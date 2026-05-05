Астрахань - город, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, а архитектура служит живым свидетельством многовековой истории.
На индивидуальной экскурсии «Красивые дома и башни Астрахани» вы отправитесь в путешествие по
На индивидуальной экскурсии «Красивые дома и башни Астрахани» вы отправитесь в путешествие по
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🏰 Исторические здания
- 🗼 Городские башни
- 🌸 Декоративные элементы
- 🦁 Необычные львы
Что можно увидеть
- Дом с бутылками
- Усадьба шоколадного короля
- Двор-колодец
Описание экскурсии
Искусство замечать
В Астрахани сохранилось немало зданий и объектов, по которым действительно можно изучать архитектурные стили. За два часа мы обойдём самые любопытные экземпляры, поговорим о том, чем они запомнились городу и для чего служат сейчас — и просто насладимся полётом человеческой фантазии. Вы увидите:
- уникальный дом с бутылками
- скандальную усадьбу шоколадного короля
- единственный в городе двор-колодец
Детали на фасадах домов не менее интересны, чем вся композиция, поэтому я буду обращать ваше внимание и на них. Например, мы отыщем ромашки, каштаны, ус тыквы и клейменные кирпичи. А также полюбуемся необычными «астраханскими» львами.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Морской сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4061 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 4 мая 2026
Все было замечательно,познавательно и интересно
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Ирина, великолепна! Просто потрясающая экскурсия, рассказывает очень много, интересно и очень понятно, гармонично! Я рекомендую однозначно!!
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замечательный рассказчик, все по делу, рекомендую!
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В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное мероприятие. Действительно авторская экскурсия с такой необычной подачей информации, такими местами обзора и посещения,
+2
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Самая интересная познавательная экскурсия ❤️ Важное в деталях! Считаю, что лучше, чем Ирина, никто так увлекательно и подробно вам не расскажет про архитектурные особенности и исторические факты о городе! Время пролетело незаметно 🤗 Надеемся вернуться в Астрахань и еще раз встретиться с Ириной!
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Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку и поможет лучше понять астраханскую историю и современность.
+2
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