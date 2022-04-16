Что вас ожидает

Вдогонку за убегающим прошлым

Мы поговорим о загадочном средневековом Крыме, не нашедшем отражения в письменных источниках. Все наши знания о нем — это раскопки археологов и редкие записки иностранных путешественников. Кто строил дошедшие до наших дней пещерные крепости и храмы? Как жили в них люди и чем они занимались? Это все мы обсудим, гуляя по живописным горно-лесным тропам.

Сюйреньская крепость и пещерный монастырь

Вы увидите высеченную в скале старинную винодельню, посетите действующий пещерный монастырь Челтер-Коба и оцените руины таинственной Сюйреньской крепости. А также пройдете по остаткам древней дороги к мысу Бурун-Кая, с которого открываются фантастические виды на Бельбекскую долину и Крымские горы. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь интересными фактами об этих местах.

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