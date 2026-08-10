Листвянка — старинное название посёлка Лиственничное. Это ближайшее место на Байкале, куда можно быстро и комфортно доехать из Иркутска. За один день на берегу самого большого озера планеты вы узнаете: как оно возникло, увидите самый большой исток р. Ангара, попробуете местную кухню, хорошо отдохнете, наберетесь сил и энергии.
Описание экскурсии
В рамках нашего байкальского приключения вас ожидают:
- интересные легенды и старинные предания, связанные с местами силы Байкала;
- панорамная смотровая, с которой открываются прекрасные виды на исток Ангары и само озеро;
- уникальная композиция музея Байкала. Во время экскурсии, всего за час, вы узнаете как образовалось озеро, его размеры, историю освоения и другие интересные факты. Посмотрите в больших аквариумах на жителей байкальских вод: нерпу, разного вида рыб и рачков. А будет желание, отправитесь в виртуальное погружение на дно Байкала. Мы прогуляемся по байкальской набережной, посетим колоритный рыбный рынок, где вы сможете отведать рыбку горячего, холодного копчения и купить разнообразные сувениры. Важная информация • После заказа экскурсии напишите адрес вашей гостинцы, чтобы я могла заехать за вами.
- Программу и маршрут экскурсии можно корректировать, в зависимости от ваших пожеланий и предпочтений.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исток реки Ангара
- Смотровую площадку «Камень Черского»
- Музей Байкала
- Рыбный рынок
- Набережную Байкала
Что включено
- Переезд на автомобиле Иркутск-Листвянка-Иркутск,
- Работа гида.
Что не входит в цену
- Смотровая площадка - 500 руб. /чел.,
- Музей Байкала - 500 руб. /чел.,
- Обед, средний чек - 800 руб. /чел.
- По желанию экскурсию можно дополнить:
- Катание на катере (летом) от 1000 руб. /чел.
- Катание на судне с воздушной подушкой хивус - 1000 руб. /чел.
- Посещение нерпинария - 1000 руб. /чел.
- Посещение этнографического музея под открытым небом «Тальцы» - экскурсия 1000 руб., стоимость входного билета 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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