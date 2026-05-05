Красивые дома и башни Астрахани

Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Астрахань - город, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, а архитектура служит живым свидетельством многовековой истории.

На индивидуальной экскурсии «Красивые дома и башни Астрахани» вы отправитесь в путешествие по
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самым живописным и значимым зданиям города.

Вас ждет знакомство с уникальными архитектурными стилями, от модерна до нарышкинского барокко, и возможность увидеть дома, которые стали настоящими символами Астрахани. Среди них - дом с бутылками, усадьба шоколадного короля и единственный в городе двор-колодец.

Вы узнаете, как эти здания вписываются в общую историю города, какие секреты хранят их фасады и почему астраханские львы так отличаются от привычных.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее погружение в историю и культуру Астрахани, где каждый камень рассказывает свою историю.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое позволит взглянуть на город под совершенно новым углом и оставит яркие впечатления на долгое время

5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🏰 Исторические здания
  • 🗼 Городские башни
  • 🌸 Декоративные элементы
  • 🦁 Необычные львы
Красивые дома и башни Астрахани
Красивые дома и башни Астрахани
Красивые дома и башни Астрахани

Что можно увидеть

  • Дом с бутылками
  • Усадьба шоколадного короля
  • Двор-колодец

Описание экскурсии

Искусство замечать

В Астрахани сохранилось немало зданий и объектов, по которым действительно можно изучать архитектурные стили. За два часа мы обойдём самые любопытные экземпляры, поговорим о том, чем они запомнились городу и для чего служат сейчас — и просто насладимся полётом человеческой фантазии. Вы увидите:

  • уникальный дом с бутылками
  • скандальную усадьбу шоколадного короля
  • единственный в городе двор-колодец

Детали на фасадах домов не менее интересны, чем вся композиция, поэтому я буду обращать ваше внимание и на них. Например, мы отыщем ромашки, каштаны, ус тыквы и клейменные кирпичи. А также полюбуемся необычными «астраханскими» львами.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Морской сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4061 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
И
Дата посещения: 4 мая 2026
Все было замечательно,познавательно и интересно
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Полина
Ирина, великолепна! Просто потрясающая экскурсия, рассказывает очень много, интересно и очень понятно, гармонично! Я рекомендую однозначно!!
Ирина, великолепна! Просто потрясающая экскурсия, рассказывает очень много, интересно и очень понятно, гармонично! Я рекомендую однозначно!!
Ирина, великолепна! Просто потрясающая экскурсия, рассказывает очень много, интересно и очень понятно, гармонично! Я рекомендую однозначно!!
Ирина, великолепна! Просто потрясающая экскурсия, рассказывает очень много, интересно и очень понятно, гармонично! Я рекомендую однозначно!!
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Антонина
замечательный рассказчик, все по делу, рекомендую!
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Ольга
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное мероприятие. Действительно авторская экскурсия с такой необычной подачей информации, такими местами обзора и посещения,
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которые сам ни за что и никогда не увидишь. Экскурсия масштабная, охватывает достаточно большую часть центра, петляет по улицам и кварталам, выбирает наиболее выигрышные места для обзоров. Такие интересные объекты, как дома для партийных работников, для молодежи, особняки купцов, гимназии, оранжереи, восточные подворья, барельефы со львами, и с партийной тематикой, и даже церкви, о существовании которых мы не подозревали, попадались нам на пути. Особенно нам понравилось, что Ирина провела нас не просто по улицам, но и заводила в закрытые дворы, в подъезды, в парадные. Мы видели и двор-колодец, и выступающий подъезд, и клейма на кирпичных кладках, и огородики для жен партийных работников. Множество выполненных на заказ чугунных решеток украшают балконы и козырьки зданий старого города. Самым удивительным для меня стало, что по адресу ул. Ленина, 7, в здании бывшего хлебозавода сейчас находится действующая Церковь во имя Знамения Иконы Божьей Матери, полностью утратившая свои внешние признаки храма за годы советской власти. Однозначно рекомендуем экскурсию всем туристам, а также не равнодушным горожанам, которые хотят интересно провести время и узнать что-то новое о своем городе. Как и другие экскурсии Ирины, данная тоже была оснащена аудио-гидами, протекала бодро и энергично, несмотря на зимнюю погоду.

В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное+2
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное
В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное
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Ириеа
Самая интересная познавательная экскурсия ❤️ Важное в деталях! Считаю, что лучше, чем Ирина, никто так увлекательно и подробно вам не расскажет про архитектурные особенности и исторические факты о городе! Время пролетело незаметно 🤗 Надеемся вернуться в Астрахань и еще раз встретиться с Ириной!
Самая интересная познавательная экскурсия ❤️ Важное в деталях! Считаю, что лучше, чем Ирина, никто так увлекательно
Самая интересная познавательная экскурсия ❤️ Важное в деталях! Считаю, что лучше, чем Ирина, никто так увлекательно
Самая интересная познавательная экскурсия ❤️ Важное в деталях! Считаю, что лучше, чем Ирина, никто так увлекательно
Самая интересная познавательная экскурсия ❤️ Важное в деталях! Считаю, что лучше, чем Ирина, никто так увлекательно
Самая интересная познавательная экскурсия ❤️ Важное в деталях! Считаю, что лучше, чем Ирина, никто так увлекательно
Самая интересная познавательная экскурсия ❤️ Важное в деталях! Считаю, что лучше, чем Ирина, никто так увлекательно
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Елена
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку и поможет лучше понять астраханскую историю и современность.
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку+2
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку
Замечательная прогулка с гидом, увлечённым своим делом и отлично разбирающимся в материале. Экскурсия отлично дополнит обзорку
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