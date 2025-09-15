Мои заказы

Здание оперного театра – экскурсии в Астрахани

Найдено 4 экскурсии в категории «Здание оперного театра» в Астрахани, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
На машине
На микроавтобусе
3 часа
37 отзывов
Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
На машине
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
Начало: В районе храма Святого Владимира
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    15 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
    Дата посещения: 15 сентября 2025
    Город Астрахань заиграл новыми красками благодаря автопрогулке с Дарьей.
    Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу.
    Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.
  • А
    Артём
    19 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
    Дата посещения: 19 мая 2025
    Великолепная экскурсия, посетили много интересных мест, узнал интересные истории из истории, вот такой вот каламбур
  • С
    Светлана
    3 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
    Провела экскурсию гид Ксения. Очень интересно все прошло, маршрут замечательный, программа отличная. Рекомендую!!!
  • В
    Варвара
    2 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
    Огромное спасибо! Увидели много достопримечательностей и узнали много интересных фактов из истории Астрахани.
    Огромное спасибо! Увидели много достопримечательностей и узнали много интересных фактов из истории АстраханиОгромное спасибо! Увидели много достопримечательностей и узнали много интересных фактов из истории АстраханиОгромное спасибо! Увидели много достопримечательностей и узнали много интересных фактов из истории Астрахани
  • В
    Вадим
    20 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
    Светлая и приятная в общении экскурсовод Дарья.
    Любящая свой город и хорошо знающая историю и архитектуру Астрахани и Астраханской области.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Здание оперного театра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
  2. Чисто Астрахань
  3. Экспресс-прогулка по Астрахани
  4. Обзорная экскурсия по Астрахани на авто
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Пречистенская колокольня
  7. Никольская улица
  8. Пыточная башня
  9. Морской сад
  10. Владимирский собор
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Здание оперного театра" можно забронировать 4 экскурсии от 3600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2025 год по теме «Здание оперного театра», 83 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль