Что вас ожидает

Тайны и легенды древней крепости

Сюйреньская крепость — средневековая крепость, живописно расположенная на мысе Кулле-Бурун. Вы узнаете, как она возникла, почему она считается одним из самых загадочных сооружений Крыма и каково ее настоящее название. Мы поговорим об особенностях древней фортификации, о происходивших на этой земле конфликтах и о людях, которые здесь жили.

Скальный монастырь и святые источники

Пещерный монастырь Челтер-Коба впечатлит вас богатой историй и потрясающими видами. Вы посетите храм Федора Стратилата, прогуляетесь к святым источникам и, по желанию, окунетесь в купель. А также отыщете старинную винодельню, в которой до сих пор сохранились «тарапаны» — углубления в скальном грунте, предназначенные для давки сока из винограда.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном внедорожнике с кондиционером. Есть детские кресла на любой возраст.