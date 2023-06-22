Вы посетите живописную Тункинскую долину с целительными источниками Аршан
Вы посетите живописную Тункинскую долину с целительными источниками Аршан и Жемчуг. Прогуляетесь по обустроенной тропе вдоль горной реки Кынгарга к первому водопаду.
Так же увидите настоящую «Каменную реку», попробуете уникальную минеральную воду из источников Аршана.
Так же увидите настоящую «Каменную реку», попробуете уникальную минеральную воду из источников Аршана.
Что вас ожидает 🤩
- Посёлок Култук со смотровой площадки
- Ступа Даши Гоман
- Горячие источники Жемчуга и Аршана
- Тункинские гольцы
- Посёлок Аршан
- Живописная тропа
- Водопад на реке Кынгарга
- Монгольский рынок
- Койморский дацан
- «Каменная река»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Продегустируете национальные бурятские блюда. Соприкоснётесь с традиционной бурятской культурой и религиозными верованиями. Проникнитесь сокральным смыслом буддизма при посещении Ступы Даши Гоман и Койморского Дацана.
Важно знать:
- В нашем очень насыщенном путешествии необходимо конечно взять с собой одежду по погоде.
- Не стесняйтесь взять чуть больше одежды с собой в сумке на случай перемены погоды.
- Не забывайте, мы на автомобиле! Удобная обувь для прогулок по пересечённой местности желательна. В крайнем случае кроссовки летом или ботинки зимой.
- Обязательно купальные принадлежности и тапочки для посещения минеральных ванны и бассейна.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Ваше питание в кафе с местной кухней разовое посещение ориентировочно 600 рублей на 1 человека.
- Сбор национального парка 150 рублей на 1 человека.
- Метановые ванны 250 рублей на 1 человека.
- Гидрокарбонатный бассейн 350 рублей на 1 человека
- Место начала и завершения?
- ул. Сухэ Батора, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В нашем очень насыщенном путешествии необходимо конечно взять с собой одежду по погоде. Не стесняйтесь взять чуть больше одежды с собой в сумке на случай перемены погоды. Не забывайте
- Мы на автомобиле! Удобная обувь для прогулок по пересечённой местности желательна. В крайнем случае кроссовки летом или ботинки зимой. Обязательно купальные принадлежности и тапочки для посещения минеральных ванны и бассейна
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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