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прогулки ему удалось создать уникальную дружескую атмосферу, он проявлял искренний интерес к размышлениям гостей на основании обретённых знаний и эмоций, был готов к обратной связи, что для меня было весьма важным. Он разносторонне компетентен, что позволяет поддерживать во время путешествия гибкий баланс между различными аспектами культурного феномена Астрахани, историей и современностью, продуктивно ориентируется на интересы конкретного гостя. Хотел бы в будущем при возвращении в Астрахань вновь отправиться на прогулку с Валерием. Чувствую, что он постоянно пополняет знания о городе, много читает и общается с жителями города, анализирует, держит руку на пульсе Астрахани. Моё почтение