Наташа проводит ещё 1 экскурсию

Целебные источники долины Кача Вы окажетесь в одном из главных мест силы Крыма — Качинском ущелье. С его противоположных концов из-под земли выходят два источника — с живой и мертвой водой. Я расскажу легенды мертвого источника, который исцеляет тело, и живого, который восстанавливает душевные силы и дает энергию. А после пройдем к скиту святой Анастасии Узрешительницы, украшенному бисером: вы услышите историю 📖 храма и находках археологов в этих местах.
Пейзажи Алимовой балки и пещерный город 🏙️ Мы поднимемся на плато, чтобы полюбоваться панорамой долины, пройдем к остаткам пещерного города Качи-Кальон. После продолжим путь по тропам Алимовой балки, к стоянке древнего человека и разбойничьей пещере: вы услышите местную легенду о разбойнике Алиме, который грабил богатых и нечестных людей. А финальной точной маршрута станет смотровая площадка, где мы попробуем отыскать спрятанный в на краю пропасти профиль стража Алимовой балки.
Организационные детали
Маршрут доступен путешественникам любого возраста
Маршрут начинается у туристической базы в Баштановке, куда участники добираются самостоятельно (я подскажу, как)
Если вы едете на общественном транспорте, сообщите заранее: мы вас заберем от автостанции Бахчисарая
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в Бахсчисарае
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.