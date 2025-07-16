Мини-группа
до 9 чел.
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
26 июл в 07:30
12 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее на Байкале: тур на Ольхон
Однодневный тур на Ольхон предлагает насыщенную программу: посещение природных достопримечательностей, знакомство с бурятскими легендами и традициями
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:00
26 июл в 06:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Однодневный тур на остров Ольхон: юг острова и скала Шаманка
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Экскурсия проходит в любой день
27 июл в 06:00
28 июл в 06:00
16 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККенетаева16 июля 2025Я побывала на экскурсии "Тропами Ольхона" осталась в восторге от этого мероприятия. Мы посетили посёлок Хужир, достопримечательность Ольхона- мыс Бурхан,
- ООксана10 июля 2025Была небольшая группа на две машины, мы были с ребёнком 10 лет. Удобно что забирают с отеля и привозят обратно. Увидели
- ААлександр14 июня 2024Очень хорошая и познавательная экскурсия. Гиду Алексею большое спасибо.
- ССветлана23 августа 2023Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
- ЕЕлена4 августа 20233 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «13 столбов Сэргэ»
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