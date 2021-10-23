Что вас ожидает

Прогулка по местам, где живет история

Вы увидите старинную мечеть Тахталы-Джами, воздвигнутую по велению принцессы из рода Гиреев. Прогуляетесь вдоль вековой ограды Ханского дворца и раскроете историю древнейших построек города: хамама «Сары-Гюзель» и мавзолея «Эски-Дюрбе». Кроме того, осмотрите усыпальницу 18 века дюрбе Диляры-бикеч и услышите предание о прекрасной княжне и фонтане Сельсебиль, вдохновившем Пушкина на создание поэмы «Бахчисарайский фонтан».

Дом-музей художницы и не только

Мы расскажем о замечательной московской художнице Нагаевской, запечатлевшей в своих работах живописные окрестности Бахчисарая, осмотрим ее дом-музей и репродукции картин. А также вы посетите руины старинного армянского храма 16 века, увидите чудесный фонтан Бурма-Чешме и памятник-часовню Архангела Михаила, воздвигнутый в честь защитников Севастополя времен первой обороны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.