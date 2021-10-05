Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

Джип-тур по столице Крымского ханства!

Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день

5
78 отзывов
Бахчисарай — кладезь необычных достопримечательностей, скрытых в объятиях потрясающей южной природы.

Вы проедете с ветерком по скалистым тропам, исследуете древний пещерный город Чуфут-Кале, увидите Ханский дворец и раскроете историю скального монастыря.

Подниметесь на 5 обзорных площадок и насладитесь захватывающими дух панорамами.
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Джип-тур по столице Крымского ханства!

Что вас ожидает

Пейзажи, которые запомнятся на всю жизнь

Вы посетите пещерный город Чуфут-Кале, основанный в 6 веке н. э. Увидите Ханский дворец и высеченный в скале Свято-Успенский монастырь. Подниметесь к Бахчисарайским сфинксам, с которых откроется отличный вид на историческую часть города. А также рассмотрите ландшафт крымских гор и самые высокие вершины полуострова.

Занимательные факты

Бахчисарай славится не только потрясающей природой, но и богатой историей. Вы узнаете, когда и кем он был создан, как стал столицей Крымского ханства и кто населял его на протяжении столетий. А также: в каких условиях возникали пещерные города, как жили в них люди и какие легенды с ними связаны. Я не буду перегружать вас информацией, расскажу действительно интересные факты и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на подготовленном внедорожнике
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — Чуфут-Кале: взрослые — 200 руб., пенсионеры — 150 руб., дети и студенты (от 16 до 18 лет) — 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно
    — Ханский дворец: взрослые — 300 руб., пенсионеры — 250 рублей, дети до 16 лет — бесплатно
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в Бахчисарае
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей, я родился и вырос в Бахчисарае. Экскурсии провожу уже 4 года. С радостью покажу вам самые интересные места нашего замечательного города и его живописных окрестностей.
Задать вопрос

78 реальных отзывов от туристов

Степан
5 окт 2021
Великолепная экскурсия! Отличные виды, очень интересно слушать экскурсовода. Рекомендую!
Алексей
2 окт 2021
Прекрасный вариант обзорной экскурсии. Алексей провез нас по всем лучшим смотровым точкам. Отдельное спасибо за аккуратное вождение по горам.
Т
1 окт 2021
Мы выбрали экскурсию Алексея по многочисленным отзывам и нисколечко не пожалели. Мы ездили вчетвером, в машине было чисто, комфортно, стиль вождения чудесный, не смотря на сложный маршрут никого не укачало, все остались довольны. Что касается содержания материала - очень увлекательно, Алексей пытается рассказать в более простой и доступной форме, для того, чтобы все запомнилось. Виды, с которыми нас познакомили восхитительные, захватывающие дух. Мои родители впервые видели такие пейзажи, для них Алексей открыл новый мир.
Спасибо большое! Обязательно порекомендую друзьям и знакомым обратиться для увлекательного времяпрепровождения в Крыму.
Марина
29 сен 2021
Очень хорошо. Гид очень внимательный. Вывозила на экскурсию бабуль 75-80лет. По моей просьбе он взял термос, мы устраивали перекус. Двери машины открывал, руку подавал. Внимательно их слушал). Рассказал много интересного, отвечал на все вопросы. Рекомендую.
Н
29 сен 2021
Отличная экскурсия. Красивая природа. Интересный рассказчик. . Остались приятные воспоминания о Бахчисарае.
Анастасия
26 сен 2021
Спасибо Алексею за классную экскурсию! 10 из 10!!! Как приятно слушать бесконечно влюблённого в свой край гида, это очень заряжает и рассказ получается в сто раз интереснее! Знания о Бахчисарае и окрестностях потрясающие! Отмечу, что были с детьми 3 года и 8 лет, маршрут был доступен даже для малого))) дети очень довольны! Однозначно рекомендовала бы Алексея как отличного гида! Большое спасибо и до новых встреч! 🙏☺️
А
25 сен 2021
Отличные виды, продуманный интересный маршрут, Алексей интересный рассказчик и собеседник, рекомендую
Е
24 сен 2021
Очень интересная экскурсия, машина технически исправна и чистая. Наш гид Алексей, рассказывал увлекательно, с интересом, видно, что историю бахчисарая действительно изучал. Нам понравилось и маршрут был интересный, не "туристический".
Ю
24 сен 2021
Этот тур превзошёл все мои ожидания!
Мы заказали этот тур всего за несколько часов до начала и Алексей очень быстро нам ответил, что готов все рассказать и показать. Если честно, я даже и не ожидала, что такое возможно. Алексей забрал нас с автостанции в Бахчисарае. Мы обсудили наши пожелания, так как нам хотелось больше видовых мест, Алексей немного скорректировал первоначальный план и…. началось приключение! Алексей рассказывал нам интересные истории этого места и возил нас в места, куда не возят остальные гиды! Провозил нас на смотровые площадки, с которых открывался невероятный вид, что даже дух захватывало! 4 часа пробежали незаметно за увлекательной беседой, познавательными рассказами и потрясающей красотой Бахчисарая! Алексей, огромное Вам спасибо!
И
24 сен 2021
На экскурсии нас было шесть человек: самому младшему члену "команды" 5 лет, самому старшему - 84 года, и всем очень понравилось. Замечательный гид, отличный маршрут, показывающий Бахчисарай со всех сторон, как на ладони, и делающий его историю живой и наглядной, захватывающие дух пейзажи, неторопливый темп экскурсии (при этом всё успели. ) - ещё раз огромное спасибо Алексею, нашему гиду, за самые сильные и полные впечатления от посещения Бахчисарая.
А
24 сен 2021
Спасибо Алексею за отличный джип-тур! Комфортно, полезно, познавательно и очень интересно познакомил нас с таким замечательным местом! Очень захотелось вернуться и узнать, увидеть ещё.
С
20 сен 2021
В джип-туры вы едете за ощущениями, а тут они вам гарантированы. Адреналин на крутых спусках/подъемах сменялся восхищением живописными видами. Побывали в таких местах, куда своим ходом и никак не добраться.
Получили массу эмоций и впечатлений, а ещё интересно преподнесенных Алексеем исторических фактов и хороших фото.
Спасибо за отлично проведенный день!
P.S. Кстати сказать, с нами был малыш 10 месяцев; Алексей учёл наши родительские просьбы и максимально осторожно вел авто по бездорожью, и когда в очередной раз малыш уснул, «отпустил» нас погулять по пещерному городу одних, а сам остался сторожить сон нашего малыша:)))
За что ему отдельное спасибо)
Е
19 сен 2021
Огромное спасибо за экскурсию! Море впечатлений и эмоций. Завораживающие виды и очень интересный рассказ. Были с девятилетним ребёнком. Она была просто в восторге.
Татьяна
19 сен 2021
Экскурсия с гидом Алексеем очень понравилась! Были с ребенком 4 лет и родителями 70 лет, за 4 часа экскурсии никто не устал. Было очень интересно и комфортно перемещаться на автомобиле. Увидели самые разные красивые места Бахчисарая и его окрестностей, узнали много исторической информации. Алексею большое спасибо!
И
19 сен 2021
Всё понравилось. спасибо Алексею!
Ещё 63 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Чуфут-Кале🗽Достопримечательности#Пещерные города🛣Джиппинг

