Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Астрахани

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Астрахани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
230 отзывов
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
«Живописная набережная и улица Никольская»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Косе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Авторская прогулка по Косе в Астрахани
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
«Никольская — первая банковская и самая богатая улица Астрахани»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 5 чел.
Чисто Астрахань
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
«Пройдёмся по самой первой улице Астрахани и перечислим её былые названия»
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Увлекательная экскурсия по старинной улице Астрахани: Советская и её тайны
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
«А затем мы неспешно пройдём по старейшей улице города — Советской»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
2 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Авторская прогулка по Косе
    Валерий всем сердцем любит родной край, с душой повествует и раскрывает тонкие ключевые для культурного погружения детали, во время нашей
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    прогулки ему удалось создать уникальную дружескую атмосферу, он проявлял искренний интерес к размышлениям гостей на основании обретённых знаний и эмоций, был готов к обратной связи, что для меня было весьма важным. Он разносторонне компетентен, что позволяет поддерживать во время путешествия гибкий баланс между различными аспектами культурного феномена Астрахани, историей и современностью, продуктивно ориентируется на интересы конкретного гостя. Хотел бы в будущем при возвращении в Астрахань вновь отправиться на прогулку с Валерием. Чувствую, что он постоянно пополняет знания о городе, много читает и общается с жителями города, анализирует, держит руку на пульсе Астрахани. Моё почтение

  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
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    вовремя, Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части — вечернюю и утреннюю, что нас сразу подкупило Итак, вечером мы посетили Астраханскую баню, а утром, хорошо отдохнув, снова встретились со Светланой. Она провела нас по красивым улочкам города, рассказала историю, показала знаменитые и красивые места, а также скрытые уголки, куда сложно попасть без местного жителя! Светлана порекомендовала места, где можно вкусно позавтракать и пообедать — все очень понравилось! Теперь осталось пересмотреть рекомендованные фильмы и снова вернутся в Астрахань на прогулку со Светланой!

  • Н
    Нина
    16 мая 2024
    Авторская прогулка по Косе
    Посетили Астрахань с компанией друзей в первый раз. Как всегда в путешествиях, искали местного гида. Мы не поклонники стандартных прогулок,
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    и описание экскурсии у Валерия максимально совпало с нашим настроением: посмотреть на город и его жизнь изнутри, глазами местного жителя. Интересный маршрут, необычные факты, приятное общение, - мы были очарованы той Астраханью, что показал нам Валерий. Рекомендуем от души!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
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    влюбленного в него! Светлана подарила нам наилучшие впечатления от Астрахани и максимальный отдых! Гвоздем прогоаммы, конечно, стал ее отец Павел Александрович, который рассказал и показал нам порты, степь и подарил прекрасное настроение! Если вы хотите повстречаться с умными людьми, которые очень любят свой город и готовы его показать, очень рекомендую обратиться к Светлане. В следующую поездку обязательно посетим баню!

  • Л
    Лариса
    7 мая 2024
    Экспресс-прогулка по Астрахани
    Короткая прогулка по центру города, которая даёт Вам с Ирининой помощью заглянуть туда, куда бы Вы сами ни за что не догадались заглянуть. Рекомендую!
  • В
    Виктор
    6 мая 2024
    Экспресс-прогулка по Астрахани
    Очень интересная прогулка получилась, спасибо Ирине. Заходили даже в такие колоритные потайные дворики, которые мы никогда бы не нашли самостоятельно!)
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Авторская прогулка по Косе
    Валерий мастер своего дела, видно что человек увлекается архитектурой и все что с ней связано! Рассказывает с большим энтузиазмом и
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    воодушевлением! Нестандартная подача материала, а главное уникальность, разносторонность. . привлекает внимание на детали, которые недоступны стороннему туристу. . увлекательно и очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Астрахани. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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