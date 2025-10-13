Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
13 окт в 08:00
15 окт в 08:30
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
7800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Астрахань, которую не покажут в путеводителях»
Погрузиться в живой, дышащий историей город, который вы больше нигде не встретите
Начало: В сквере Нефтяник
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улицам Астрахани
Исследовать великолепные Никольскую и Эспланадную улицы, шаг за шагом раскрывая их секреты
Начало: На Петровской набережной
13 окт в 08:00
19 окт в 08:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: У Астраханского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
