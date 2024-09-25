Жемчужина Каспия. Тур по Астраханской области на 3 дня

Астрахань – город на Нижней Волге с удивительной историей и природой откроет вам свои теплые объятия, окутает южным солнышком.

Вы познакомитесь с древним кремлем XVI века, самой высокой точкой Прикаспийской низменности – горой Большое Богдо и с крупнейшим соленым озером Баскунчак.

А также в этом путешествии вы побываете на осетровой ферме и отведаете самую вкусную астраханскую уху!
5
1 отзыв
Жемчужина Каспия. Тур по Астраханской области на 3 дня
Жемчужина Каспия. Тур по Астраханской области на 3 дня
Жемчужина Каспия. Тур по Астраханской области на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея

Встреча группы в аэропорту.

Расчетный час - 14:00.

12:00-13:00 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Астрахани.

13:00-16:00 Встреча с гидом.

Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу – это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.

Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов - уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль. В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

16:00-17:00 Посещение Астраханского краеведческого музея, выставка "Золото кочевников".

Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в. Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.

17:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.

Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музеяЭкскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея
2 день

Гора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак

06:30 Завтрак в отеле (шведский стол).

07:00 Сбор группы, отправление из города, в дороге - путевая информация от гида.

Гора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак - уникальные природные объекты, они входят в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. К востоку от горы Большое Богдо располагается много пещер карстового происхождения, которые именуются Поющие скалы.

Гора Большое Богдо – самая высокая точка Прикаспийской низменности, а соленое озеро Баскунчак по своим лечебным свойствам схоже с Мертвым морем.

12:00-13:00 Прибытие, обед в кафе поселка Нижний Баскунчак (салат, суп, второе, напиток, хлеб).

13:00-14:00 Экскурсия на соленое озеро Баскунчак, посещение старых соляных промыслов. Соль и минеральная грязь озера являются мощными лечебными средствами. Баскунчак - уникальное творение природы, это самое большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира. Для желающих окунуться в озеро организован трансфер к местам, где можно искупаться (за дополнительную плату*).

14:00-17:00 Экскурсия по склонам горы Большое Богдо, поющие скалы.

Гора Большое Богдо овеяна множеством легенд, одна из которых гласит о том, что гора была перенесена сюда монахами-буддистами с Урала. С тех пор ее покой охраняет дух великана Цаган Эбугая, который живет на восточном склоне и прогоняет непосвященных страшными звуками.

17:00 Отправление в г. Астрахань.

22:00-23:00 Прибытие в г. Астрахань.

В дополнительные обязательные расходы в условиях плохой погоды (дожди) входит оплата за трансфер к горе Большое Богдо на автобусах ПАЗ в размере 400 рублей с человека.

Трансфер к месту купания на месте на УАЗиках, организуют местные жители за дополнительную плату (от 500 рублей с человека) — по желанию.

Гора Большое Богдо и соленое озеро БаскунчакГора Большое Богдо и соленое озеро БаскунчакГора Большое Богдо и соленое озеро БаскунчакГора Большое Богдо и соленое озеро БаскунчакГора Большое Богдо и соленое озеро БаскунчакГора Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак
3 день

Осетровая ферма. Завершение тура

Завтрак в отеле (шведский стол), освобождение номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения или положить в автобус.

09:45 Сбор группы и отправление на экскурсию на осетровую ферму. По пути туда вам расскажут об истории рыболовства в Астрахани.

11:00 Прибытие на осетровую ферму.

11:00-12:00 Экскурсия по осетровой ферме – Астраханская фишка. Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.

На осетровой ферме вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых. Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.

12:00-13:00 Вкусный рыбный обед в ресторане авторской кухни с блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка, напиток).

13:00-14:00 Свободное время на территории фермы. Есть оборудованная площадка для купания.

На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных (с полным пакетом документов) - осетрина горячего и холодного копчения, балыки и черная икра без посредников и торговой наценки, сом горячего и холодного копчения, вяленая вобла, лещ, щучья икра, различные рыбные консервы, пресервы, свежая рыба и другое по выгодной цене; сувениры с символикой Астраханской области и осетровой фермы.

Любители рыбалки обязательно должны взять с собой удочки и испытать свои силы в рыбной ловле на живописном берегу реки Кизань.

14:00 Отправление в Астрахань.

15:00 Прибытие в Астрахань, свободное время.

По дороге туристов, улетающих самолетом, доставляем в аэропорт.

Туристы, уезжающие вечерними поездами, могут быть доставлены на ж/д вокзал или к отелю (по желанию).

Осетровая ферма. Завершение тураОсетровая ферма. Завершение тураОсетровая ферма. Завершение тураОсетровая ферма. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местное
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)20 20022 900
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)22 70025 400
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)24 90029 900

Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:

«Волга-Волга» 3*«Космос» 4*«Азимут» 3*
Доплата за раннее заселение при 2-местном размещении75013152435
Доплата за раннее заселение при 1-местном размещении137520004435
Доплата за сутки проживания при 2-местном размещении137526254875
Доплата за сутки проживания при 1-местном размещении275040008875

Ранее заселение в отели после 7:00.

Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях.

Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.

Варианты проживания

«Волга-Волга» 3

2 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3«Волга-Волга» 3

«Космос» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4

«Азимут» 3

2 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

«Азимут» 3«Азимут» 3«Азимут» 3«Азимут» 3«Азимут» 3«Азимут» 3«Азимут» 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • 2-х разовое питание по программе (2 завтрака по системе шведский стол, обеды)
  • Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На каждую экскурсию необходимо брать с собой головной убор и питьевую воду.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.

Как осуществляются трансферы?

Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.

Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.

В завершающий день тура трансфер тоже и в аэропорт, и на ж/д вокзал.

За 2 суток до начала тура мы высылаем туристам памятку. Там есть вся информация по встрече, номер телефона, по которому можно задать все вопросы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
П
25 сен 2024
Всё было профессионально и оперативно.

Тур входит в следующие категории Астрахани

Похожие туры из Астрахани

Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
Начало: Волгоград
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 56 550 за человека
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
На автобусе
3 отзыва
3 дня
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
Начало: Астрахань
8 июл в 10:00
22 июл в 10:00
от 21 400 за человека
Астраханские истории
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Астраханские истории
Начало: Астрахань
15 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 23 600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Астрахани
Все туры из Астрахани
ХорошоТам