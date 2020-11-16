18 отзывов оставили туристы

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Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми

Нечто большее, чем верховая езда... Выйти на иной уровень понимания и чувствования животных

5
18 отзывов
Владимир и Элина
Владимир и Элина – Гид из Бахчисарая
Всего в получасе езды от Бахчисарая, в поселке Синапное, живем мы и наш дружный табун — пять лошадей и маленький пони.

Идея мастер-класса — не просто покататься, а научиться тонкому искусству взаимодействия с животными, открыть мощный инструмент самопознания 🎓 и встретиться с по-настоящему счастливыми лошадьми.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 960 ₽ за человека

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Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми

Что вас ожидает

Доброжелательный табун
Наши лошади имеют только положительный опыт общения с человеком, поэтому они любопытные, открытые и добрые. У них лучшие условия жизни, они воспитанные, безопасные и весёлые. В табуне есть и мудрые лидеры, и озорная молодёжь, и высокоинтеллектуальная арабская лошадь. Маленькая пони обожает детей, а крупный конь украинской породы очаровывает всех своим артистизмом. Наш девиз: без уздечки, без боли, без средств принуждения. Коммуникация только на взаимном доверии и дружбе!

Погружение в мир лошадей
Мы откроем секреты, как стать настоящими другом для лошади, расскажем об их жизни, повадках и характерах. Вы увидите, как они общаются между собой, как совершенно свободно выполняют просьбы людей и делают трюковые элементы. Во время обучения верховой езде (без седла и в седле) изучите правильную посадку и тонкости баланса. Освоите язык лошадей, выполните несколько упражнений, чтобы научиться вести обоюдно приятный диалог. И в результате осознаете, насколько сильным инструментом самопознания 🎓 может быть это общение, ведь глаза коня — едва ли не самое честное зеркало, в котором можно увидеть свое отражение.

Чаепитие и отдых на природе
Встреча пройдет на красивом лугу у реки Кача. Тёплый шатер с печкой позволит укрыться от капризов погоды в холодное время года. А прохлада реки и тенистые берега летом защитят от жары. В шатре вы сможете с комфортом разместиться, помыть руки и попить ароматный чай со сладостями, которые мы для вас с радостью приготовим.

Кому подходит экскурсия ⛳

Пройти мастер-класс могут дети от пяти лет и взрослые любого возраста.

Организационные детали

  • До поселка Синапное вы добираетесь самостоятельно
  • Чаепитие и все компоненты мастер-класса включены в стоимость
  • Продолжительность экскурсии 🧭 зависит от количества человек в группе и составляет около 3 часов
Начало и место завершения
🚩 в посёлке Синапное
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир и Элина
Владимир и Элина
Мы семейная пара — Элина и Владимир, живём в Горном Крыму, переехали сюда из больших городов. По образованию Элина художник и фотограф, Владимир — биолог, научный сотрудник. Мы занимаемся лошадьми уже 10 лет и научились настоящей дружбе и правильному взаимодействию с лошадью. Принципиально не применяем уздечек и других средств принуждения. Наша миссия: быть проводниками в тонкий мир лошадей. В компании пяти лошадей и маленькой пони мы устраиваем мастер-классы, на которые вас с радостью и приглашаем!
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18 отзывов оставили туристы

