Наташа проводит ещё 1 экскурсию

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Трекинг по местам силы Качинской долины

Отыскать мистические уголки в окрестностях Бахчисарая и насладиться пейзажами крымских гор

Наташа
Наташа – представитель из Бахчисарая
В этом маршруте причудливо переплелись легенды, эзотерика и история 📖 Крыма.

Недалеко от Бахчисарая вы исследуете один из энергетических центров полуострова, отыщете источники живой и мертвой воды, древний христианский храм, стоянку эпохи палеолита и пещерный город 🏙️ Качи-Кальон.

И всё это — среди потрясающих панорам Крымских гор ⛰️.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 10 400 ₽ за экскурсию

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Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины

Что вас ожидает

Целебные источники долины Кача
Вы окажетесь в одном из главных мест силы Крыма — Качинском ущелье. С его противоположных концов из-под земли выходят два источника — с живой и мертвой водой. Я расскажу легенды мертвого источника, который исцеляет тело, и живого, который восстанавливает душевные силы и дает энергию. А после пройдем к скиту святой Анастасии Узрешительницы, украшенному бисером: вы услышите историю 📖 храма и находках археологов в этих местах.

Пейзажи Алимовой балки и пещерный город 🏙️
Мы поднимемся на плато, чтобы полюбоваться панорамой долины, пройдем к остаткам пещерного города Качи-Кальон. После продолжим путь по тропам Алимовой балки, к стоянке древнего человека и разбойничьей пещере: вы услышите местную легенду о разбойнике Алиме, который грабил богатых и нечестных людей. А финальной точной маршрута станет смотровая площадка, где мы попробуем отыскать спрятанный в на краю пропасти профиль стража Алимовой балки.

Организационные детали

  • Маршрут доступен путешественникам любого возраста
  • Маршрут начинается у туристической базы в Баштановке, куда участники добираются самостоятельно (я подскажу, как)
  • Если вы едете на общественном транспорте, сообщите заранее: мы вас заберем от автостанции Бахчисарая
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в Бахсчисарае
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины
Трекинг по местам силы Качинской долины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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Наташа проводит ещё 1 экскурсию

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