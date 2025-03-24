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Астрахань способна удивить даже искушенных путешественников.



На экскурсии по городу можно увидеть старейшую аптеку, скандальные кариатиды и необычные архитектурные решения, такие как дом с бутылками.



Погружение в историю через архитектуру - это возможность по-новому взглянуть на город и его развитие. Уникальный микс стилей и эпох подарит незабываемые впечатления и расширит кругозор