Добро пожаловать в Бахчисарай!

Увидеть главные достопримечательности Старого города и раскрыть его историю на обзорной экскурсии

5
11 отзывов
Бахчисарай — это не только знаменитый Ханский дворец.

Вы увидите множество памятников культуры разных народов: руины армянского храма, часовню Архангела Михаила и мечеть Тахталы-Джами.

Посетите дом-музей художницы Нагаевской, рассмотрите старинные фонтаны, узнаете о прошлом и настоящем города.
Добро пожаловать в Бахчисарай!
Добро пожаловать в Бахчисарай!
Добро пожаловать в Бахчисарай!
Добро пожаловать в Бахчисарай!
Добро пожаловать в Бахчисарай!
Добро пожаловать в Бахчисарай!
Добро пожаловать в Бахчисарай!

Что вас ожидает

Прогулка по местам, где живет история

Вы увидите старинную мечеть Тахталы-Джами, воздвигнутую по велению принцессы из рода Гиреев. Прогуляетесь вдоль вековой ограды Ханского дворца и раскроете историю древнейших построек города: хамама «Сары-Гюзель» и мавзолея «Эски-Дюрбе». Кроме того, осмотрите усыпальницу 18 века дюрбе Диляры-бикеч и услышите предание о прекрасной княжне и фонтане Сельсебиль, вдохновившем Пушкина на создание поэмы «Бахчисарайский фонтан».

Дом-музей художницы и не только

Мы расскажем о замечательной московской художнице Нагаевской, запечатлевшей в своих работах живописные окрестности Бахчисарая, осмотрим ее дом-музей и репродукции картин. А также вы посетите руины старинного армянского храма 16 века, увидите чудесный фонтан Бурма-Чешме и памятник-часовню Архангела Михаила, воздвигнутый в честь защитников Севастополя времен первой обороны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
недалеко от Ханского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Эльмира
Эльмира
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльмира. Я работаю библиотекарем в селе Соколиное более 25 лет, занимаюсь краеведческой работой. С удовольствием познакомлю вас с Бахчисараем и нашим селом.
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11 реальных отзывов от туристов

С
23 окт 2021
Пишу второй раз, почему-то удалили мой первый отзыв. 4 звезды.
Спасибо за экскурсию. Гид милая девушка, обладающая обширными знаниями, отвечает на все вопросы. В принципе дала понять о былом величии города. Может немного не хватало задора и каких-нибудь баек) А так в целом очень познавательно и интересно.
У
21 окт 2021
Экскурсию проводила гид Мария. все очень понравилось. было интересно, весело и познавательно. спасибо Марии за чудесный день!
М
18 окт 2021
Это было моё первое посещение Бахчисарая и благодаря экскурсоводу Марии, он предстал передо мной во всей своей красе - узкие древние улочки, величественный Ханский дворец, совершенно непостижимые пейзажи окружающих Бахчисарай гор и вид на город со скал. Всегда видно, когда экскурсовод искренне любит город, о котором рассказывает. Маша глубоко погружена в историю этого города, проводит свои изыскания в исторически паутинах времен. Спасибо ей за профессиональный, построенный на интересах экскурсанта рассказ и горящие глаза с очаровательной улыбкой. Обязательно вернусь сюда!
А
1 окт 2021
В Бахчисарае были впервые. Хотели познакомиться с местом. С помощью этой экскурсии нам это удалось. Спасибо экскурсоводу Марие за очень интересную и необычную подачу экскурсии. Прошли «нетуристическими» тропами, узнали интересные факты и легенды. Рекомендуем!
Н
30 сен 2021
Большое спасибо, за прекрасно проведённую экскурсию. Гид Мария, чудесная рассказчица, отлично знающая историю родного края. Очень познавательная экскурсия, сочетающая в себе приятную прогулку с интересным рассказом о истории этого очаровательного места.
И
27 сен 2021
Выше всяческих похвал! Мария прекрасна: знания, навыки, обаяние, красота! После экскурсии осталось приятное послевкусие. Мы будем помнить чудесный Бахчисарай, стремиться сюда, остались ещё места, которые хочется посетить.
Е
21 сен 2021
Великолепный город! Великолепный гид! Огромное спасибо Марии за интересную и необычную экскурсию по Бахчисараю, по его укромным уголкам, крутым улочкам, неизвестным для нас местам! Она прекрасный профессионал, классный разказчик и чудесный, внимательный человек и патриот города и всего Крыма! Огромное спасибо Вам, Мария!
А
13 сен 2021
Супер!
М
12 сен 2021
Спасибо большое Марии. Были в сентябре в Крыму, заказали экскурсию по Бахчисараю частному гиду. Замечательная девочка Маша. Очень хорошо знает историю, не только своего края, можно задавать любые вопросы из истории древнего мира. Любит свою работу и заряжает своей улыбкой, увлекает в мир фактов и событий этого города. Желаем ей интересных открытий и встреч, успехов в делах!
Я
30 авг 2021
Спасибо за интересную экскурсию, необычные места и любовь к своему делу. Нам очень понравилась прогулка с Машей по Бахчисараю)
Т
15 авг 2021
Экскурсия в Бахчисарай очень понравилась! Экскурсовод Мария чудесная, очаровательная девушка! Провела нас по очень красивым местам и преподнесла город с наилушей его стороны! Прекрасно знает историю города, рассказала интересные легенды, познакомила ближе с исламской религией. Время пролетело незаметно в обществе Марии. Бахчисарай и Мария навсегда остались в наших сердцах!

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