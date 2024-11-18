2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 дек в 07:00
12 дек в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханская земля начинается с кремля
Исследовать главную достопримечательность города в компании профессионального гида
Начало: В кремле
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4 300₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань: тайны купеческих фасадов
Прикоснитесь к истории Астрахани, исследуя Эспланадную и Никольскую улицы. Откройте для себя тайны купеческой жизни и архитектурные стили
Начало: На Петровской набережной
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим18 ноября 2024Замечательная обзорная экскурсия по Астрахани. Видно, что Ирина любит свой город и умеет передать это чувство гостям. Множество интересных деталей,
- ААнтон15 ноября 2024Очень позитивная экскурсия и экскурсовод. Wow-эффект начинается с приветственного сообщения в WhatsApp после бронирования с перечнем интересных мест в городе - от кафешек до музеев. Приятная неожиданность. Благодаря Ирине от "старой" Астрахани у нас остались весьма приятные впечатления, спасибо!
- ССергей11 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Однозначно рекомендую! Ирина жизнерадостна, увлечена своим делом и хорошо информирована. Экскурсия на тонком балансе между приятной прогулкой
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Пыточная башня»
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