсию, познакомила нас с великолепной архитектурой города, показала старинные дворики и подворья. С интересом погрузила нас в историю Астраханского Кремля. Три часа пролетели незаметно и мы практически не чувствовали усталости. Если будете в Астрахани, однозначно рекомендуем провести экскурсию по городу с Татьяной.
Игорь
2 мая 2024
Экскурсовод Татьяна провела экскурсию очень хорошо. Рассказывала не только запланированный материал, но и освещала темы, которые возникали по ходу экскурсии. Кроме "стандартных" туристических объектов показала несколько необычных двориков (пример на фото).
Д
Дмитрий
30 апр 2024
У Татьяны много информации, с которой она может поделиться. Любые вопросы -она с радостью ответит) приятный, добрый, коммуникабельный человек. . нам очень понравилось) экскурсия душевная, не напрягающая. Всего в меру…
Константин
27 апр 2024
Нам с мужем очень понравилось!) интересная экскурсия, много мест посмотрели)
Ну и просто приятный человек Татьяна 🥰
Ну и просто приятный человек Татьяна 🥰
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