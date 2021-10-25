Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»

Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и фантастические виды за 1 день

5
100 отзывов
На подготовленном внедорожнике мы отправимся исследовать Бахчисарай и его живописные окрестности.

Вы полюбуетесь ущельями, зелеными долинами и величественной главной грядой Крымских гор.

Раскроете секреты загадочных пещерных городов, оцените роскошный Ханский дворец, осмотрите знаменитый Свято-Успенский монастырь и узнаете о жизни караимов.
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»

Что вас ожидает

Многогранный Бахчисарай

Вы проедете по плато внутренней гряды Крымских гор, прикоснетесь к Бахчисарайским сфинксам и увидите Ханский дворец — первую резиденцию крымских ханов. А также осмотрите древнее караимское кладбище и пещерный город Чуфут-Кале. Оцените ущелье Марьям-дере и услышите историю Свято-Успенского монастыря VIII века. Кроме того, мы заедем на пять труднодоступных смотровых площадок с прекрасными видами Бахчисарая и окрестных долин.

Погружение в прошлое

Бахчисарай — небольшой живописный городок с многовековой историей. Я расскажу о нем много интересных фактов: кто и когда основал здесь первые поселения, почему люди выбрали для жизни столь труднодоступное место, кто такие караимы и где их можно сегодня встретить. Поговорим мы и о феномене пещерных городов: когда их начали возводить, в чем особенности их структуры и почему Чуфут-Кале просуществовал дольше своих аналогов.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего числа человек: мы с удовольствием предоставим вам любое нужное количество внедорожников, чтобы все уместились с комфортом
  • Входные билеты не включены в стоимость:
    — Чуфут-Кале: 200 руб. взрослые, 150 руб. пенсионеры, дети до 16 лет бесплатно
    — Ханский дворец: 300 руб. взрослые, 250 руб. пенсионеры, дети до 16 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я родился и вырос в Бахчисарае. С радостью покажу древние пещерные города и другие живописные места Крымского полуострова. Все заказы выполнить в одиночку невозможно, поэтому периодически экскурсии проводит мой друг детства и по совместительству водитель-гид Владимир. Ждем вас!
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100 реальных отзывов от туристов

С
25 окт 2021
Так рада, что мы заказали эту экскурсию! Сергей общительный и вежливый, рассказал всю историю города с древнейших до современных времен, поведал легенды, интересные факты, ответил на супер рандомные вопросы о флоре и фауне, везде всё показал, объяснил, отвёз на лучшие точки, помог с фотографиями, раздел советы, что ещё можно посмотреть, куда сходить, где покушать и какое такси вызвать. Это были супер яркие и насыщенные четыре часа, полные красивейших гор, приятного рассказа и слегка экстремальной поездки по горным дорогам. Спасибо большое за такой опыт!
О
21 окт 2021
Были на экскурсии с Сергеем 20 октября. Получили огромное удовольствие от путешествия. Прекрасный маршрут экскурсии, отличный транспорт, профессиональное вождение и знание Сергея истории Бахчисарая. Всем рекомендую!
И
17 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут. Виды потрясающие. Сергей хороший рассказчик. Однозначно рекомендую.
Н
14 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. Сергей хороший рассказчик и отличный водитель. Его тюнингованный для бездорожья Pajero Sport выше всяких похвал. Сергей за 4 часа так интересно показал нам Бахчисарай и окрестности, что мы решили вернуться ещё раз.
В
12 окт 2021
Прекрасная экскурсия с замечаткльным гидом, который очень любит свой край. Однозначно рекомендую!
Д
5 окт 2021
Все просто замечательно. Были на экскурсии 05.10.2021. Маршрут составлен просто замечательно. Завораживающие виды на Бахчисарай и окрестности, дополненные комментариями Сергея. Очень хорошая машина в плане комфортности передвижения плюс очень профессиональное вождение, учитывая сложный рельеф местности. Также важно, что Сергей один из немногих гидов, кто после посещения пещерного города Чуфут-Кале отвозит вас на место встречи к Ханскому дворцу. Лично наблюдали как большинство туристов спускались оттуда обратно пешком, что после насыщенной экскурсии, на мой взгляд лишнее))) Рекомендую всем кто хочет с комфортом ознакомиться с красотами Бахчисарая и его окрестностями, воспользоваться услугами Сергея.
С
29 сен 2021
Мы были на экскурсии 20 сентября, накануне прошел дождь, но это нам совершенно не помешало.
Л
27 сен 2021
Были на экскурсии по Бахчисараю и окрестностям с гидом Сергеем. Отличная экскурсия, масса впечатлений! Сергей показал нам потрясающие природные красоты, очень интересно рассказывал
А
25 сен 2021
Организация просто супер, Сергей прекрасный рассказчик и действительно знаток своего края! Было интересно, познавательно, комфортно и весело. Все наши пожелания были учтены. )
Е
25 сен 2021
Остались очень довольны как туром (невероятно красивые видовые площадки, на которых хватило время и на рассказ, и на фото, и на полюбоваться), так и гидом. Сергей рассказывает с одной стороны просто и понятно, но вместе с этим видна приличная историческая база. Прекрасно ориентируется в миллионе местных тропинок, которые далеко не так просты, как просто наш гид в них маневрировал:) в Чуфут-Кале спросил, хотим ли мы спуститься самостоятельно (нет 😄): было видно, что открыт к коректировкам маршрута - нужно только уточнить. Всегда получала удовольствие от экскурсий, где видно что гид знает и любит свое дело - Сергей оказался именно таким, за что ему большое спасибо!
М
24 сен 2021
Нашем гидом был Сергей. Рассказывал очень интересно, показал город, рассказывал о его истории, мы любовались прекрасными видами, которые открывались нам со смотровых площадок, узнали много нового. Спасибо за интересную экскурсию, замечательно проведённое время. Будем рекомендовать всем знакомым обращаться к вам и Сергею.
А
23 сен 2021
Очень понравилась Экскурсия с Сергеем.
Комфортабельный автомобиль - вездеход:)
Красивые виды Бахчисарая и запоминающиеся рассказы. Рекомендую!
И
21 сен 2021
Были на экскурсии в сентябре, когда купальный сезон завершен.
Для хождения по горам самое, на наш взгляд, подходящее время.
Оценили качество машин, на которых проводился тур, это не маловажно, для экстремальных дорог.
Зарядились положительными эмоциями. Нам не хватило времени в Чуфут-Кале. Другим было излишне. Мы бы предложили включить опцию спуск из Чуфут-Кале самостоятельный (ногами).
Думаем, это часть групп оценят.
Спасибо Сергею и Евгению за проведенную экскурсию! Направим к вам друзей.
Людмила
20 сен 2021
Замечательная, содержательная экскурсия. Сергей прекрасный рассказчик, ответил на все интересующие вопросы.
Чувствуется профессиональный подход- от подачи исторических фактов, до профессионального вождения автомобиля. В экстремальных условиях дождя, на крутых склонах прекрасно справился.
Г
19 сен 2021
Спасибо Сергею за экскурсию! Проведена профессионально и познавательно, с любовью к родному городу!
Ещё 85 отзывов

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