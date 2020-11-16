18 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Доброжелательный табун

Наши лошади имеют только положительный опыт общения с человеком, поэтому они любопытные, открытые и добрые. У них лучшие условия жизни, они воспитанные, безопасные и весёлые. В табуне есть и мудрые лидеры, и озорная молодёжь, и высокоинтеллектуальная арабская лошадь. Маленькая пони обожает детей, а крупный конь украинской породы очаровывает всех своим артистизмом. Наш девиз: без уздечки, без боли, без средств принуждения. Коммуникация только на взаимном доверии и дружбе!

Погружение в мир лошадей

Мы откроем секреты, как стать настоящими другом для лошади, расскажем об их жизни, повадках и характерах. Вы увидите, как они общаются между собой, как совершенно свободно выполняют просьбы людей и делают трюковые элементы. Во время обучения верховой езде (без седла и в седле) изучите правильную посадку и тонкости баланса. Освоите язык лошадей, выполните несколько упражнений, чтобы научиться вести обоюдно приятный диалог. И в результате осознаете, насколько сильным инструментом самопознания 🎓 может быть это общение, ведь глаза коня — едва ли не самое честное зеркало, в котором можно увидеть свое отражение.

Чаепитие и отдых на природе

Встреча пройдет на красивом лугу у реки Кача. Тёплый шатер с печкой позволит укрыться от капризов погоды в холодное время года. А прохлада реки и тенистые берега летом защитят от жары. В шатре вы сможете с комфортом разместиться, помыть руки и попить ароматный чай со сладостями, которые мы для вас с радостью приготовим.

Кому подходит экскурсия ⛳

Пройти мастер-класс могут дети от пяти лет и взрослые любого возраста.

Организационные детали