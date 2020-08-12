1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Соколиное и князь Юсупов

Соколиное — удивительно живописное место, расположенное в межгорной котловине Ай-Петринского хребта в окружении величественных скальных массивов. Вы услышите историю 📖 нашего необычного села и рассмотрите старинную Юсуповскую мечеть и одноименные фонтан ⛲ и дворец. Я раскрою, при каких обстоятельствах они были построены и в чем их архитектурная самобытность.

Экопрогулка 👣 вдоль русла реки

Через Соколиное протекает самая полноводная река Крыма — Коккозка. Гуляя по ее живописной долине, вы увидите каскады белоснежных водопадов, изумрудные ванны и чистейшие прозрачные воды. А также вдохнете ароматы диких трав и цветов и насладитесь тишиной заповедных буковых и дубовых лесов. Я расскажу, какие животные и птицы водятся в этих местах и поделюсь легендами и преданиями Коккозкой долины. Если захотите, в завершение мы посетим Большой каньон Крыма.

Организационные детали