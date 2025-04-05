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Индивидуальная
до 6 чел.
Идеальный Аршан - Саянские горы
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно по бронированию в 8:00
Сегодня в 09:00
28 авг в 09:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
«Традиции В Бурятии в Аршане мы попробуем блюда национальной кухни»
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
25 220 ₽
26 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в горячий бассейн Ильинка
Начало: По договоренности
«В оздоровительном комплексе также предлагаются дополнительные услуги: фитобочка, пилинг рыбками, соляная пещера, ионная очистка организма, массажное кресло, кафе»
Расписание: По договоренности
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Экскурсия очень понравилась. Видели нерп и нерпят. Правда они очень пугливые и сразу ныкались в воду) спасибо Ольге и Дмитрию за чудесный день.
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К
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Масса положительных эмоций и впечатлений осталось у нас от экскурсии! Байкал это нечто невероятное! Спасибо за отдых! Отдельная благодарность за то, что мы вживую увидели нерп, классные милые создания
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м
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
В свою очередь выражаю Вам огромную благодарность за организацию такой интересной экскурсии «Погоня за нерпой». Действительно получилось увидеть маленького нерпенка, даже удалось заснять.
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И
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Спасибо большое!!! Очень понравилось и вообще ни разу не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию, кстати никогда до этого не видела нерп! это так здорово! На аэролодке совсем не страшно ездить по Байкалу в апреле
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О
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Это было невероятное путешествие, целая маленькая жизнь! Экскурсия «Погоня за нерпами» оправдала мои ожидания, я думала не найдем нерп, а нет, нашли и даже не одну. Прикольно увидеть нерпу вживую.
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А
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Буду краток) писать много не умею. Я считаю, что каждый должен увидеть Байкал своими глазами! Интересная услуга у вас «Погоня за нерпами». Мы действительно очень близко 2 раза подъезжали к нерпам, видел своими глазами беляка)
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А
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию такого уникального путешествия! Всё очень понравилось, увидели не только нерп, но и я под впечатлением от прозрачного льда, видно даже огромные валуны на дне. Это незабываемо
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И
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Только вернулись домой, закат был просто невероятным! Мы с супругой просто в восторге! Увидели живых нерп! Это было круто! Ещё раз большое спасибо за крутые эмоции
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Ю
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Прогулка вышла чудесной, спасибо! Наконец-то увидели нерп, давно мечтала увидеть их вживую.
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В
Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед
Огромное спасибо за такое красивое путешествие! вся наша компашка осталась под огромным впечатлением, нафоткались, насмеялись, нам удалось увидеть 5 нерп, одного даже очень близко получилось рассмотреть
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Всего 38 отзывов на Байкале в категории "Гастрономические"
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Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Гастрономические»
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Сейчас на Байкале в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 25 220 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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