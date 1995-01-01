Еще несколько необычных экскурсий в Бахчисарае

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Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая

Посетить пещерные города и монастыри и насладиться видами с лучших смотровых площадок

Муззафар
Муззафар – Гид из Бахчисарая
Вокруг Бахчисарая находится целая россыпь необычных мест с богатой историей 📖.

Вы исследуете древний город-крепость Чуфут-Кале, рассмотрите высеченный в скале Свято-Успенский монастырь и посетите Бисерный храм.

А я расскажу, как возводились пещерные города, что позволило им сохраниться до наших дней и кто в них жил и живет.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы погуляете по скалистым склонам средневекового города-крепости Чуфут-Кале, услышите о крымской правительнице Джанике и представите, как местные ханы боролись на этих землях за независимость от Золотой Орды. А также заедете в пещерный монастырь Качи-Кальон и узнаете, как и когда его построили и кто в нем жил. Кроме того, посетите старинный Свято-Успенский монастырь и заглянете в необычный скит Святой Анастасии, искусно украшенный бисером.

Крым с высоты
Окрестности Бахчисарая славятся не только пещерными городами и монастырями, но и шикарными смотровыми площадками. Вы подниметесь на пять из них и насладитесь видами на Ханский дворец, долину реки Кача, Алимову балку и всю гряду Крымских гор ⛰️. А я расскажу историю 📖 этих мест и поделюсь интересными фактами о традициях, природе, культуре и менталитете нашего чудесного края.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Чуфут-Кале не включены в стоимость — 200 рублей взрослые, 100 рублей дети.

Начало и место завершения
🚩 у кафе Девлет-сарай
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Муззафар
Муззафар
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Муззафар, я провожу экскурсии по Бахчисараю и окрестностям уже три года. С радостью раскрою для вас красоту Крымского полуострова и расскажу о нем нескучные факты.
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