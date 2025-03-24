Астрахань способна удивить даже искушенных путешественников.
На экскурсии по городу можно увидеть старейшую аптеку, скандальные кариатиды и необычные архитектурные решения, такие как дом с бутылками.
Погружение в историю через архитектуру - это возможность по-новому взглянуть на город и его развитие. Уникальный микс стилей и эпох подарит незабываемые впечатления и расширит кругозор
На экскурсии по городу можно увидеть старейшую аптеку, скандальные кариатиды и необычные архитектурные решения, такие как дом с бутылками.
Погружение в историю через архитектуру - это возможность по-новому взглянуть на город и его развитие. Уникальный микс стилей и эпох подарит незабываемые впечатления и расширит кругозор
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные архитектурные стили
- 🗺 Исторические здания и их истории
- 🦁 Незабываемые детали фасадов
- 🏺 Погружение в культурное наследие
- 🏙 Открытие новых граней города
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Старейшая аптека
- Кариатиды короля шоколада
- Дом с бутылками
Описание экскурсии
- Старейшая аптека города 1830 года постройки. Расскажу историю её создателя.
- Скандальные кариатиды местного «короля шоколада».
- Лица львов, которые вы никогда не забудете.
- Помпезная бутафорская стена как фон для памятника.
- Пальмы в кинотеатре — откуда они и как повлияли на архитектуру города?
- Дом с бутылками — удивительное решение: украсить фасад дореволюционными бутылками. Объясню, зачем.
- Астраханские подворотни, дворы и подворья, а также исторические таблички, символы и знаки.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Астрахани
Провёл экскурсии для 117 туристов
Знаток необычных мест Астрахани — улиц, дворов и подворотен. Выпускник школы гида «Глазами инженера». Выпускаю астраханский мерч — значки, футболки, открытки. Покажу свою Астрахань через городские детали, подъезды и дворы.Задать вопрос
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