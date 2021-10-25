Что вас ожидает

Многогранный Бахчисарай

Вы проедете по плато внутренней гряды Крымских гор, прикоснетесь к Бахчисарайским сфинксам и увидите Ханский дворец — первую резиденцию крымских ханов. А также осмотрите древнее караимское кладбище и пещерный город Чуфут-Кале. Оцените ущелье Марьям-дере и услышите историю Свято-Успенского монастыря VIII века. Кроме того, мы заедем на пять труднодоступных смотровых площадок с прекрасными видами Бахчисарая и окрестных долин.

Погружение в прошлое

Бахчисарай — небольшой живописный городок с многовековой историей. Я расскажу о нем много интересных фактов: кто и когда основал здесь первые поселения, почему люди выбрали для жизни столь труднодоступное место, кто такие караимы и где их можно сегодня встретить. Поговорим мы и о феномене пещерных городов: когда их начали возводить, в чем особенности их структуры и почему Чуфут-Кале просуществовал дольше своих аналогов.

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