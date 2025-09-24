Индивидуальная
Бархан Большой Брат - на внедорожнике
Насладитесь поездкой на внедорожнике к бархану Большой Брат, ощутите дух раллийных трасс и полюбуйтесь уникальными пейзажами пустыни
По следам Петра I в Астрахани
Погрузитесь в атмосферу Астрахани времён Петра I, исследуя памятники и исторические места, которые до сих пор хранят память о великом императоре
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
Начало: В районе храма Святого Владимира