Еще несколько похожих предложений в Бахчисарае

Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Индивидуальная экскурсия
5
94
5 500
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и фантастические виды за 1 день
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Бахчисарай или "сад-дворец" - столица древнего Крымского ханства
Понедельник, среда в 9:00
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Индивидуальная экскурсия
5
11
6 000
за 1-4 чел.
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Открыть зрелищные виды, погулять среди руин, узнать о древних народах и оценить аутентичную кухню
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Индивидуальная экскурсия
4.3
9
3 500
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Посетить пещерные города и монастыри и насладиться видами с лучших смотровых площадок
Бахчисарай как на ладони: джип-тур
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-4 чел.
Бахчисарай как на ладони: джип-тур
Мы предлагаем вам погружение в историю Бахчисарая
Ежедневно в 9:00 и 13:30
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
Индивидуальная экскурсия
4.9
71
5 500
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и загадочные сфинксы Каралезской долины за 1 день
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Индивидуальная экскурсия
4.5
22
5500
4 950
за 1-4 чел.
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Поразиться истории региона и полюбить меланхоличную задумчивость бывшей столицы Крымского ханства
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
4 500
за 1 чел.
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Вас ждет захватывающая экскурсия по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах и...
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1 чел.
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
В VI на высоте 532 метра над уровнем море, на скалистом плато появился пещерный город
По воскресеньям в 9:00
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Индивидуальная экскурсия
5
2
6000
5 400
за 1-10 чел.
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Исследовать цитадели и храмы древнего княжества Феодоро и насладиться видами крымских предгорий
Пещерный город Качи Кальон
Индивидуальная экскурсия
5
22
6000
5 400
за 1-10 чел.
Пещерный город Качи Кальон
Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины
Весь Бахчисарай за сегодня!
Индивидуальная экскурсия
4.8
23
4 000
за 1-5 чел.
Весь Бахчисарай за сегодня!
Средневековый Чуфут-Кале, монастырь в скале, головокружительные смотровые — путешествие на джипе
У нас ещё много экскурсий 😎 в Бахчисарае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бахчисарае
🇷🇺