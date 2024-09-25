Вы познакомитесь с древним кремлем XVI века, самой высокой точкой Прикаспийской низменности – горой Большое Богдо и с крупнейшим соленым озером Баскунчак.
А также в этом путешествии вы побываете на осетровой ферме и отведаете самую вкусную астраханскую уху!
Программа тура по дням
Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея
Встреча группы в аэропорту.
Расчетный час - 14:00.
12:00-13:00 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Астрахани.
13:00-16:00 Встреча с гидом.
Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу – это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.
Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
Завершится прогулка в Астраханском кремле.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов - уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль. В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.
Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.
16:00-17:00 Посещение Астраханского краеведческого музея, выставка "Золото кочевников".
Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в. Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.
17:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.
Гора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак
06:30 Завтрак в отеле (шведский стол).
07:00 Сбор группы, отправление из города, в дороге - путевая информация от гида.
Гора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак - уникальные природные объекты, они входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. К востоку от горы Большое Богдо располагается много пещер карстового происхождения, которые именуются Поющие скалы.
Гора Большое Богдо – самая высокая точка Прикаспийской низменности, а соленое озеро Баскунчак по своим лечебным свойствам схоже с Мертвым морем.
12:00-13:00 Прибытие, обед в кафе поселка Нижний Баскунчак (салат, суп, второе, напиток, хлеб).
13:00-14:00 Экскурсия на соленое озеро Баскунчак, посещение старых соляных промыслов. Соль и минеральная грязь озера являются мощными лечебными средствами. Баскунчак - уникальное творение природы, это самое большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира. Для желающих окунуться в озеро организован трансфер к местам, где можно искупаться (за дополнительную плату*).
14:00-17:00 Экскурсия по склонам горы Большое Богдо, поющие скалы.
Гора Большое Богдо овеяна множеством легенд, одна из которых гласит о том, что гора была перенесена сюда монахами-буддистами с Урала. С тех пор ее покой охраняет дух великана Цаган Эбугая, который живет на восточном склоне и прогоняет непосвященных страшными звуками.
17:00 Отправление в г. Астрахань.
22:00-23:00 Прибытие в г. Астрахань.
В дополнительные обязательные расходы в условиях плохой погоды (дожди) входит оплата за трансфер к горе Большое Богдо на автобусах ПАЗ в размере 400 рублей с человека.
Трансфер к месту купания на месте на УАЗиках, организуют местные жители за дополнительную плату (от 500 рублей с человека) — по желанию.
Осетровая ферма. Завершение тура
Завтрак в отеле (шведский стол), освобождение номеров.
Вещи можно оставить в камере хранения или положить в автобус.
09:45 Сбор группы и отправление на экскурсию на осетровую ферму. По пути туда вам расскажут об истории рыболовства в Астрахани.
11:00 Прибытие на осетровую ферму.
11:00-12:00 Экскурсия по осетровой ферме – Астраханская фишка. Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.
На осетровой ферме вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых. Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.
12:00-13:00 Вкусный рыбный обед в ресторане авторской кухни с блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка, напиток).
13:00-14:00 Свободное время на территории фермы. Есть оборудованная площадка для купания.
На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных (с полным пакетом документов) - осетрина горячего и холодного копчения, балыки и черная икра без посредников и торговой наценки, сом горячего и холодного копчения, вяленая вобла, лещ, щучья икра, различные рыбные консервы, пресервы, свежая рыба и другое по выгодной цене; сувениры с символикой Астраханской области и осетровой фермы.
Любители рыбалки обязательно должны взять с собой удочки и испытать свои силы в рыбной ловле на живописном берегу реки Кизань.
14:00 Отправление в Астрахань.
15:00 Прибытие в Астрахань, свободное время.
По дороге туристов, улетающих самолетом, доставляем в аэропорт.
Туристы, уезжающие вечерними поездами, могут быть доставлены на ж/д вокзал или к отелю (по желанию).
Проживание
Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|20 200
|22 900
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|22 700
|25 400
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|24 900
|29 900
Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:
|«Волга-Волга» 3*
|«Космос» 4*
|«Азимут» 3*
|Доплата за раннее заселение при 2-местном размещении
|750
|1315
|2435
|Доплата за раннее заселение при 1-местном размещении
|1375
|2000
|4435
|Доплата за сутки проживания при 2-местном размещении
|1375
|2625
|4875
|Доплата за сутки проживания при 1-местном размещении
|2750
|4000
|8875
Ранее заселение в отели после 7:00.
Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях.
Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.
Варианты проживания
«Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- 2-х разовое питание по программе (2 завтрака по системе шведский стол, обеды)
- Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На каждую экскурсию необходимо брать с собой головной убор и питьевую воду.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.
Как осуществляются трансферы?
Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.
Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.
В завершающий день тура трансфер тоже и в аэропорт, и на ж/д вокзал.