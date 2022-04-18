Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая

Дружеское путешествие к фантастическим панорамам, пещерным городам и неизведанным местам края

Индивидуальная
Моя задача — сделать вашу поездку теплой, радостной и запоминающейся.

Для этого я составил маршрут, который раскрывает самые яркие грани Бахчисарайского района.

Вы оцените виды с горы Крокодила, покатаетесь на качелях над пропастью, навестите сфинксов, ощутите дух древности в Качи-Кальоне и Бакле.

А как профессиональный фотограф я сделаю для вас снимки с лучших ракурсов.
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Гора Крокодил

Первая остановка на нашем маршруте — необычная гора Арман-Кая, или Крокодил в районе села Танковое. Отсюда вам откроются великолепные виды на просторы вокруг. Шум соседней реки настроит на нужный лад и подарит отличное настроение. А воздух здесь такой, что им просто невозможно насытиться!

Качели над пропастью

Затем мы прямиком направимся к Бельбекской долине, где каждый может вспомнить детство и беззаботно покататься на качелях. Перед вами предстанут вдохновляющие панорамы и, конечно, здесь вы сможете сделать не один десяток отличных фотографий.

Пещерный город Качи-Кальон

К восхитительным природным панорамам добавим исторического шарма. В одном из знаменитых средневековых комплексов Крыма вы познакомитесь с устройством пещерного города, узнаете самое важное из его истории, посетите единственный в мире Бисерный храм. И на одной из красивейших видовых точек региона оцените величие древних панорам.

Сфинксы, менгир и средневековая Бакла

Над живописной долиной Чурук-Су вы встретите хранителей Бахчисарая — нерукотворные памятники, напоминающие мифических существ. После я покажу место, которое в древности служило своеобразной обсерваторией, и расскажу историю местного менгира. А в завершение вы побываете еще в одном пещерном городе — Бакле, одном из первых укреплений Византийской империи в окрестностях Бахчисарая. Здесь вы сможете побыть в тишине, погулять по пещерам и ощутить себя в настоящем средневековом Крыму.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Duster, детские кресла предоставляю
  • В стоимость включен трансфер из Бахчисарая и районов Северной стороны Севастополя (из других — за доп. плату 500 руб.), питьевая вода и легкий перекус
  • Фотографировать буду на телефон, снимки пришлю в тот же день
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡ВыездныеПещерные городаГород Качи-Кальон🗽ДостопримечательностиСфинксы Чурук-су🪨Пещеры

Еще несколько похожих предложений в Бахчисарае

Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эльмира
4.6
10 отзывов
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Раскрыть секрет меловых гигантов, узнать о быте крымских татар и рассмотреть символы города
45004 050 за 1-5 чел.
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
4 часа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Муззафар
4.5
11 отзывов
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Посетить пещерные города и монастыри и насладиться видами с лучших смотровых площадок
3 500 за 1-6 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
7 часов
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Пещерный город Качи-Кальон
Увлекательный однодневный выход по окрестностям Бахчисарая
4 000 за 1-7 чел.
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
5 часов
Индивидуальная
Александра
Нет отзывов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
В VI на высоте 532 метра над уровнем море, на скалистом плато появился пещерный город
1 200 за 1 человека
Пещерный город Качи Кальон
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
5
22 отзыва
Пещерный город Качи Кальон
Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины
60005 400 за 1-10 чел.
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
3 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Александр
Нет отзывов
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Вас ждет захватывающая экскурсия по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах и автомобилях УАЗ
4 500 за 1 человека
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая
4 часа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Иван
4.9
75 отзывов
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая
Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и загадочные сфинксы Каралезской долины за 1 день
5 500 за 1-6 чел.
Пещерный город Мангуп - наследник Византии
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
5
3 отзыва
Пещерный город Мангуп - наследник Византии
Исследовать цитадели и храмы древнего княжества Феодоро и насладиться видами крымских предгорий
60005 400 за 1-10 чел.
Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Денис
Нет отзывов
Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день
Погрузиться в прошлое Крыма, оценить его древние сокровища и насладиться живописными панорамами
9 000 за 1-6 чел.
Треккинг по местам силы Качинской долины
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наташа
5
1 отзыв
Треккинг по местам силы Качинской долины
Отыскать мистические уголки в окрестностях Бахчисарая и насладиться пейзажами крымских гор
1299011 042 за 1-3 чел.
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
4 часа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
110 отзывов
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и фантастические виды за 1 день
5 500 за 1-4 чел.
«В сердце Крыма» - обзорная экскурсия Джип Тур
3 часа
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Эдем
5
1 отзыв
«В сердце Крыма» - обзорная экскурсия Джип Тур
Проехаться по впечатляющим местам старца Бахчисарая с чувством и душой - вот наш главный план на день
4 800 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Бахчисарае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бахчисарае
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