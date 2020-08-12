1 отзыв оставили туристы

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Село Соколиное — очарование южной провинции

Погулять по живописной долине реки Коккозка и оценить старинный дворец князя Юсупова

5
1 отзыв
Эльмира
Эльмира – представитель из Бахчисарая
Село Соколиное покорит вас древними крымскотатарскими домами, живописной речкой, скалами, горными ⛰️ хребтами и заповедными лесами.

Вы насладитесь девственной красотой местной природы, подышите прохладным лесным воздухом и рассмотрите дикие травы и цветы.

А я расскажу историю 📖 села и поделюсь легендами и преданиями Коккозкой долины!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции

Что вас ожидает

Соколиное и князь Юсупов
Соколиное — удивительно живописное место, расположенное в межгорной котловине Ай-Петринского хребта в окружении величественных скальных массивов. Вы услышите историю 📖 нашего необычного села и рассмотрите старинную Юсуповскую мечеть и одноименные фонтан ⛲ и дворец. Я раскрою, при каких обстоятельствах они были построены и в чем их архитектурная самобытность.

Экопрогулка 👣 вдоль русла реки
Через Соколиное протекает самая полноводная река Крыма — Коккозка. Гуляя по ее живописной долине, вы увидите каскады белоснежных водопадов, изумрудные ванны и чистейшие прозрачные воды. А также вдохнете ароматы диких трав и цветов и насладитесь тишиной заповедных буковых и дубовых лесов. Я расскажу, какие животные и птицы водятся в этих местах и поделюсь легендами и преданиями Коккозкой долины. Если захотите, в завершение мы посетим Большой каньон Крыма.

Организационные детали

  • Село Соколиное находится в 30 км от Бахчисарая. Добраться до него вы можете на своей машине, на такси 🚕 (600—700 рублей) или на автобусе 🚌 (65 рублей).
  • Протяженность маршрута — 5 км. Назад в центр села можно вернуться на такси 🚕 или пешком.
  • Дворец Юсуповых можно осмотреть только снаружи, так как он находится на территории детского лагеря
Начало и место завершения
🚩 в центре села Соколиное
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции
Село Соколиное — очарование южной провинции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эльмира
Эльмира
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльмира. Я работаю библиотекарем в селе Соколиное более 25 лет, занимаюсь краеведческой работой. С удовольствием познакомлю вас с историей нашего села и покажу его живописные окрестности!
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1 отзыв оставили туристы

12 авг 2020
С удовольствием начала открывать для себя новые места в Крыму! Время пролетело незаметно, Эльмира - приятный в общении человек, досконально знающий места, в которых давно живет. Прогулка вдоль речки Коккозки нисколько не утомительна (несмотря на жару), а лес прямо как из сказок )) Если еще будет возможность, поеду в Соколиное, хорошо бы весной! Приезжайте, собеседник у вас есть ))

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