Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

Что вас ожидает

Пейзажи, которые запомнятся на всю жизнь

Вы посетите пещерный город Чуфут-Кале, основанный в 6 веке н. э. Увидите Ханский дворец и высеченный в скале Свято-Успенский монастырь. Подниметесь к Бахчисарайским сфинксам, с которых откроется отличный вид на историческую часть города. А также рассмотрите ландшафт крымских гор и самые высокие вершины полуострова.

Занимательные факты

Бахчисарай славится не только потрясающей природой, но и богатой историей. Вы узнаете, когда и кем он был создан, как стал столицей Крымского ханства и кто населял его на протяжении столетий. А также: в каких условиях возникали пещерные города, как жили в них люди и какие легенды с ними связаны. Я не буду перегружать вас информацией, расскажу действительно интересные факты и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно.

Организационные детали