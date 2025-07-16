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степи, Ольхон, гору Шаманку, 13 шаманских столбов. Загадали желания привязали ленточки. Обед был в кафе всё вкусно. С туалетом не было проблем, в кафе и на заправках чистые туалеты. Ну на пароме не очень, но всегда есть кустики. Не было никаких возражений со стороны гидов если просили остановить. У нас был Радион, показал места красивые и рассказал много интересных моментов.