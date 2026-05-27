Мои заказы

Коса без прикрас: культурно о некультурном

Исследовать с гидом-архитектором старинный квартал Астрахани, появившийся из ниоткуда
Коса — самый противоречивый район Астрахани.

Там, где сегодня степенно гуляют туристы, в начале 20 века кипела иная жизнь — яркая, дерзкая, лихая.

В одном месте сталкивались богатство и нищета, респектабельность и порок, деловые сделки и ночные тайны.

Пройдёмся по Косе: за фасадами домов нам откроются истории — порой романтичные, а порой тёмные и тревожные.
Коса без прикрас: культурно о некультурном
Коса без прикрас: культурно о некультурном
Коса без прикрас: культурно о некультурном

Описание экскурсии

Петровская набережная — сердце города, куда неизбежно стекаются все пути путешественников. В конце 19 — начале 20 века здесь всё было иначе.

Доходный дом И. И. Кононова — когда-то улей городской жизни. Внизу кипела торговля: лавки, трактиры, запахи еды и гул голосов. А наверху сдавались тесные комнатушки на ночь.

Тихий переулок. Сегодня его название звучит почти насмешкой. Раньше он был Свиным, и ночь здесь не знала границ: дикие танцы, хмельное веселье и утрата всякого приличия.

Доходный дом А. Б. Роземблюма манил тех, кто искал вечерних развлечений. Его стены помнят тайные встречи и шёпот интриг.

Доходный дом А. А. Тавризова — настоящий деловой центр: под одной крышей соседствовали врачебные кабинеты и бухгалтерские курсы.

Дом Агамжановых — легенда начала 20 века. Самый известный игорный дом, где исчезали состояния и рождались опасные надежды.

Астраханская биржа — когда-то место крупных сделок и больших денег.

Мост влюблённых, украшенный сотнями замков, как обещаниями вечности. Стоит с него посмотреть вдаль — и перед вами откроются загадочные дамские силуэты.

Во время экскурсии

  • Вы узнаете, как из обычного речного наноса вырос целый квартал и начал притягивать самых разных людей
  • Поймёте, почему красные шторы на окнах служили негласной вывеской и говорили больше любых слов
  • Заглянете в прошлое портового города и выясните, где останавливались приезжие и каким был их первый вечер на берегу
  • Услышите, как невинная фраза «перешла Никольскую» зазвучит иначе, обнажив скрытый смысл
  • Прикоснётесь к подлинной дореволюционной повседневности — от изящных деталей дамского гардероба до столовых приборов, хранящих атмосферу ушедшей эпохи
  • Попробуете расшифровать знаки судьбы с помощью старинного сонника 19 века и сыграете в лёгкую игру-перфоманс

Организационные детали

В летние месяцы лучше планировать прогулку на утро или вечер — так комфортнее переносится жара.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 63 туристов
Я — архитектор, аттестованный гид и, по местному сарафанному радио, «королева астраханских наличников». Влюблена в деревянное зодчество с первого взгляда и вот уже несколько лет спасаю, фотографирую и рассказываю истории
читать дальшеуменьшить

старинных резных окон в своём авторском проекте «Музей деревянной архитектуры». Мои экскурсии — это не лекции, а живые прогулки с историей, шутками и взглядом, который научит видеть красоту там, где её обычно не замечают. А ещё будет много необычных фактов и архитектурных секретов!

Входит в следующие категории Астрахани

Похожие экскурсии на «Коса без прикрас: культурно о некультурном»

Добро пожаловать в Астрахань
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Астрахань
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Привет, Астрахань
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Привет, Астрахань
Минимум дат и максимум историй: нескучная культурно-архитектурная прогулка с душевным гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
6670 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
Пешая
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
7800 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Астрахани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Астрахани
от 5500 ₽ за экскурсию