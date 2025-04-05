И Инна

Встреча с нерпами и их миром + Байкальский обед

Спасибо большое!!! Очень понравилось и вообще ни разу не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию, кстати никогда до этого не видела нерп! это так здорово! На аэролодке совсем не страшно ездить по Байкалу в апреле