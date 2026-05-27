Коса — самый противоречивый район Астрахани. Там, где сегодня степенно гуляют туристы, в начале 20 века кипела иная жизнь — яркая, дерзкая, лихая. В одном месте сталкивались богатство и нищета, респектабельность и порок, деловые сделки и ночные тайны. Пройдёмся по Косе: за фасадами домов нам откроются истории — порой романтичные, а порой тёмные и тревожные.

Описание экскурсии

Петровская набережная — сердце города, куда неизбежно стекаются все пути путешественников. В конце 19 — начале 20 века здесь всё было иначе.

Доходный дом И. И. Кононова — когда-то улей городской жизни. Внизу кипела торговля: лавки, трактиры, запахи еды и гул голосов. А наверху сдавались тесные комнатушки на ночь.

Тихий переулок. Сегодня его название звучит почти насмешкой. Раньше он был Свиным, и ночь здесь не знала границ: дикие танцы, хмельное веселье и утрата всякого приличия.

Доходный дом А. Б. Роземблюма манил тех, кто искал вечерних развлечений. Его стены помнят тайные встречи и шёпот интриг.

Доходный дом А. А. Тавризова — настоящий деловой центр: под одной крышей соседствовали врачебные кабинеты и бухгалтерские курсы.

Дом Агамжановых — легенда начала 20 века. Самый известный игорный дом, где исчезали состояния и рождались опасные надежды.

Астраханская биржа — когда-то место крупных сделок и больших денег.

Мост влюблённых, украшенный сотнями замков, как обещаниями вечности. Стоит с него посмотреть вдаль — и перед вами откроются загадочные дамские силуэты.

Во время экскурсии

Вы узнаете, как из обычного речного наноса вырос целый квартал и начал притягивать самых разных людей

Поймёте, почему красные шторы на окнах служили негласной вывеской и говорили больше любых слов

Заглянете в прошлое портового города и выясните, где останавливались приезжие и каким был их первый вечер на берегу

Услышите, как невинная фраза «перешла Никольскую» зазвучит иначе, обнажив скрытый смысл

Прикоснётесь к подлинной дореволюционной повседневности — от изящных деталей дамского гардероба до столовых приборов, хранящих атмосферу ушедшей эпохи

Попробуете расшифровать знаки судьбы с помощью старинного сонника 19 века и сыграете в лёгкую игру-перфоманс

Организационные детали

В летние месяцы лучше планировать прогулку на утро или вечер — так комфортнее переносится жара.