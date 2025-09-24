Мои заказы

Бархан Большой Брат - на внедорожнике из Астрахани
На машине
Джиппинг
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Большой Брат - на внедорожнике
Насладитесь поездкой на внедорожнике к бархану Большой Брат, ощутите дух раллийных трасс и полюбуйтесь уникальными пейзажами пустыни
Завтра в 04:00
25 сен в 04:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
По следам Петра I в Астрахани
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Петра I в Астрахани
Погрузитесь в атмосферу Астрахани времён Петра I, исследуя памятники и исторические места, которые до сих пор хранят память о великом императоре
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
На машине
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
Начало: В районе храма Святого Владимира
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
5400 ₽ за всё до 3 чел.

Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
  8. Пыточная башня
  9. Триумфальная арка
  10. Морской сад
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в сентябре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
