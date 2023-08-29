1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
За красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала № 1 напротив гостиницы «Азимут»
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале № 1 напротив гостиницы «Азимут»
Расписание: в будние дни в 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
21 июня в 16:00
22 июня в 10:30
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 августа 2023Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Речные прогулки»
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