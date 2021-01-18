25 отзывов оставили туристы

Большое спасибо Ивану и Александру! Брали две поездки: первая с Александром на джипах по живописным окрестностям Бахчисарая и вторую с Иваном на Мангуп-кале. Нас было четверо, все в полном восторге! Драйв от путешествия зарядил положительными эмоциями надолго!!! Александр прекрасный рассказчик и сказочник, то как он умеет водить свой джип это надо прочувствовать, трудно передать эмоции! Иван прекрасный гид, очень увлекательно и интересно рассказал о Мангупе, видно, что глубоко интересуется историей, ответил на все наши каверзные вопросы. Рекомендую однозначно!