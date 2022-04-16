Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»

Погулять по горным тропам, посетить пещерный монастырь Челтер-Коба и увидеть руины древней крепости

Индивидуальная
Приглашаю совместить приятное с полезным: несложный горный трек и новые знания о далеком прошлом Крыма! Мы пройдем по холмам и лесам восемь километров, наслаждаясь чистым воздухом, ароматом цветов и окружающими идиллическими ландшафтами.

Поднимемся на мыс Бурун-Кая в форме утюга, исследуем лабиринты пещерного монастыря и оценим загадочную Сюйреньскую крепость.
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вдогонку за убегающим прошлым

Мы поговорим о загадочном средневековом Крыме, не нашедшем отражения в письменных источниках. Все наши знания о нем — это раскопки археологов и редкие записки иностранных путешественников. Кто строил дошедшие до наших дней пещерные крепости и храмы? Как жили в них люди и чем они занимались? Это все мы обсудим, гуляя по живописным горно-лесным тропам.

Сюйреньская крепость и пещерный монастырь

Вы увидите высеченную в скале старинную винодельню, посетите действующий пещерный монастырь Челтер-Коба и оцените руины таинственной Сюйреньской крепости. А также пройдете по остаткам древней дороги к мысу Бурун-Кая, с которого открываются фантастические виды на Бельбекскую долину и Крымские горы. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь интересными фактами об этих местах.

Организационные детали

  • Трансфер из Бахчисарая до стартовой точки похода и обратно включен в стоимость
  • В путешествии вас будут сопровождать 2 человека: гид и инструктор-проводник
  • Экскурсия подойдет тем, кто любит ходить пешком и не боится высоты
  • Протяженность маршрута — 8 км, перепад высоты — около 250 метров
  • Треккинговые палки предоставляются

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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