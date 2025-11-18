Маршрут: Листвянка / Иркутск → Малое море → Переправа на Ольхон → Хужир → мыс Бурхан → Иркутск / Листвянка Что вас ждёт: 🚐 06:00 — Листвянка: сбор группы у отеля или в удобной точке. Начинаем день без забот — всё организовано. 🧳 07:30 — Иркутск: присоединение остальных участников. Комфортабельное авто, приятная компания и гид. 🛣 08:00 — Старт экскурсии на Ольхон: поездка вдоль живописных пейзажей Прибайкалья, интересные истории от гида. ⛴ 11:30 — Паром через Ольхонские Ворота: переправа на остров — уже само по себе приключение. Начинается магия Байкала! 🚙 12:00–15:30 — Экскурсия по югу Ольхона: поездка по знаковым местам южной части острова:

мыс Кобылья Голова • залив Загли • мыс Хоргой • смотровая площадка Полевой стан 🍽 Обед в уютном кафе на острове. 15:30–17:00 — Посёлок Хужир и мыс Бурхан 📍 Визитная карточка Байкала — скала Шаманка и священные столбы сэргэ. Сильнейшее энергетическое место. 17:30 — Выезд в Иркутск 📷 Фото-остановка у скульптуры «Бродяга» — памятный кадр о поездке. 20:00 — Прибытие в Иркутск 21:30 — Возвращение в Листвянку.