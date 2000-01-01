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Легенды Алимовой балки

Фирсова Н.
Фирсова Н. – Гид из Бахчисарая
Алимова балка место интересное как своей историей 📖, так и легендами.

Тут причудливо сплелись и быль, и мистика.

Ведь на небольшом участке находятся: поклонный камень, стоянка древнего человека, родник с живой водой и пещера разбойника Алима.

Чуть выше — дольмены (таврские ящики).

И совершенно потрясающие виды на Качинскую долину.

Каменный хаос поросший тисами и можжевельниками.

Все это вы увидите в формате однодневного тура.

Маршрут можно провести как полный, с выходом в Малое Садовое, так и по сокращенному варианту, который включает в себя экскурсию ⛳ по Алимовой балке и подъем на смотровую площадку.

Второй вариант целесообразен, если мы на машине.
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Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки

Что вы увидите

  • Алимова балка
Что вас ожидает:• Красивый однодневный маршрут;
  • Совершенно потрясающие виды;
  • Возможен выезд на рассвет или ночевка на оборудованной стоянке — в этом случае поездка оплачивается как двухдневный тур (стоимость участия *2) — при бронировании учитывайте это, а ещё лучше, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Экскурсионная программа:

    8:30 — Встреча группы на АС Западная
    Встречаемся на автостанции Западная. Дальше по желанию — заказываем машину или садимся в автобус на Синапное.
    10:00 — Выход на начало тропы
    Начало экскурсии 🧭 в Алимовой Балке.
    11:30 — Обед на смотровой площадке
    Отдых и обед перед началом второй части маршрута.
    12:00 — Тропа на Малое Садовое
    После обеда выходим на красивую тропу, по которой мы попадем в поселок Малое Садовое.
    15:40 — Окончание маршрута в поселке Малое Садовое
    Выходим в Малое Садовое, отсюда можно или уехать автобусом, или вызвать машину в сторону Симферополя или Бахчисарая (если мы по какой-то причине не уложились по времени)Aлимова балка — легендарное ущельеНаходится оно около поселка Баштановка. Поговаривают, что тут жил крымский Робин Гуд. Разбойник Алим, имя которого и получила эта местность. Протяженность Алимовой балки достигает 3, 2 км, а ширина в устье составляет примерно 320 м., дальше балка сужается, а в верхней своей части распадается на два оврага Биринджи-Качедже и Экинджи-Качедже. В переводе с крымскотатарского Биринджи — второй, а Экинджи — первый, как видно, с названиями особенно не заморачивались, первый овраг и второй овраг. А так как Дере переводится, как балка, то тут уж простая логика подсказывает, что Качедже ни что иное, как разлом или ущелье. Но вообще есть смысл поймать крымского татарина и задать ему вопрос. Итак, с названиями разобрались, что дальше?Алимова балка — место силыСовременные маги и чародеи считают, что Алимова балка это место силы, в котором можно вернуть себе равновесие как в физическом, так и в астральном плане. Легенд на самом деле про ущелье чуть ли не больше, чем про более известный Храм Солнца в Ласпи. Вообще, в небольшом по размерам урочище и в самом деле сосредоточена масса занимательных мест. Так, в верховьях оврага Качедже-Дере остались дольмены (таврские ящики) — места захоронения тавров. Для каждого рода (семьи) у тавров был свой ящик для погребения. Правила такие были. Так что идея семейных склепов и подхоронений ни разу не нова. Кроме таврских ящиков на тропе при должном внимании можно увидеть Язлы-Таш — «камень с надписями», он же Тамга-Таш, — «камень с тамгами». С легендами о разбойнике связаны Алимов навес и Алимова пещера. Навес ни что иное, как стоянка древнего человека, естественное укрытие под скалой от непогоды и дождя. Легенды Алимовой балкиМистики считают, что дух разбойника Алима, который грабил богатых и раздавал награбленное бедным, до сих пор обитает в этих краях. Потому пройти балку целиком и не вляпаться в неприятности может только тот, кто чист душой и помыслами. Иначе баста, карапузики. Минимум плутанете, максимум пропадете (совсем). К слову, именно здесь часть трещин замурована — пропадали видать часто. Так что выбирайте гида правильно, чтобы он и вас вывел, и сам не пропал. С предоплатой. Язлы-Таш (Тамга-Таш) неприметный камень. Полагают, что это вообще поваленный менгир (но это не точно). С одной стороны на камне стоят отметины — тамги. Предание же гласит, что кто найдет этот камень тому ничего не будет скоро мироздание дарует счастье, богатство и все-все-все. Вообще, материальные и духовные блага вроде безбедной жизни, хорошей жены и послушных детей (это цитата).
    К слову, камней, да еще и поваленных, в балке хватает. Найти нужный можно, но только если очень внимательно искать, и знать где. Поскольку находили похоже не все, легенду дополнили уточнением: не всем открывается, только достойным. В ущелье есть два источника, Алим-коба-чокрак (источник Алима, ближе к Алимовой пещере), и Качнедже (верхний и нижний). Считается, что из этих источников течет «живая вода». Тут же находится и скала исполнения желаний. Узкая трещина, пройти по которой смогут только сильные духом. Но каждому прошедшему гарантируется, что загаданное в разломе исполнится. История 📖 (быль) Алимовой балкиСуществует реальный исторический персонаж, Алим Айдамах, батрак, уличенный в неповиновении (тут истории разные, от мелкого воровства до попыток соблазнения дочери хозяина) и сосланный в солдаты. Согласно условиям, какое-то время Алиму нужно было за провинность отслужить, а после он мог вернутся в родной город 🏙️. Но когда срок подошел, в возвращении ему отказали. Вот с этого момента и началась история Крымского Робин Гуда, который вершил свой честный суд, помогал бедным и грабил богатых. Поймать его само собой не выходило, потому как у татар он был чуть ли не национальный герой. А в дебрях Крыма отловить одиночку, заранее оповещенного об облаве, не реально. Вот такое интересное место есть недалеко от поселка Баштановка. Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
    Что входит
    • Сопровождение гида
    • Чай из горных трав/кофе, фрукты (сухофрукты).
    Что не входит
    • Медицинская страховка
    • Трансфер из Симферополя — 2000 руб.
    • Трансфер из Севастополя — 3000 руб.
    • Трансфер из Бахчисарая — 1000 руб.
    Начало и место завершения
    🚩 Уточните после бронирования
    Легенды Алимовой балки
    Легенды Алимовой балки
    Легенды Алимовой балки
    Легенды Алимовой балки

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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    Фирсова Н.
    Фирсова Н.
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