Наташа проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Целебные источники долины Кача

Вы окажетесь в одном из главных мест силы Крыма — Качинском ущелье. С его противоположных концов из-под земли выходят два источника — с живой и мертвой водой. Я расскажу легенды мертвого источника, который исцеляет тело, и живого, который восстанавливает душевные силы и дает энергию. А после пройдем к скиту святой Анастасии Узрешительницы, украшенному бисером: вы услышите историю 📖 храма и находках археологов в этих местах.

Пейзажи Алимовой балки и пещерный город 🏙️

Мы поднимемся на плато, чтобы полюбоваться панорамой долины, пройдем к остаткам пещерного города Качи-Кальон. После продолжим путь по тропам Алимовой балки, к стоянке древнего человека и разбойничьей пещере: вы услышите местную легенду о разбойнике Алиме, который грабил богатых и нечестных людей. А финальной точной маршрута станет смотровая площадка, где мы попробуем отыскать спрятанный в на краю пропасти профиль стража Алимовой балки.

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