Путешествие к Тункинским гольцам и святым источникам Бурятии

Вы посетите живописную Тункинскую долину с целительными источниками Аршан

Вы посетите живописную Тункинскую долину с целительными источниками Аршан и Жемчуг. Прогуляетесь по обустроенной тропе вдоль горной реки Кынгарга к первому водопаду.

Так же увидите настоящую «Каменную реку», попробуете уникальную минеральную воду из источников Аршана.
Путешествие к Тункинским гольцам и святым источникам Бурятии
Путешествие к Тункинским гольцам и святым источникам Бурятии
Путешествие к Тункинским гольцам и святым источникам Бурятии
Путешествие к Тункинским гольцам и святым источникам Бурятии
Путешествие к Тункинским гольцам и святым источникам Бурятии
Путешествие к Тункинским гольцам и святым источникам Бурятии
Путешествие к Тункинским гольцам и святым источникам Бурятии
Путешествие к Тункинским гольцам и святым источникам Бурятии

Что вас ожидает 🤩

  • Посёлок Култук со смотровой площадки
  • Ступа Даши Гоман
  • Горячие источники Жемчуга и Аршана
  • Тункинские гольцы
  • Посёлок Аршан
  • Живописная тропа
  • Водопад на реке Кынгарга
  • Монгольский рынок
  • Койморский дацан
  • «Каменная река»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Продегустируете национальные бурятские блюда. Соприкоснётесь с традиционной бурятской культурой и религиозными верованиями. Проникнитесь сокральным смыслом буддизма при посещении Ступы Даши Гоман и Койморского Дацана.

Важно знать:

  • В нашем очень насыщенном путешествии необходимо конечно взять с собой одежду по погоде.
  • Не стесняйтесь взять чуть больше одежды с собой в сумке на случай перемены погоды.
  • Не забывайте, мы на автомобиле! Удобная обувь для прогулок по пересечённой местности желательна. В крайнем случае кроссовки летом или ботинки зимой.
  • Обязательно купальные принадлежности и тапочки для посещения минеральных ванны и бассейна.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Ваше питание в кафе с местной кухней разовое посещение ориентировочно 600 рублей на 1 человека.
  • Сбор национального парка 150 рублей на 1 человека.
  • Метановые ванны 250 рублей на 1 человека.
  • Гидрокарбонатный бассейн 350 рублей на 1 человека
Место начала и завершения?
ул. Сухэ Батора, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В нашем очень насыщенном путешествии необходимо конечно взять с собой одежду по погоде. Не стесняйтесь взять чуть больше одежды с собой в сумке на случай перемены погоды. Не забывайте
  • Мы на автомобиле! Удобная обувь для прогулок по пересечённой местности желательна. В крайнем случае кроссовки летом или ботинки зимой. Обязательно купальные принадлежности и тапочки для посещения минеральных ванны и бассейна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные☀️На весь день🚘Трансфер

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