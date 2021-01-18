25 отзывов оставили туристы

Увлекательное приключение и чарующие виды Вы прокатитесь с ветерком вдоль живописных рек и долин, наслаждаясь южной природой, изящными дворцами и загадочными древними постройками. В программе экскурсии:
Бахчисарайские сфинксы — колоссальные каменные глыбы, похожие на могучих истуканов. Вы услышите самые популярные версии происхождения сфинксов и раскроете их неофициальные имена.
Пещерный город 🏙️ Чуфут-Кале — родовая крепость известной крымской правительницы Джанике. Вы погуляете по скальным тропам и представите, как местные ханы боролись на этих землях за независимость от Золотой Орды.
Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов и единственный в мире образец крымскотатарской архитектуры. Вы погрузитесь в роскошный ханский быт и увидите фонтан ⛲ Слез, которому посвятил стихотворение Пушкин.
4 смотровые площадки — вы насладитесь с высоты видами на исторический центр Бахчисарая и величественные Крымские горы ⛰️.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ начинается в Бахчисарае, куда вы добираетесь самостоятельно любым удобным способом. Мы не организуем трансфер из других городов Крыма.
Экскурсия ⛳ завершится у Ханского дворца
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Ханский дворец — 300 рублей взрослые, 150 рублей пенсионеры и дети, Чуфут-Кале — 200 рублей взрослые, 100 рублей пенсионеры, дети бесплатно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности в пределах города Бахчисарая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша компания работает на туристическом рынке уже более семи лет и специализируется на джип-турах по самым живописным местам горного Крыма. Надеемся на скорую встречу с вами!
Потрясающий тур по живописным окрестностям Бахчисарая! Огромное спасибо Ивану и его команде! Тур совершенно не тривиальный, захватывающие виды, красивая природа. Очень рады, что смогли найти такой вариант для путешествия.
Татьяна
8 ноя 2020
6 ноября 2020 года вместе с Иваном совершили потрясающую поездку по живописным окрестностям Бахчисарая. Иван прекрасно знает историю города, пещерных городов, великолепно водит машину, старается максимально полно донести исторический материал, очень приятен с общении. Маршрут поездки хорошо построен, позволяет посмотреть за один день самые значимые достопримечательности Бахчисарая. Всем рекомендуем это маленькое путешествие вокруг старого крымского города, оно оставит незабываемые впечатления и восторг от созерцания красоты природы Крыма! Благодарим Ивана от всей души! Семья Пахомовых.
Наталья
22 окт 2020
Большое спасибо Ивану и Александру! Брали две поездки: первая с Александром на джипах по живописным окрестностям Бахчисарая и вторую с Иваном на Мангуп-кале. Нас было четверо, все в полном восторге! Драйв от путешествия зарядил положительными эмоциями надолго!!! Александр прекрасный рассказчик и сказочник, то как он умеет водить свой джип это надо прочувствовать, трудно передать эмоции! Иван прекрасный гид, очень увлекательно и интересно рассказал о Мангупе, видно, что глубоко интересуется историей, ответил на все наши каверзные вопросы. Рекомендую однозначно!
Наталья
21 окт 2020
Были вчера на экскурсии на джипе с Иваном! Невероятно захватывающая и комфортная поездка и интересное, душевное общение! Безумно рады, что нашли сервис с такими прогулками 😊
Софья
19 окт 2020
Большое спасибо Ивану за потрясающую экскурсию! Очень интересный рассказ об истории Бахчисарая и гор. Иван прекрасный рассказчик, хочется слушать и слушать. За дорогу на горы и заботу о пассажирах - отдельное спасибо.
Светлана
12 окт 2020
Добрый день! Были на экскурсии в Бахчисарае 02. 10. 2020 г. Я очень боюсь высоты- но все равно с удовольствием и хорошим настроением вспоминаю нашу поездку с Александром. Красивые виды, несколько экстремальная поездка на специально подготовленной машине, отличный водитель и хороший рассказчик с чувством юмора- вот, что ожидало нас на этой экскурсии! Спасибо за прекрасно проведенное время и удачи в новых походах!!!
Ольга
7 окт 2020
Спасибо большое Александру за интереснейшую экскурсию! Потрясающие виды, отличный сервис, увлекательная беседа! Рекомендую к посещению!
Павел
5 окт 2020
Отличная экскурсия, одна из лучших во время нашей поездки по Крыму. Виды потрясающие, мы даже представить себе не могли таких смотровых площадок. Искренне поражены мастерством Александра управлять джипом на скалистых дорогах. Очень понравилась его манера ведения экскурсии, стиль общения. В конце экскурсии Александр подвез нас к замечательному кафе Алия, за что ему отдельное спасибо! Нам очень все понравилось!
Наталья
4 окт 2020
Александр - профессиональный водитель, интересный рассказчик и просто приятный, веселый человек
Наталья
2 окт 2020
Впечатления об экскурсии очень яркие. Денису удалось раскрыть для нас Бахчисарай на все 360 градусов -и множество интересных и захватывающих мест, и большое кол-во исторических фактов. Большое спасибо за путешествие!
марина
19 сен 2020
Были на экскурсии с Александром, получили большое удовольствие. Посмотрели прекрасные виды Бахчисарая. Александр с большим чувством юмора и любовью к своему делу. Рекомендую всем.. Не пожалеете.
Татьяна
16 сен 2020
Добрый день. Экскурсия потрясающая. Водитель тоже. Спасибо
Денис
14 сен 2020
Отличное знание маршрута, прекрасное вождение по пересечённой местности, искрометный юмор, прекрасные виды, все супер! Единственное, хотелось бы пешую прогулку по Чуфут Кале увеличить до 2 часов, потому как за 1 час все обойти и посмотреть весьма сложно. Но в целом все очень понравилось !!!!
Евгения
10 сен 2020
В нашей жизни появились новые неизгладимое впечатления. Великолепные панорамы Бахчисарая и окрестностей! Есть желание вернуться сюда ещё раз.
Денис
9 сен 2020
Экскурсия была потрясающей: незабываемые пейзажи, крутые дороги и интересный рассказчик. Рекомендуем!!!