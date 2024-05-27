Экскурсии в Успенский собор Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Успенский Собор» в Астрахани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Астраханский кремль: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300 за всё до 5 чел.
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Благодарю Ирину за такое внимательное и трепетное отношение к туристу и своему делу! Очень интеллигентный экскурсовод, хорошая речь, ничего лишнего, пунктуальная! Было здорово! 😊
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Экскурсия прошла интересно, очень познавательно.
  • В
    Вера
    18 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Мы совместили две экскурсии: эту и «Влюбиться в Астрахань за 2 часа!». Получилось отличное комбо. Информации, конечно, много, и гуляли
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    мы долго, но оно того стоило. Ирина с большим удовольствием и энтузиазмом рассказала нам о родном городе, показала и рассказала как о старинных зданиях (завела в несколько дворов и подъездов, чтобы мы могли оценить аутентичность и оригинальность), так и постройках советского периода и совсем современных.

  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
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    посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина!

  • Д
    Дмитрий
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.
  • Н
    Надежда
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На экскурсии Галина показала нам Кремль, улицу Никольская, Подворье Армянское, Индийское, Иранское. Обстоятельно, интересно рассказала про центр города. Грамотная, эрудированная, приятная в общении. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
    Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Успенский Собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Астраханский кремль: история и легенды
  2. Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
  3. Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Успенский Собор" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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