Еще несколько необычных экскурсий в Бахчисарае

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Большой каньон: осени крымской цветной палантин

Впечатлиться ландшафтами заповедника, вдохнуть горного воздуха и услышать легенды этих мест

Анна
Анна – представитель из Бахчисарая
Густой лес 🌳, родники, таинственные пещеры и «ванны» каньона — этот маршрут поразит вас разнообразием пейзажей.

По пути вы встретите старый дуб, Голубое озеро и «яблочное» урочище, узнаете истории 📖 этих природных достопримечательностей 🏛️ — реальные и вымышленные.

А еще полюбуетесь с высоты панорамами Большого каньона и сделаете шикарные снимки.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин

Что вас ожидает

Старый дуб на Юсуповской тропе
Мы начнем прогулку 👣 с Западного маршрута и выйдем к Юсуповской тропе: тенистый лес 🌳 приведет нас к знаменитому Почтовому дубу, которому больше 500 лет. Вы узнаете, почему он получил такое название и какое печальное происшествие случилось с ним в прошлом веке.

Легенды озера
Далее мы выйдем к Голубому озеру, или Озеру любви, окутанному легендами. Оно поражает необычным цветом, а также постоянно меняющимися размерами. На левом берегу вы увидите живописный утес, где устроились крымские сосны с плоскими кронами. Осмотрите «яблочное» урочище Алманчук и отыщите источник «Пания» с родниковой водой.

Рельеф каньона с разных ракурсов
По тропе вдоль берега мы дойдем до самой впечатляющей части каньона: здесь особенно видна работа воды и появляются исполинские котлы — я покажу самый значительный из них, «Ванну молодости». А после по руслу реки Куру-Узень мы выйдем на смотровую площадку с видом на долину Большого каньона. И при желании посетим Коровий грот — сухую пещеру, с которой также открываются отличные панорамы.
Обратный путь пройдет по другому берегу каньона и вдоль реки Коккозки.

Организационные детали

Мы встречаемся в поселке Соколиное, куда можно добраться из Ялты, Севастополя, Симферополя на такси 🚕 или на автобусе; все детали можно оговорить с гидом.

Начало и место завершения
🚩 в поселке Соколиное
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин
Большой каньон: осени крымской цветной палантин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, по образованию я архитектор и ландшафтный дизайнер. Живу в Крыму всю жизнь и очень люблю горы. Мы с дружной командой гидов проводим однодневные и многодневные походы по самым живописным местам нашего края: водопадам, рекам, каньонам, долинам и пещерным городам. Мы «болеем» своим делом и сделаем все, чтобы вам понравилось наше совместное приключение!
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