Красивые дома и башни Астрахани

Собрать коллекцию самых нарядных зданий и узнать, чем они примечательны

Неслучайно наш город называют «энциклопедией архитектурных стилей»: здесь модерн соседствует с ампиром, а конструктивизм — с неоклассицизмом.

Мы прогуляемся в границах посада и посмотрим дома, построенные в разные эпохи, пересчитаем городские башни и разберёмся, какая из них построена в стиле модерн, а какая — яркий пример нарышкинского барокко.
Красивые дома и башни Астрахани
Красивые дома и башни Астрахани
Красивые дома и башни Астрахани
Красивые дома и башни Астрахани
Красивые дома и башни Астрахани
Красивые дома и башни Астрахани
Красивые дома и башни Астрахани

Что вас ожидает

Искусство замечать

В Астрахани сохранилось немало зданий и объектов, по которым действительно можно изучать архитектурные стили. За два часа мы обойдём самые любопытные экземпляры, поговорим о том, чем они запомнились городу и для чего служат сейчас — и просто насладимся полётом человеческой фантазии. Вы увидите:

  • уникальный дом с бутылками
  • скандальную усадьбу шоколадного короля
  • единственный в городе двор-колодец

Детали на фасадах домов не менее интересны, чем вся композиция, поэтому я буду обращать ваше внимание и на них. Например, мы отыщем ромашки, каштаны, ус тыквы и клейменные кирпичи. А также полюбуемся необычными «астраханскими» львами.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Морской сад
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина. Я аккредитованный гид, но против скучных и банальных экскурсий. С радостью расскажу вам о родном городе и сделаю все, чтобы вы действительно его полюбили!
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