С Светлана Обзорная экскурсия по Астрахани на авто Дата посещения: 15 сентября 2025 Город Астрахань заиграл новыми красками благодаря автопрогулке с Дарьей.

Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу.

Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.

А Артём Обзорная экскурсия по Астрахани на авто Дата посещения: 19 мая 2025 Великолепная экскурсия, посетили много интересных мест, узнал интересные истории из истории, вот такой вот каламбур

С Светлана Обзорная экскурсия по Астрахани на авто Провела экскурсию гид Ксения. Очень интересно все прошло, маршрут замечательный, программа отличная. Рекомендую!!!

В Варвара Обзорная экскурсия по Астрахани на авто Огромное спасибо! Увидели много достопримечательностей и узнали много интересных фактов из истории Астрахани.