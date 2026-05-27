Прикоснётесь к подлинной дореволюционной повседневности — от изящных деталей дамского гардероба до столовых приборов, хранящих атмосферу ушедшей эпохи
Попробуете расшифровать знаки судьбы с помощью старинного сонника 19 века и сыграете в лёгкую игру-перфоманс
Организационные детали
В летние месяцы лучше планировать прогулку на утро или вечер — так комфортнее переносится жара.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 63 туристов
Я — архитектор, аттестованный гид и, по местному сарафанному радио, «королева астраханских наличников». Влюблена в деревянное зодчество с первого взгляда и вот уже несколько лет спасаю, фотографирую и рассказываю истории читать дальшеуменьшить
старинных резных окон в своём авторском проекте «Музей деревянной архитектуры».
Мои экскурсии — это не лекции, а живые прогулки с историей, шутками и взглядом, который научит видеть красоту там, где её обычно не замечают. А ещё будет много необычных фактов и архитектурных секретов!
Входит в следующие категории Астрахани
Похожие экскурсии на «Коса без прикрас: культурно о некультурном»