Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день

Погрузиться в прошлое Крыма, оценить его древние сокровища и насладиться живописными панорамами

Индивидуальная
Приглашаю вместе исследовать удивительные места, где пока нет толп туристов.

Вы прокатитесь на внедорожнике по лесным дорогам и погуляете по тропам Бельбекского каньона.

Оцените могучую Сюйреньскую крепость, пройдете по лабиринтам пещерного монастыря Челтер-Коба, насладитесь видами на окружающие скалы и плодородные долины.
Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день
Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день
Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день
Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день
Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день
Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день
Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Тайны и легенды древней крепости

Сюйреньская крепость — средневековая крепость, живописно расположенная на мысе Кулле-Бурун. Вы узнаете, как она возникла, почему она считается одним из самых загадочных сооружений Крыма и каково ее настоящее название. Мы поговорим об особенностях древней фортификации, о происходивших на этой земле конфликтах и о людях, которые здесь жили.

Скальный монастырь и святые источники

Пещерный монастырь Челтер-Коба впечатлит вас богатой историй и потрясающими видами. Вы посетите храм Федора Стратилата, прогуляетесь к святым источникам и, по желанию, окунетесь в купель. А также отыщете старинную винодельню, в которой до сих пор сохранились «тарапаны» — углубления в скальном грунте, предназначенные для давки сока из винограда.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном внедорожнике с кондиционером. Есть детские кресла на любой возраст.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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