16 ноя 2020
Это был не первый мой опыт экскурсий с лошадьми, но самый потрясающий из всех. Мне очень понравился формат взаимодействия с животными, совершенно не так, как обычно происходит. Общение с красивыми, ухоженными лошадьми, действительно дружелюбными, свободными и очень общительными, оставило после себя огромное количество позитивных впечатлений и эмоций. Большое спасибо Владимиру за такой замечательный жизненный опыт!
14 сен 2020
Владимир хороший рассказчик, гостеприимный хозяин и знаток лошадей. ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ИСТОРИИ. За нашу короткую поездку по Крыму мы посетили несколько экскурсий, но больше всего увлекательных фактов я запомнила и переосмыслила именно с этого мастер-класса. ГОСТЕПРИИМСТВО. Мы приехали к Владимиру сразу из аэропорта, поэтому наш мастер-класс начался с чаепития и угощения местными вкусностями. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ УРОК ОБЩЕНИЯ С ЛОШАДЬМИ. Мы действительно много всего попробовали, за 3 часа по очереди проделали несколько упражнений на взаимодействие с лошадьми, наблюдали за их поведением. Владимир был по-хорошему настойчив и в каждом упражнении добивался, чтобы мы увидели реакцию лошади и получили желаемый результат. Я не буду подробно рассказывать про практики и упражнения, пусть они останутся приятным сюрпризом для новых гостей этого места. Меня до сих пор удивляет, как спустя несколько часов лошади начали прислушиваться к нам, незнакомым людям, и выполнять наши просьбы-команды без принуждения и прикорма. Было ценно увидеть, как лошади существуют в согласии с человеком и начать лучше понимать их язык взаимодействия. Владимир, спасибо вам за этот уникальный опыт!
14 сен 2020
есть такой вид отдыха в Крыму - общение с домашними лошадьми. они живут в свободном доступе, ходят без уздечки и седла и общаются с людьми как друзья. сегодня мы побывали на таком мастер-классе. нам рассказали и показали, как не принуждая лошадь, научить ее выполнять твои просьбы. не команды, а просьбы. и это очень круто!!! каких-то 1, 5-2 часа и лошадь с тобой на одной волне. или ты с ней. а еще они умеют читать мысли. я в этом тоже убедилась, говоря ей мысленно: сделай шаг назад и она делала!!! впечатления - незабываемые!!! это просто фонтан эмоций!!! а еще, когда едешь на лошади без седла, то включается момент доверия животному и всему миру в целом. я смогла закрыть глаза, довериться животному и Владимиру и почувствовать как мы с лошадью слились воедино. в этот момент я расслабилась и просто получала удовольствие от процесса и от общения с лошадью. благодарю Владимира и Элину за эти супер эмоции, которые останутся со мной на всю жизнь!!!
9 сен 2020
Самая лучшая экскурсия! Обратите внимание, это не прокат лошадей. За прокатом не сюда. Здесь учат именно общаться и любить лошадей, взаимодействовать с ними без какого-либо принуждения. Нам с сыном очень понравилось! Всем рекомендую.
31 авг 2020
Это незабываемые впечатления! Мы были семьей с ребёнком 6 лет. Я боялась лошадей всю жизнь, восхищаясь издалека, но ни разу даже не потрогав ни одну :( Супруг регулярно занимался в детстве верховой ездой, а сын это просто маленький любопытный человек, с восторгом вопящий «Лошадкиии!» всегда, когда видит лошадь. И мы все получили совершенно уникальный опыт благодаря Владимиру и Элине, каждый - свой! А для меня это был первый, колоссальный шаг вперёд, навстречу этим удивительным животным, я считаю, нам с сыном повезло больше всех, тк у нас не было опыта другого общения, основанного на грубой силе и подавлении. Сложно описать словами тот уровень взаимопонимания между человеком и лошадью, к которому нам удалось прикоснуться и, это совершенно невероятно, но и немножко научиться! Приятным бонусом оказался факт, что у ребят своя пасека, они собирают травы, делают натуральную косметику и продукты. Элина расписывает одежду. Все очень вкусно, ароматно, красиво и доступно! Дома пили чай из заботливо собранных и высушенных солнцем Крыма трав, вспоминая этот чудесный день! Мы очень рекомендуем этот мастер-класс (скорее, очень концентрированный жизненный опыт), он перевернёт ваше отношение к лошадям, к природе и, в чем-то, обязательно к себе. Спасибо огромное Владимиру с Элиной, человеческие слова не передают нашу благодарность!
22 авг 2020
Была на мастерклассе с двумя детьми дочке 16 и сыну 12 лет. Сын всю дорогу ныл, что ему туда не надо, что он лошадей боится и кататься на них не хочет. Через полчаса после начала, его уже было не узнать, в конце он был просто в восторге и говорил, что это лучший день в его жизни. После этого занятия смотришь на лошадей другими глазами, Всем рекомендую посетить, с детьми особенно.
19 авг 2020
Здравствуйте! Дочка (7 лет), любительница животных, мечтает: вот бы мне познакомиться с лошадьми, погладить их, а не просто прокатиться. И вот отдыхая в Крыму, я ищу куда бы съездить, чтобы без шума, поближе к природе. (отдыхали в г. Саки). Пролистывая рекламу в Интернете, нахожу этот мастер-класс общения с лошадьми. Выбирать дату и время, бронировать и вносить предоплату очень удобно, всё чётко. Дорога до места не гладкая конечно, небольшие подъемы в гору, но добраться абсолютно реально, не заблудишься. Место проведения мастер-класса Очень понравилось. Тот, кто ищет тишины и умиротворения - оценит! Даже в очень жаркий день, там есть тень, рядом лес и горная маленькая речка. "Вожак" лошадей Владимир очень интересно рассказал о лошадях. А потом началось само общение с лошадьми под руководством Владимира. Мы их гладили, чесали, водили. В конце прокатились. Дочери Очень понравилось, сбылась её мечта. У неё там появилась любимица, лошадь Дэйзи. Впечатления очень приятные. Всем, кто неравнодушен к природе, животным, хочет забыться на время о городской суете, рекомендую!
10 авг 2020
