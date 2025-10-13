Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Астрахани, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Экспресс-прогулка по Астрахани
Пешая
1 час
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
13 окт в 08:00
15 окт в 08:30
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
7800 ₽ за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Астрахань, которую не покажут в путеводителях»
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Астрахань, которую не покажут в путеводителях»
Погрузиться в живой, дышащий историей город, который вы больше нигде не встретите
Начало: В сквере Нефтяник
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по старинным улицам Астрахани
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улицам Астрахани
Исследовать великолепные Никольскую и Эспланадную улицы, шаг за шагом раскрывая их секреты
Начало: На Петровской набережной
13 окт в 08:00
19 окт в 08:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: У Астраханского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Городские экскурсии»

Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
  8. Пыточная башня
  9. Триумфальная арка
  10. Морской сад
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в октябре 2025
