Что вас ожидает

Искусство замечать

В Астрахани сохранилось немало зданий и объектов, по которым действительно можно изучать архитектурные стили. За два часа мы обойдём самые любопытные экземпляры, поговорим о том, чем они запомнились городу и для чего служат сейчас — и просто насладимся полётом человеческой фантазии. Вы увидите:

уникальный дом с бутылками

скандальную усадьбу шоколадного короля

единственный в городе двор-колодец

Детали на фасадах домов не менее интересны, чем вся композиция, поэтому я буду обращать ваше внимание и на них. Например, мы отыщем ромашки, каштаны, ус тыквы и клейменные кирпичи. А также полюбуемся необычными «астраханскими» львами.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.