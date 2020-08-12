1 отзыв оставили туристы

Соколиное и князь Юсупов Соколиное — удивительно живописное место, расположенное в межгорной котловине Ай-Петринского хребта в окружении величественных скальных массивов. Вы услышите историю 📖 нашего необычного села и рассмотрите старинную Юсуповскую мечеть и одноименные фонтан ⛲ и дворец. Я раскрою, при каких обстоятельствах они были построены и в чем их архитектурная самобытность.
Экопрогулка 👣 вдоль русла реки Через Соколиное протекает самая полноводная река Крыма — Коккозка. Гуляя по ее живописной долине, вы увидите каскады белоснежных водопадов, изумрудные ванны и чистейшие прозрачные воды. А также вдохнете ароматы диких трав и цветов и насладитесь тишиной заповедных буковых и дубовых лесов. Я расскажу, какие животные и птицы водятся в этих местах и поделюсь легендами и преданиями Коккозкой долины. Если захотите, в завершение мы посетим Большой каньон Крыма.
Организационные детали
Село Соколиное находится в 30 км от Бахчисарая. Добраться до него вы можете на своей машине, на такси 🚕 (600—700 рублей) или на автобусе 🚌 (65 рублей).
Протяженность маршрута — 5 км. Назад в центр села можно вернуться на такси 🚕 или пешком.
Дворец Юсуповых можно осмотреть только снаружи, так как он находится на территории детского лагеря
Начало и место завершения
🚩 в центре села Соколиное
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльмира. Я работаю библиотекарем в селе Соколиное более 25 лет, занимаюсь краеведческой работой. С удовольствием познакомлю вас с историей нашего села и покажу его живописные окрестности!
С удовольствием начала открывать для себя новые места в Крыму! Время пролетело незаметно, Эльмира - приятный в общении человек, досконально знающий места, в которых давно живет. Прогулка вдоль речки Коккозки нисколько не утомительна (несмотря на жару), а лес прямо как из сказок )) Если еще будет возможность, поеду в Соколиное, хорошо бы весной! Приезжайте, собеседник у вас есть ))