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13 столбов Сэргэ – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «13 столбов Сэргэ» на Байкале, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
14 часов
51 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
26 июл в 07:30
12 500 ₽ за человека
Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
На машине
14 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее на Байкале: тур на Ольхон
Однодневный тур на Ольхон предлагает насыщенную программу: посещение природных достопримечательностей, знакомство с бурятскими легендами и традициями
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:00
26 июл в 06:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Однодневный тур на остров Ольхон: юг острова и скала Шаманка
12 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Однодневный тур на остров Ольхон: юг острова и скала Шаманка
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Экскурсия проходит в любой день
27 июл в 06:00
28 июл в 06:00
16 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кенетаева
    16 июля 2025
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Я побывала на экскурсии "Тропами Ольхона" осталась в восторге от этого мероприятия. Мы посетили посёлок Хужир, достопримечательность Ольхона- мыс Бурхан,
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    скала Шаманка. От сюда открывается шикарный вид на Байкал и его песчаные пляжи. Также мы посетили смотровые площадки, где тоже открывается красивейший вид на озеро. Также хочу сказать спасибо нашему гиду Григорию. Это мастер своего дела. Во время поездки до острова, Григорий рассказал про каждый кустик, животное, приводил примеры, это было настолько интересно. Поездкой я осталась довольна.

  • О
    Оксана
    10 июля 2025
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Была небольшая группа на две машины, мы были с ребёнком 10 лет. Удобно что забирают с отеля и привозят обратно. Увидели
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    степи, Ольхон, гору Шаманку, 13 шаманских столбов. Загадали желания привязали ленточки. Обед был в кафе всё вкусно. С туалетом не было проблем, в кафе и на заправках чистые туалеты. Ну на пароме не очень, но всегда есть кустики. Не было никаких возражений со стороны гидов если просили остановить. У нас был Радион, показал места красивые и рассказал много интересных моментов.

  • А
    Александр
    14 июня 2024
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    Очень хорошая и познавательная экскурсия. Гиду Алексею большое спасибо.
  • С
    Светлана
    23 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
  • Е
    Елена
    4 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
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    Алексеем даже подружились. Впечатления от информации, от пейзажей и потрясающих воображения видов природы, незабываемы! Благодарим команду этой экскурсионной фирмы. Волгодонск, Краснодар 🖐🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «13 столбов Сэргэ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
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  3. Однодневный тур на остров Ольхон: юг острова и скала Шаманка
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Малое Море
  2. Мыс Кобылья голова
  3. Набережная
  4. Тункинская долина
  5. Тажеранские степи
  6. Мыс Саган-Хушун
  7. Мыс Хобой
  8. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2025
Сейчас на Байкале в категории "13 столбов Сэргэ" можно забронировать 3 экскурсии от 12 500 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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