К лошадям отправили детей. Их встретил Владимир. Своим видом он сразу расположил к себе, видно было, что это не работа для него, а жизнь. Детей отпустили с чистым сердцем. После 3, 5 часов эмоций было через край! Дети в восторге от Владимира и его супруги, от их образа жизни и отношения к лошадям и природе вообще. Им не только рассказали много интересного о жизни животных, но и дали почувствовать себя одним целым с этими животными, а ещё напоили вкусным чаем. Девчонки были очень рады, что из десятка предложений мы выбрали именно эту экскурсию.
2 авг 2020
Всем, кто как мой муж боится или не доверяет лошадям, всем, кто как моя сестра просто хотела покататься и всем кто хотел именно общения и контакта с лошадьми рекомендую именно Владимира и Элину. Эти люди настолько погружены в тему, настолько уважительно относятся к лошадям, что это поражает. Нигде не видела такого отношения к ним. Лошади не пахнут, так как они не стоят в стойлах, а бегают на воле. Коняшки настолько красивы и упитанны, что не сомневаешься что к ним относятся просто прекрасно. На экскурсии были в роли вожака, давали лошадям команды, которые те выполняли без принуждения и применения болевых методов. Каждый из нас вынес из этой экскурсии очень много нового, теперь не хочется идти в обычные конюшни где делают лошадям больно. Так как мы увидели прекрасный пример взаимодействия с ними без уздечки и хлыста. Желаю ребятам дальнейшего совершенствования в своей профессии!По-больше бы таких людей ! А коняшкам здоровья!
2 авг 2020
В связи с закрытием границы, проводим это лето в Крыму. На пляже сидеть 2 месяца скучно, поэтому решили поездить и посмотреть Крым. Но экскурсии и поездки приходится выбирать с учётом того, чтобы было интересно детям. Так как в их возрасте вряд ли их заинтересуют дворцы и дегустация вин. Детям 8-6-6. Поэтому случайно увидев эту экскурсию, сразу поняли, что это будет нам всем интересно. Смущало только то, что давольно далеко от нас (мы в Евпатории), а так же то, что отношение к лошадям у нас всех ( и взрослых и детей), было настороженное. Но решили рискнуть - и не пожалели!!! Не смотря на нелёгкий путь, мы нисколько не пожалели, что поехали и посвятили этому день! Это была одна из самых запоминающихся и очень необычных экскурсий. Владимир и Элина прекрасные и очень гостеприимные люди. Они столько интересного рассказали о жизни своих подопечных лошадок, что даже дети слушали с интересом и не отвлекались. Мы провели вместе с ними почти 5 часов. За это время научились не только понимать поведение лошадей по разным признакам, но и общаться с этими удивительными животными по средствам ласки, а не дрессировки. Владимир знает о повадках лошадей все, и его подход к общению с ними просто поразительный, необычный, и в то же время очень естественный. Но что самое удивительное и ценное было для меня - так это то, что буквально через 10-15 минут дети напрочь перестали бояться лошадей, уже активно их чесали и гладили, водили по полю и катались верхом!!! Владимир очень интересно и доходчиво объяснял, как надо следить за реакцией лошади во время общения, чтобы понять что им нравится, а что не очень. Поэтому общение с этими сильными и прекрасными животными было совершенно безопасным. Элина приготовила для нас чудесным травяной чай, который оказался очень кстати, во время отдыха и обмена впечатлениями. Вообщем, это была одна из самых запоминающихся и насыщенных по впечатлениям и полученным знаниям экскурсия! И не смотря не нелёгкий путь - всем рекомендую провести удивительный день на необычном мастер-классе, особенно, если приехали отдыхать с детьми!!!
21 июл 2020
Ребята, если ну хоть когда-нибудь в жизни вы хотели контакта с этими удивительными животными, или у вас был неудачный опыт общения, - тогда вам сюда!!! У меня трое детей - 13, 17, 28 лет, - и все в восторге!!! В крупных городах ничего подобного вы не найдете, там всё жестко - уздечка, подковы, седло, хлыст... Основанное на лошадиной боли сомнительное удовольствие.. Здесь всё иначе! Добрые, умные, до не вероятности социальные животные сами! идут на контакт. Сказочному языку общения с ними учат ребята. Низкий им поклон за отношение, понимание, чуткость, энтузиазм! Здоровья этой удивительной группе и всех благ!!! Настоятельно рекомендую всем возрастным категориям!!!
21 июл 2020
Спасибо Владимиру и Элине! Дети получили незабываемые впечатления, которые после мастер-класса загорелись желанием продолжить общение с этими прекрасными животными!
12 июл 2020
Уникальный опыт действительно общения с лошадьми. Думаю, мастер-класс такого формата можно посетить только тут. Лошади счастливые, ухоженные и очень дружелюбные. И дети и взрослые остались в полном восторге. Большое спасибо Владимиру за незабываемые впечатления!
8 июл 2020
Интересная экскурсия, так много о лошадях я сразу не узнавала. Начинаешь видеть и понимать что все животные разные, со своим характером. Чудесное времяпрепровождение для семьи на природе. Моей дочери очень понравилось кататься на лошадях.
Alexey
6 июл 2020
Чудесная экскурсия! Невероятная, поистине уникальная возможность пообщаться с людьми, изменившими свою жизнь из-за любви к лошадям и много понять и почувствовать про самих лошадей. На экскурсии мы соприкоснулись с очень интересной философией взаимодействия человека и лошади: ненасильственного, дружеского контакта. Очень много узнали о поведении и психологии лошадей, о том, что для них важно, научились лучше их понимать, замечая эти детали. Это удивительно, но перед этой встречей я относился к лошадям с настороженностью, даже опасением, все-таки это сильное, мощное и тем самым немного опасное существо. А под конец экскурсии эти чувства трансформировались в интерес, доброжелательность, доверие и обожание :) Большое спасибо Владимиру и Элине за эту возможность!
Ещё 3 отзыва

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